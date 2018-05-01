Прямо как пелось в фильме, седобородом уже по возрасту, но вечно молодом по духу: «Бывает все на свете хорошо – в чем дело, сразу не поймешь!». А тут и погоды весенние наконец накатили, и новых стадионов-красавцев прибыло, и народ на них радостно повалил, установив рекорд посещаемости за пять лет. Ну и закрутка финишная запредельная, не для слабонервных.

И самое забавное, занятное, смешное, странное(выбирайте определение по вкусу) в этой закрутке – «Спартак» вполне еще может стать чемпионом! Но это не комплимент собственно «Спартаку», который, отдав, согласно общественному консилиуму, концы, оказывается, не умер насовсем. Это – предельно, на разлом натянутая пружина интриги.

Караси-идеалисты, да, вздыхают о недостаточном качестве футбола, демонстрируемого соискателями титула и прочих наград. Даже о критически недостаточном. И правда: атакующие комплексы «Локо», болтанка «Спартака» и заурядность «Зенита» переходят все границы приличия. Но и это все подтянуто в весеннее действо будто специально для пущей остроты ощущений, в духе времени.

А теперь главное. Необычайно – резко и вдруг – возросла роль личности в развернувшейся истории. Просто пробежаться по событиям апреля – и натыкаешься на открытие: отдельные персоны решают все! Загибайте пальцы.

Сперва Шатов, а за ним Дзюба делают авторский окорот амбициям «Зенита», слабо обеспеченным работой Манчини.

Владелец «Краснодара» доверяет команду взращенному в клубных недрах тренеру – был ли, к слову, в российской истории аналог? – и Мурад Мусаев преображает игру команды до такой степени, что она мне сейчас представляется чуть ли не самой убедительной за всю историю «Краснодара». Потому что сейчас «Краснодар» во всем соблюдает, я бы сказал, меру необходимой достаточности, без крена и без излишеств. Даже в фирменных комбинационных манипуляциях.

Но арбитр Чистяков, со своей стороны, одним движением мысли и одним дуновением в свисток заставил «Краснодар» посторониться в схватке за лигочемпионские путевки. И здесь невольно думаешь еще об одной личности, оставшейся несколько в тени. Той, которая допустила, в общем-то, малоизвестного арбитра к самой возможности вот так веско повлиять на развитие турнирных событий.

Так или иначе, – тренд задан. И очень может быть, что в этом личностном факторе еще даже не вечер.

Я ведь упомянул о шансах «Спартака» на чемпионство не ради красно-белого словца. Давайте прикинем. У «Локо» впереди матчи с «Зенитом» дома и с «Арсеналом» в Туле. Способен «Зенит», при всей его заурядности, организовать лидеру очередные 0:0? Легко. Что-что, а это нынешний Питер может. И придется тогда команде Семина вымучивать еще одну ничью в Туле (при условии что «Спартак» дважды победит). А «Арсенал» у Божовича – с особинкой. Дома он обыграл и ЦСКА, и «Краснодар», сделал колоритную ничью с «Зенитом», который еще и на берегах Невы оставил ни с чем. Да и красно-зеленых в московском матче, вспомнить, еще как повозил.

И в «Арсенале» Дзюба. Нет, я не преувеличиваю нынешний чисто игровой потенциал опального форварда. Но в игре с «Зенитом» все увидели: Дзюба способен пустить искру по команде, за которую он сейчас играет. И если он проделает нечто подобное в оставшихся матчах с ЦСКА и «Локо» да еще и приложит к этому собственное голевое действо – ну нельзя будет не взять Дзюбу на чемпионат мира! Никому Черчесов тогда не сможет компетентно объяснить, почему оставляет сборную без такой зажигалки. Это не случай Денисова, знаете ли. Условные усы (помните?) не стоят радикального остракизма.

Но тут ведь есть и еще деталь. Как поведет себя Дзюба, человек, во многом питаемый эмоциями, перед лицом того возможного факта, что ему предоставляется возможность помочь «Спартаку» стать чемпионом? Конфликт интересов, понимаете ли…

А впрочем: в предпоследнем туре команде Каррере предстоит впервые сыграть против Карпина. Ну и? Может, до терзаний Дзюбы чемпионская интрига и не доживет, усилиями лично Валерия Георгиевича.