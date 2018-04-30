ТРИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИГРЕ «ЗЕНИТА»

1. Дриусси раздевал оборону ЦСКА

Большую часть игры армейцы оборонялись по схеме 5-3-2. Ключ к ней нашел аргентинский форвард Себастьян Дриусси. В первой тайме южноамериканец создал сразу три потенциально голевых подхода к чужим воротам переводами мяча из центральной части поля на правый край, где находились Игорь Смольников и Эмилиано Ригони. ЦСКА перестраиваться не успевал: дважды зенитовская парочка оказывалась против одного Щенников, однажды защитник и его партнер Алексей Березуцкий потерялись в пространстве.

Во втором тайме Дриусси создал настоящий голевой момент Ригони – соотечественнику после передачи из центра оставалось лишь попасть по воротам. Задача оказалась непосильной.

Во всех игровых эпизодах Дриусси отличала одна черта – быстрая сообразительность. С ней он подружился еще в Аргентине. Поэтому в интенсивном футболе Манчини (при атаке - стремительный розыгрыш мяча) Себастьян чувствует себя, как дома.

За игру Дриусси нанес три удара и четырежды вывел на выстрел партнеров! При этом он показал высокую для второго форварда («Зенит» играл по схеме 4-4-2) точность передач – 84%. Это четвертый результат в команде.

2. Смольников заставил Манчини разводить руками

Два подхода к воротам из трех, созданных Дриусси, бесславно загубил Игорь Смольников. Вместо розыгрыша мяча накоротке с Ригони и комбинационных проникновений в штарфную он подавал. Неудачно. Навесы у него вообще не получались: ни одного точного из семи. Когда защитник подавал, а партнер предлагал себя под передачу низом, Манчини в недоумении скидывал руки вверх.

Смольников умеет включить скорость, рвануть по флангу и сделать опасную подачу. Комбинационный розыгрыш мяча его сильной стороной не является. И в этом в нынешнем сезоне была возможность убедиться не раз. В частности, в гостевом матче с «Селтиком» – шотландцы запрессинговали Игоря, сподвигнув его на брак. Как здесь не вспомнить, что осенью Роберто Манчини ставил на правый край обороны Бранислава Ивановича, Далера Кузяева и даже Олега Шатова. Тогда ему был нужен защитник, через которого можно строить комбинационный выход. Это сейчас итальянец ставит игру, отталкиваясь от сильных сторон футболистов. Ситуация вынуждает.

Впрочем, если Смольникова не прессингуют, а партнер делает отличное открывание под передачу, то Игорь может снабдить его мячом. В игре с ЦСКА после перерыва защитник вывел Заболотного на ударную позицию, реабилитировавшись за два загубленных шанса до перерыва.

3. Дриусси, Ригони и Заболотного подвела реализация

В текущем сезоне Роберто Манчини неоднократно с грустью повторял: «У нас забивает только Александр Кокорин». Зрители чемпионата России иронично улыбались: мистер, да вы потратили 100 миллионов евро на новичков! Игра с ЦСКА показала, что специалист прав: у его форвардов есть проблема с реализацией.

Заболотный, Ригони и Дриусси на троих нанесли восемь ударов из штрафной площади, три – центрфорвард, два – его товарищи. ЦСКА столько насобирал лишь общими усилиями, а не троих футболистов! Но в створ у «Зенита» пришлись лишь две попытки. У Заболотного были супершансы: в одном эпизоде он не пробил Акинфеева с угла вратарской, в другом не переправил мяч в ворота с ее линии.

Моменты «Зенит» создавал разными способами. Одного акцента не было. Несколько раз в штрафной было жарко после подач Жиркова, таили в себе опасность смещения Ригони в середину (как мячом, так и без – он бил после открывания за спину защитникам под заброс Паредеса), были и индивидуальный действия (проход Заболотного в начале матча).

«Зенит» перебил ЦСКА как по ударам из площади ворот (9-4), так и по общему количеству (20-10).

ТРИ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ИГРЕ ЦСКА

1. ЦСКА – король подборов, а Акинфеев – созидатель

А вот у ЦСКА типичные атаки были. Их сценарий прост: заброс мяча вперед – выигранный подбор. В такие моменты трещала опорная зона питерцев, которую красно-синие оккупировали количественно. Дважды армейцы наносили опасные удары после забросов Сергея Игнашевича и выигранных подборов, столько же острых эпизодов создал вратарь Игорь Акинфеев!

А всего вратарь сборной России поучаствовал в трех опасных моментах у чужих ворот. Самый интересный случился во втором тайме: Константин Кучаев не попал в створ с 11 метров. Атаку начал Акинфеев быстрым вводом мяча на Александра Головина, который стремительно перевел снаряд на Мусу.

2. Провал Бистровича, Головина и Кучаева

Комбинационную игру ЦСКА разрушил «Зенит». Если быть точнее, Роберто Манчини придумал подходящий для этого план.

«Зенит» не позволял ЦСКА атаковать по центру, накрывая прессингом хавбеков. Для этого близко к полузащитникам – Ерохину и Паредесу – действовали крайние игрок средней линии – Ригони и Кузяев, а также два нападающих – Заболотный и Дриусси. Лучшую точность передач из полузащитников ЦСКА, вышедших в стартовом составе, показал Александр Головн, но цифра низкая – 77%. Еще хуже пасовали Кучаев – 75% – и Бистрович – 69%. Именно поэтому основную опасность ЦСКА создавал после забросов и подборов.

3. Переход ЦСКА на 5-4-1

«Зенит» был неприступен для атак низом по центру. Виктор Гончаренко не оставил это без внимания: на 79-й минуте наставник выпустил Витиньо, а ЦСКА перешел со схемы 5-3-2 на 5-4-1. На полуфлангах стали действовать Витиньо и Муса. Еще раньше ЦСКА продвигал мяч на Щенникова и Фернандеса, но были сложности с продолжением. Правда, один супермомент они создали: прорвавшись в центр, Фернандес перевел мяч на Щенников, включился в штрафную и пробил после навеса товарища. Данный момент мог бы стимулом для перехода на новый вариант. Но существенно лучше ЦСКА не заиграл.

Схему 5-4-1 ЦСКА стал задействовать еще до выхода на поле Витиньо – при обороне. Для этого Муса опускался близко к защитникам слева. Нужно было сдержать Смольникова и Ригони. Но большого влияния на игру в защите данное перестроение не оказало: Ригони либо смещался в середину, либо все равно получал мяч на бровке. Нигериец больше создавал численность, чем оборонялся. Моменту, когда Заболотный не забил головой с линии вратарской, предшествовал проход Ригони мимо двух сопериков! Игра ему вообще удалась: пять раз он угрожал воротам, создал один момент партнеру, совершил три обводки и дважды на нем нарушили правила. Перекрыть все подступы к воротам после перехода на новую модель ЦСКА тоже не смог.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ПО МАТЧУ

Манчини прав – «Зенит» был лучше

Роберто Манчини игра понравилась: «С точки зрения качества игры это была одна из лучших встреч сезона. Матч, который должен был завершиться победой нашей команды, так не закончился. Я считаю, что у нас было моментов больше. Останусь при своем мнении: «Зенит» заслуживал победы».

Манчини прав: «Зенит» классно сыграл и в атаке, и в обороне, если не считать проигранных подборов. Это большой минус.

Но у ЦСКА изъянов было больше. Это и проигранный центр, и опасность фланговых атак соперника.

Кадры: «Матч Наш Футбол».