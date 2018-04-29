Интересно, есть ли в итальянском языке аналог русской пословицы «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»? Если есть, то он, наверное, более экспрессивный. Потому что Массимо Каррере одного громового раската мало.

Над «Спартаком» грохотало три матча. И только после троекратного предупреждения о надвинувшейся на команду беде ее тренер соизволил кое-что предпринять. Позаботиться о громоотводе.

Даже если оставить за скобками невеликий атакующий потенциал «Амкара», в Перми чувствовалась работа Карреры конкретно над этой игрой «Спартака». Он оставил вне состава игроков с наиболее подавленным функционалом – это во-первых. И продолжил этим заниматься по ходу матча, убрав еще и Максимовича с Зе Луишем. Итого: осуществив максимально возможную в этот день ротацию, Каррера придал команде и максимально возможную свежесть. К концу игр «несвежих» в рядах «Спартака» осталось только двое – Промес и Фернандо. Нервозность Селихова, заметная при каждом его выходе с линии ворот и для него редкостная, имела скорее психологическую причину: в предыдущих-то матчах линия обороны истрепала вратарю все нервы.

Во-вторых, команда наконец-то получила тренерский наказ насторожиться. Вследствие оного в первом тайме надлежало освоить схему с тремя центральными защитниками, а во втором – с тремя опорными хавбеками. Второе начинание оказалось даже более действенным. В текущем году «Спартаку» еще не удавалось выстроить такой непроходимый заслон в центре поля.

В-третьих, в Перми «Спартак» отказался от всегда для него соблазнительной идеи атаковать, что называется, напропалую. На этот раз в красно-белом наступлении преобладали расчет и разборчивость. Ставка была сделана на прорывные качества Зобнина и Мельгарехо.

Но! Я взялся за эти заметки не для того, чтобы Карреру отметить. Напротив, увиденное в Перми заставляет плеснуть еще масла в разгоревшийся последнее время огонь возмущения немощью «Спартака». Что мешало Каррере принять антикризисные меры в важнейшем кубковом матче с «Тосно», а потом в игре с «Ахматом»? Не почувствовал кризиса? Или не понимал его причин? Уважающий себя и профессию тренер обязан держать руку на пульсе команды неотрывно, разве не так? И делать соответствующие рабочие выводы столь же регулярно. Но в Каррере профессионал очнулся только после того как в СМИ были изведены тысячи слов в поиске истолкования внезапной спартаковской хвори. И лишь теперь итальянец внес не только кадровую коррекцию, но и, возможно, что-то поправил в процессе подготовки к игре.

Поэтому стою на своем. Такой зажиточной и статусной команде, как нынешний «Спартак», нужен тренер более основательный. Способный уберегать команду от неуправляемых заносов. А то ведь, разобраться, с февраля по апрель «Спартак» проиграл все: и из Лиги Европы вылетел не задерживаясь, и в Кубке опозорился, и за чемпионство не схватился. И все из-за игровой болтанки, иными словами – из-за легкомысленности тренерских подходов.

Между тем, тревоги о завтрашнем дне команды, вызванные возрастом отечественного кадрового сегмента, пожалуй, несколько преувеличены. Во всяком случае, вырисовывается вполне молодая пятерка российских игроков, запрашиваемая лимитом: Селихов, Кутепов, Джикия, Тимофеев и Зобнин.