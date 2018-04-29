В Перми «Спартак» показал тот футбол, который был ему свойственен в чемпионский сезон, и уверенно выиграл со счетом 2:0.

Священник спешит на помощь

Весной в «Амкаре» сменился главный тренер. Место опытнейшего Гаджи Гаджиева занял его ассистент и известный в прошлом футболист «Спартака» и «Локомотива» Вадим Евсеев. В последних пяти матчах пермяки под его руководством одержали три победы (над «Локомотивом» – 2:1, в Хабаровске и над «Тосно» – по 2:0).

Парадоксальным образом, все они были одержаны на чужих стадионах. При своих болельщиках красно-черные забивают реже и играют значительно хуже – две победы на «Звезде» в текущем сезоне против шести на чужих полях (в том числе две в Черкизово – 1:0 и 2:1). Чтобы притянуть удачу, перед матчем арену пермяков освятил священник.

Хозяевам это не помогло - уже на 8-й минуте Сальваторе Боккетти выиграл на дальней штанге борьбу после подачи с углового и с близкого расстояния пробил Артура Нигматуллина.

Карреровский «Спартак» редко проводит два неудачных матча подряд. Во всяком случае, на внутрироссийской арене. А нынешней весной красно-белые оступились аж три раза подряд – проиграли в Екатеринбурге (1:2) и дома «Ахмату» (1:3), а между этими встречами пропустили в финал Кубка России «Тосно». Поэтому в стане москвичей стоило ожидать принципиальных изменений.

Опять без Глушакова

Каррера их и сделал, в первую очередь сместив акцент в сторону большей сбалансированности. В Перми москвичи вышли играть в три центральных защитника (Илья Кутепов, Боккетти и Неманья Максимович), а на флангах расположились Андрей Ещенко (справа) и Лоренсо Мальгарехо (слева). В оборонительной фазе оба садились глубоко к своим воротам, зато при атаке закрывали всю бровку вплоть до лицевой линии соперника.

Если в предыдущих матчах атаку красно-белых начинал Фернандо, опускавшийся на одну линию с защитниками, то в этот раз Каррера возложил эту задачу на Боккетти, который по ситуации поднимался в среднюю линию. Эти изменения положительно сказались на игре в обороне. Хозяевам удавалось создавать моменты в основном в тех случаях, когда чудил вратарь Александр Селихов, несколько раз неудачно выскакивавший из ворот на фланговые подачи.

Также отметим, что второй матч подряд остался в запасе капитан «Спартака» Денис Глушаков. Вместо него на поле появился давно уже не такой молодой, как многим кажется, Артем Тимофеев.

Еще до перерыва Каррера заменил Зе Луиша на Софьяна Ханни и вновь перестроил игру команды, отрядив на острие Квинси Промеса. Голландец на левом фланге атаки нынешней весной выступает неубедительно, и итальянский специалист решил использовать скорость Квинси не на фланге, а в центре. Промес был, как всегда, активен, но за мяч зацепился считанное число раз.

Футбол будущего по Массимо Каррере

Такое впечатление, что Каррера никак не может найти в сегодняшнем «Спартак» прошлогодний. В перерыве он вновь изменил расстановку, заменив Максимовича на Марио Пашалича, и красно-белые перешли на игру в два центральных защитника. Удивительно то, что гости отказались от игры с чистым нападающим. Промес стал регулярно сваливаться налево, и в центре нападения стало совсем пусто. Здесь по очереди появлялись разные футболисты атаки, но до 81-й минуты без особого успеха.

В одном из репортажей матча «Спартака» нынешней весной я оставил подзаголовок «Анархия – мать порядка». Не в первый раз уже москвичи стараются запутать оппонентов, перемешиваясь на чужой половине поля, как ингредиенты коктейля в смесителе. Наверное, такой универсализм футболистов (Зобнин слева, Зобнин справа, а вот уже Зобнин в центре и вновь по кругу) – огромное подспорье для тренера, и он строит в команде игру будущего, где каждый может оказаться на голевой позиции, а может сыграть в подыгрыше. Но пока это дается его подопечным очень тяжело. Все-таки эта кажущаяся спонтанность на поле должна быть идеально отработана на тренировках.

Второй тайм матча в Перми получился для обоих коллективов тяжелым. Тем более, что хороший футбол мешало показывать поле стадиона «Звезда». Не очень понятно, в чем причина кочковатости и неоднородности газона, ведь он у «Амкара» искусственный.

В конце концов, красно-белым удалось затолкать второй мяч в ворота Нигматуллина – голкипер не дотянулся до мяча после скидки Пашалича на Промеса, и Ханни, опередив оппонентов, с нескольких метров пропихнул мяч мимо частокола ног защитников. После этого хозяева опустили руки и сопротивления уже не оказывали.

Это поражение не позволило «Амкару» выбраться из зоны переходных матчей, а вот спартаковцы после серии неудач вернулись на победную тропу, опередили в турнирной таблице ЦСКА и оторвались на четыре очка за два тура до конца чемпионата от «Зенита». Если учесть, что конкурентам москвичей в тот же день предстояло выяснять отношения между собой в Петербурге, шансов выбить красно-белых из зоны Лиги чемпионов у них осталось немного.

А значит, чудотворец Массимо Каррера, поддержке которого болельщики посвятили несколько минут во втором тайме (кричалками, как водится), летом останется в «Спартаке».

«Амкар» – «Спартак» – 0:2 (0:1)

Голы: Боккетти, 8 – 0:1. Ханни, 81 – 0:2

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев (Форбс, 72), Комолов, Гащенков, Эзатолахи (Костюков, 64), Бодул (Оланаре, 64)

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Максимович (Пашалич, 46), Кутепов, Ещенко, Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Промес, Зе Луиш (Ханни, 41)

Предупреждения: Тимофеев, 28. Боккетти, 31. Комолов, 31. Эззатоллахи, 42. Сиваков, 43

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)