СТОЛКНОВЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

Когда 35-летний Юрий Семин начинал тренерскую деятельность – как тут не вспомнить, что было это в Краснодаре, в «Кубани», – Мурад Мусаев еще не родился. Когда Семин на заре XXI века выигрывал с «Локомотивом» чемпионаты России, юный Мусаев только подумывал о том, чтобы стать тренером. А теперь новичок премьер-лиги, для подсчета матчей которого пока хватает пальцев одной руки, мог либо оказаться «соучастником» очередного триумфа прославленного ветерана, либо перенести его на май.

Как знать, может быть, и Мусаев станет когда-нибудь верховным аксакалом нашего футбола. И кто-то, родившийся в 2020-м, вырастет перед ним на пути к очередному титулу. Будущее зависит от него. Но и настоящее этим вечером зависело тоже.

«ЛОКО» ДУМАЛ О ПОБЕДЕ

Про «Локомотив» в последнее время говорили, будто бы он забуксовал. Это неправда. Локомотивы не буксуют. У них иначе жизнь течет: либо едешь, либо стоп-кран. Вот «Локо» и ехал, просто тихоходом, на малых оборотах. 0:0, 0:0 – чем не колеса? Ими иногда и похвастать можно. Например, «Ахмат» еле ноги унес из Черкизова – а затем в Тушине устроил голевую вакханалию и отсек «Спартак» от золота. На вес которого, получается, была та ничья «Локомотива».

В принципе, железнодорожников устраивали нули и в Краснодаре – тем более что из-за повреждений не играли Ведран Чорлука и Ману Фернандеш, а каждая ничья приближает «Локо» к чемпионству. Но стартовые 11 с Ари и Джефферсоном Фарфаном впереди прояснили намерения лидера: удержать свои ворота в неприкосновенности, но чужие за счет резких ответных атак все же распечатать. И прилететь в Москву – в объятия тысяч болельщиков, собравшихся на черкизовском стадионе посмотреть игру на большом экране, плечом к плечу – триумфатором, не откладывая решение главного вопроса на май.

КОЛЬЦО В НОСУ

У краснодарцев вернулся в состав несправедливо наказанный Федор Смолов, но пока он отбывал этот штраф, его команда практически потеряла реальные шансы пробиться в Лигу чемпионов. Победа над «Локо» позволяла «быкам» получить более выгодный раунд квалификации Лиги Европы, оттеснив на 5-е место «Зенит». Да только заветное 3-е для них теперь – как кольцо в бычьем носу: вроде бы висит перед глазами – а не ухватишься, не вырвешь.

С другой стороны, переполненный красавец-стадион и репутация самой искренней команды премьер-лиги заставляли отбросить турнирные считалочки и просто сыграть в футбол. Во многом потому план «Локомотива» в первом тайме работал лишь наполовину: очень уж напористым был «Краснодар». Его нападки москвичи обезвреживали всемером-ввосьмером, и в целом успешно: кроме ударов Маурисио Перейры и Смолова, хозяева до самого конца тайма ничего сверхострого не создали. А когда мяч все-таки просквозил столичную защиту и Смолов с пяти метров катил мяч в нижний угол, среагировал и великолепно дотянулся Гилерме. В атаке же «Локо» обходился малыми силами и дальними ударами – зацепиться за мяч и довести его до хозяйских ворот получалось крайне редко.

ТРЕХМИНУТКА СМОЛОВА

Во втором тайме, как обычно, азарт и усталость чуть расшатали стройные защитные порядки. Сразу и моменты полетели косяком. Андрей Синицын отзеркалил сэйв Гилерме, вытянув мяч из самого угла после удара Алексея Миранчука. Брат Антон шансов проявить себя вратарю «Краснодара» не оставил – но попал в перекладину. И когда казалось, что игра клонится в пользу москвичей, хозяева в течение трех минут ее перевернули. Трудно понять, почему Вандерсон, оказавшись перед воротами, вместо удара сунул мяч куда-то в кучу игроков. Но этот эпизод тут же был забит: Ал. Миранчук импульсивно сфолил в штрафной, судья без раздумий указал на «точку», и Смолов пробил в девятку.

А едва игра возобновилась, погрустневшие защитники «Локо» упустили лучшего бомбардира страны, и тот двумя действиями вогнал в сетку свой 14-й мяч в чемпионате. Болельщикам в Черкизове можно было расходиться по домам. До субботы, когда их команда примет «Зенит» и постарается, наконец-то, забить и выиграть – матч, а с ним и чемпионат.

Краснодарцы же снова заскочили на подножку поезда, мчащегося к Лиге чемпионов. А Мурад Мусаев записал в свой короткий послужной список еще одну солидную работу.

«Краснодар» – «Локомотив» – 2:0 (0:0)

Голы: Смолов, 67 (1:0 – пен.). Смолов, 68 (2:0)

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Шишкин, Петров, Рамирес, Гранквист, Классон, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90)

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Миранчук Ан., Тарасов (Фернандеш, 71), Денисов И., Миранчук Ал., Игнатьев, Ари

Предупреждения: Гранквист, 7; Шишкин, 28

Судья: Михаил Вилков

Место и дата: 30 апреля 19:00, Стадион ФК «Краснодар»