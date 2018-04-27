Отмечая Салаха, мы забывает того, кто позволяет ему так действовать. И это не Юрген Клопп.

1/2 финала Лиги чемпионов

«Бавария» - «Реал» - 1:2

«Ливерпуль» - «Рома» - 5:2

1/2 финала Лиги Европы

«Марсель» - «Ред Булл Зальцбург» - 2:0

«Арсенал» - «Атлетико» - 1:1

Салах сделал дубль. Фирмино вновь помог египтянину

Самыми результативными футболистами недели стали нападающие «Ливерпуля» Махаммед Салах и Роберто Фирмино. На счету обоих по два гола и два результативных паса. Наиболее яркое впечатление в очередной раз произвел египтянин, но кто из них полезнее для команды, еще вопрос.

Играя ложную девятку, бразилец создает зоны для Салаха, в которые он врывается на скорости. А часто южноамериканец и снабжает мячом ускоряющегося партнера. Так было в матче с «Ромой» - африканец дважды забил после передач форварда.

Юрген Клопп очень ценит действия Роберто Фирмино. И не стесняется отмечать, что они прямым образом влияют на производительность Салаха: «В этом году много говорится о результативных талантах Салаха. Но все потому, что у нас есть рабочая лошадка Бобби Фирмино, который дает Мохаммеду свободу. У меня было много разговор с египтянином, и он осознает, что партнеры делают для него».

Фирмино такой же герой еврокубковой недели, как и Салах. А может и больше. Очаровываясь внешними эффектами от действий египтянина, не стоит забывать о более скромном - с точки зрения трюков - парне.

Роналду впервые не забил. Виновники - «Бавария» и Зидан

Матч с «Баварией» стал для Криштиана Роналду 11-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов - португалец не пропустил еще ни одной игры. И впервые он ушел с поля без гола! До Ро еще никому не удавалось отличаться на протяжении десяти встреч кряду. В них лидер «Реала» забил 15 голов.

Есть две причины, почему серия действующего обладателя «Золотого мяча» прервалась.

1. Агрессивная манера игры мюнхенцев

«Бавария» с первых минут использовала прессинг, затрудняя доставку мяча на Кри Ро. Коллектив Юппа Хайнкеса начинал давление с защитников «королевского клуба». Лишь один оборонец «Реала» показал точность выше передач выше 80% - показатель Даниэля Карвахаля составил 84,5%. Остальные провалились.

За матч Роналду коснулся мяча 28 раз. Это худший показатель среди игроков, проведших на «Альянц Арене» все 90 минут.

2. План Зидана

Зинедин Зидан решил сыграть от обороны. Это проявлялось в двух вещах: а) действующий победитель Лиги чемпионов защищался на своей половине поля; б) «Реал» действовал по схеме 4-5-1 вместо привычного атакующего варианта 4-3-1-2, Роналду был единственным форвардом.

Если «Реал» доходил до чужих ворот, то Роналду не хватало напарника. На 28-й минуте он пробил после навеса, но сопротивление ему навязал Боатенг.

Роналду мог помочь товарищ. Но Бензема, который способен стянуть на себя соперников или заблокировать их, как в игре с «Ювентусом», рядом не было, так как Зидан оставил соотечественника в запасе. Высоким защитникам «Баварии» не составляло труда разобраться с Роналду. Когда Бензема все-таки вышел на поле, «Бавария» владела преимуществом, не давая Мадриду шансов на позиционные атаки.

Два удара нанес за игру Роналду. Мюнхенцы загнали его в беспросветную тень.

Но победителей не судят: план Зидана принес «Реалу» победу.

Рибери феерил. А Роббена не хватало

Большой матч удался технарю «Баварии» Франку Рибери. За игру француз нанес 4 удара, создал один шанс партнеру, совершил 5 обводок и заработал 4 штрафных. По остроте левому вингеру не было равных.

Рибери получал мяча в районе боковой линии, откуда набирал скорость. Именно он, а не левый защитник Рафинья создавал ширину на левом фланге, когда мяч был в центре.

А вот справа такого игрока у «Баварии» не было. Им мог стать Роббен, но получил травму в самом начале матча. На его позицию передвинулся игравший под нападающим Томас Мюллер. Но он не умеет обыгрывать соперников и взрываться с места, как могут Роббен и Рибери. Поэтому правый фланг «Баварии» с точки зрения остроты в позиционных атаках проседал. Мюллер был в тени: ни одной обводки, лишь один заработанный фол, ноль ключевых передач и два удара по воротам. На правый край вообще пришлось лишь 26% мюнхенских атак, тогда как на левую бровку - 45%.

Потеряв Роббена, «Бавария» лишилась сильного индивидуалиста, яркого сольного исполнителя. Отсюда перекос на левый фланг. А ведь Марсело небезгрешен в обороне, ему свойственно выключаться из игры на ключевых ее страницах.

Бельерину и Монреалю дали свободу. Эктор провалился

Ужа на первых минутах «Атлетико» остался в меньшинстве в противостоянии с «Арсеналом» - две желтые карточки заработал Шиме Врсалько. «Канониры» на одну игру получили в безвозмездную аренду мяч. Процент владения - 76, количество пасов - 762! В четверку самых пасующих игроков встречи вошли крайние защитники - Монреаль (85) и Бельерин (80). Это логично: команда, остающаяся в меньшинстве, стремится перекрыть центр, как наиболее опасный участок. Но выступили защитники по-разному.

Бельерин провалился. Из семи его подач в штрафную точной не оказалась ни одна. За игру он сделал всего одну острую передачу и ни разу не пробил по воротам. Точность его пасов составила 86% - лишь девятый показатель в «Арсенале».

Монреаль выступил успешнее: четыре точных навеса из девяти, два паса под удар, один выстрел по воротам. Точность передач - 88,2%. Седьмой результат в команде.

Единственный гол в матче «Арсенал» забил после навеса. Но выполнил его не крайний защитник, а центральный хавбек Уилшир, сместившийся на бровку.

Облак превзошел Аллисона

Самыми бьющими командами недели стали «Арсенал» и «Ливерпуль» - 28 и 21. А вратари противостоящих им «Атлетико» и «Ромы» превзошли конкурентов по спасениям - семь и шесть.

Ян Облак уберег «матрасников» от поражения, парировав сразу шесть ударов из пределов штрафной. Аллисон пропустил пять, но е позволил «Ливерпулю» забить из пределов штрафной еще четыре.

Кадры: «Матч ТВ».