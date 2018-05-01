До завершения чемпионата ФНЛ осталось всего ничего – три тура. Но интриг хоть отбавляй! «ССФ» обсудил их с Игорем Чугайновым, который ранее тренировал в первом дивизионе «Торпедо», «Сокол», а в текущем сезоне – курский «Авангард».

КТО НАПРЯМУЮ ВЫЙДЕТ В РФПЛ?

Шансы «Енисея», «Оренбурга» и «Крыльев Советов» примерно одинаковы, но на данный момент более качественную игру показывают уральцы и самарцы. У красноярцев, несмотря на планомерный набор очков, случаются матчи, в которых они смотрятся недостаточно убедительно для коллектива, претендующего на выход в премьер-лигу. «Енисей» уступает аутсайдерам, а если одерживает победы, то со скрежетом. Необходимого запаса прочности у команды нет. У «Оренбурга» и «Крыльев» лучше поставлена игра, оба клуба укомплектованы опытными футболистами.

КТО СЫГРАЕТ В СТЫКОВЫХ МАТЧАХ?

Помимо «Енисея» здесь два кандидата – «Балтика» и «Тамбов», у которых примерно равные шансы попасть в четверку. И тем и другим недостает стабильности. Кто на самом финише предстанет более сплоченной командой, сохранит внутренний стержень, тот и окажется выше. Конечно, по инфраструктуре калининградцы превосходят конкурентов. На днях разговаривал с Игорем Черевченко (главным тренером «Балтики». – Прим. ред.), он отметил, что с переездом на новый стадион посещаемость сильно возросла. Но в дополнение к арене нужна и хорошая игра. Думаю, сейчас с этим будет порядок.

КТО БУДЕТ ФАВОРИТОМ В «СТЫКАХ»?

Небольшое преимущество есть у команд РФПЛ. Но здесь прогнозировать сложно. Год назад «СКА-Хабаровск» обыграл явного фаворита «Оренбург». У тех же «Балтики» и «Енисея» мотивация будет очень высокой, это в некоторой степени нивелирует отставание в классе.

КАКИЕ КЛУБЫ ВЫЛЕТЯТ В ПФЛ?

«Факел» уже не поднимется с последнего места. Скорее всего, компанию ему составит «Зенит-2». Питерцы в предыдущие два сезона совершали финишный спурт, сохраняя прописку, но сейчас ситуация гораздо сложнее. Наверняка вылетит и «Олимпиец», во второй части турнира выступающий ни шатко ни валко. Не радужный прогноз в отношении «Томи» и «Тюмени», у которой очень сложный календарь. У «Луча-Энергии» он легче, владивостокцы останутся в ФНЛ.

КТО МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФНЛ?

Говорят, таким клубом будет «Арарат», рассматривающий вариант переезда в Армению. Не все понятно и с зоной «Юг»: слышал, что нынешний лидер «Афипс» не планирует повышение в классе. Кроме того, несколько команд ФНЛ имеют финансовые трудности, не исключено их снятие. В нашем футболе всякое возможно, спортивный принцип не всегда гарантирует результат. Ходят слухи и о том, что некоторые представители РФПЛ, вылетев, рискуют или прекратить существование, или, как «Торпедо», проследовать во второй дивизион.

НУЖНО ЛИ ДЕЛИТЬ ФНЛ НА ТРИ ЗОНЫ – «ЗАПАД», «ЦЕНТР», «ВОСТОК»?

Не вижу смысла в предложении Валерия Газзаева. От Уральских гор до Сахалина очень мало профессиональных клубов. Что мы там еще будем дробить? Хотим совсем похоронить наш футбол? К тому же из Владивостока до Барнаула все равно приходится лететь через Москву. У нас одна страна, не надо ничего делить. На Дальнем Востоке люди хотят не только рыбу ловить, но и видеть команды с именем, а они базируются в европейской части.

КТО ВЫИГРАЕТ ГОНКУ БОМБАРДИРОВ?

Андрей Козлов, перейдя зимой из «Енисея» в «Оренбург», перестал забивать. Его зенитовский тезка Панюков весной тоже не слишком результативен. К тому же у питерцев сложный календарь, им будет очень тяжело выбраться из подвала таблицы. В любом случае у Панюкова (14 мячей) хорошие шансы обогнать Козлова (15).

«АВАНГАРД» ВОЗЬМЕТ КУБОК РОССИИ?



18 апреля. Полуфинал Кубка России «Авангард» – «Шинник» – 1:0. Курский клуб празднует историческое достижение. Фото ФК «Авангард»

Для игроков команды матч с «Тосно» – главный в жизни. Куряне станут целенаправленно готовиться в этому поединку и, считаю, будут мотивированы лучше соперника (хотя уже по случаю выхода в финал вправе прикрутить на своем стадионе гранитную плиту). Тосненцы, конечно, мастеровитее, мы встречались с ними на сборах. Но клуб еще не решил задачу в чемпионате и вынужден работать на два фронта. А это отнимает немало сил. Шансы на победу – 50 на 50.

ТРЕНЕР СЕЗОНА

Я бы выбирал между Владимиром Федотовым из «Оренбурга» и наставником «Крыльев» Андреем Тихоновым. Сужу по футболу, который они прививают своим командам. Чей клуб в итоге займет первое место, тот и должен быть признан лучшим.

ИГРОК СЕЗОНА

Отмечу Сергея Корниленко. Во многом благодаря ветерану «Крылья» идут наверху. Ярко играет форвард «Енисея» Марко Обрадович. Своими голами паренек принес команде много важных очков, но он пришел только в середине чемпионата.

РАЗОЧАРОВАНИЕ СЕЗОНА

«Факел». В ФНЛ он раньше считался крепким клубом. Воронеж – футбольный город с населением более миллиона человек, и его представитель должен выступать как минимум в первом дивизионе. Искренне жаль, когда такие команды вылетают во второй.

НЕОЖИДАННАЯ ОТСТАВКА

Уход из «Луча» Александра Григоряна. Команда вылезала из подвала, набирала очки. В этот момент убирать главного тренера неверно. И уж тем более неправильно петухов на поле кидать. У болельщиков никто не отнимает право на собственное мнение, но их поведение не должно переходить определенные границы. Даже не знаю, как объяснить подобное. Хотя всегда есть группа оголтелых товарищей, которым футбол-то особо не нужен, они приходят на стадион просто показать себя.