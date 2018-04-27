О череде удалений, ватном «Атлетико» и бесхребетном «Арсенале» – в репортаже «Советского спорта».

ЗА КАСОРЛУ, АРШАВИНА И ВЕНГЕРА

После решения Арсена Венгера покинуть «Арсенал» по окончании сезона, все матчи до его завершения автоматически приобрели особую ценность. Победить всех в оставшихся турах АПЛ – вполне реально. Пройти «Атлетико» и выйти в финал Лиги Европы – куда сложнее. Но четверг не зря наделен сакральным смыслом в тысячах сказок и во многих религиях. Видимо, так должно было произойти и 26 апреля, когда в тренировке «Арсенала» на «Эмирейтс» впервые с октября 2016 года принял участие многими списанный Санти Касорла.

Теперь команде нужно было впахивать не только за себя и болельщиков, но и за Венгера с Касорлой. Первый в «Арсенале», можно сказать, закончил, а этот матч был для него последним еврокубковым на «Эмирейтс». Второй – скорее всего, закончил с футболом. Но обойму это не сломило, а наоборот подхлестнуло. На предматчевой пресс-конференции Аарон Рэмзи так и сказал: «Необходимо отбросить эмоции и использовать дополнительную мотивацию для победы в ЛЕ».

Футболисты «Атлетико» могли даже ничего не говорить. За них на данной стадии все уже сказали цифры. В шести матчах турнира (мадридцы еще не играли на групповой стадии!) команда Диего Симеоне забила 15 голов в шести встречах (2,5 гола за матч), что сделало ее самым продуктивным коллективом Лиги Европы данного сезона. «Арсенал» забил конечно больше – 29 голов, это лучший показатель – но и матчей лондонцы провели вдвое больше. Так что статистический паритет по скорострельности.

Интересно, что за богатую еврокубковую историю «Атлетико» и «Арсенал» прежде никогда не встречались. В 2009-м мадридцы приезжали в Лондон на Emirates Cup, где получили двушку от Андрея Аршавина (1:2) и грустные улетели домой. Но и «канонирам» не до веселья, они традиционно плохо выглядят в матчах с испанцами: 10 побед, семь ничьих и 14 поражений. «Атлетико» напротив – позволял победить себя только в шести из 27 встреч против британских клубов (еще 10 побед и 11 ничьих), а два последних выезда в Англию закончились для «матрасников» со счетом 1:1 (с «Челси» и «Лестером»). Что же, и тут паритет? Нас ждала еще одна ничья?

КЛАССИКА ПО 4-4-2

«Арсенал» выпустил довольно предсказуемый состав с четырьмя защитниками в линию: Эктор Беллерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косьельни и Начо Монреаль. Венгер отказался от глубоко посаженной обороны и пошел на риск у своих ворот, чтобы придумать побольше у чужих. Против «Атлетико» нельзя было играть без опорной зоны, но чистых разрушителей у хозяев нет чуть ли не со времен Патрика Вийера. Потому в центре объемно-функицональную связку исполнили Джек Уилшир и Гранит Джака. Впереди – чудотворец Месут Озил с вернувшимся на пик Рэмзи и мощный сдвоенный кулак из Дэнни Уэлбека и Александра Ляказетта. Классика от Венгера! В 4-4-2 лондонцы до этого сезона последний раз играли, имея в нападении Робин ван Перси и Эммануэль Адебайор.

Гости тоже не удивили и поддержали архаичный тренд соперника, появившись в той же формации. Ворота Яна Облака защищали Шиме Врсалько, Хосе Хименес, Диего Годин и Лукас. В середине поля появились Сауль и Тома Парти, а по краям – Коке и Анхель Корреа. В нападении из-за неготовности Диего Косты вместе с Антуаном Гризманном появился его соотечественник Кевин Гамейро. Расстановка 4-4-2, красно-белая полосатая форма – а не «Сток Сити» ли это часом? И близко нет.

УДАЛЕНИЕ ИГРОКА, ТРЕНЕРА И МЯЧА

Напряжение – вот чего было в первом тайме с избытком. «Арсенал» с самого начала взял инициативу в свои ноги. Осада ворот Яна Облака, постоянные моменты и давление не оказывало должного эффекта. Потому что «Атлетико» мог своим еврокубковым опытом поделиться с кем угодно: от топ-клуба до курского «Авангарда».

Но нервы сдают даже у топов. За 10 минут Врсалько схлопотал две карточки и вынудил Клемана Тюрпена отправить себя в раздевалку. Симеоне подобно аэросигнальщику принялся размахивать руками от недоумения. Он что, хотел команду с поля увести? В следующем эпизоде Диего вспыхнул еще сильнее и уже наехал на судью «Какого черта не удаляешь соперника? Да ты совсем…». Тюрпен моментально удалил аргентинского специалиста, оставив команду без сердца. Симеоне – мотиватор, дефибриллятор, шокер и самый мощный стимулятор, без него на матче нельзя. Но следующие 78 минут прошли без него.

Сколько же моментов было у «Арсенала»! Но «Атлетико» бы не был собой, если чего-то бы испугался. После 30-й минуты гости отодвинули игру от своих ворот и даже несколько раз заставили Давида Оспину полетать. Ну и возвращаясь к напряжению… Его даже мяч не выдержал! Порвался снаряд от накладки Беллерина и Лукаса, пришлось главное действующее лицо обновить.

Вы думали, «Арсенал» забьет? Реализует шквал моментов, утопит «Атлетико» в оборонительных действиях? Лондонцы не изменили себе, в очередной раз в истории не реализовав мощнейшее территориальное, кадровое, игровое и психологическое преимущество. Где-то на верхних ярусах «Эмирейтс» повеяло холодом и неуверенность тихо рассеялась над 60-тысячным гигантом. Если «Арсенал» планировал выйти в финал Лиги Европы, многое решать нужно было в Лондоне, ни в коем случае не надеясь на ответный мадридский авось через неделю.

ЗЛОЙ РОК

После перерыва – все то же самое: «Арсенал» пыхтел и пробовал забить, а «Атлетико» мечтал об ответной встрече в Мадриде и старался пропустить как можно меньше. Те же муки, те же подходы, те же ошибки гостей и то же невезение хозяев. «Арсенал» страдал от импотенции при завершении, а «Атлетико» готовился к контратакующему скачку.

В итоге после очередного позиционного навала «Арсенал» силами Ляказетта все-таки забил. Француз откликнулся на кросс Уилшира, завис как бумажный самолетик против блокировки Telegram и четко пробил с нескольких метров. И давить дальше, удваивать-утраивать преимущество, не отпускать! Пока «матрасники» бились в конвульсиях, почивать на лаврах было нельзя. Но это «Арсенал». Ажурный, бесхребетный, мечтающий. Венгеровский.

За семь минут до финального свистка оборона «Арсенала» допустила единственную и роковую ошибку. Косьельни прозевал заброс на Гризманна, тот ловко пробил в Оспину, воспользовался отскоком и поскользнувшимся страхующим Мустафи, после чего на добивании сравнял счет. Где-то высоко-высоко с ума сошел дисквалифицированный Симеоне. Где-то на угловом секторе с ума сошли фанаты гостей. Где-то в Испании сошли с ума миллионы. Где-то на скамейке «Арсенала» с ума сошел Венгер. «Вот так подстава», – подумал француз и захотел лишь одного: спрятаться в пуховик. Навсегда.

Ответная встреча между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 3 мая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в 22:05 по московскому времени.

«Арсенал» – «Атлетико» – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лукас Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85)

Предупреждение: Врсалько (2)

Удаление: Врсалько (10)