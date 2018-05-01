5. Себастьян ДРИУССИ, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: изобретал атаки своей команды в матче с ЦСКА (0:0).

Аргентинский нападающий был самым опасным игроком «Зенита». За игру он четыре раза вывел партнеров на удар и трижды пробил сам. А еще показал фантастическую точность передач для второго нападающего - 84%. Показатель очень мощный, так как Себастьян изобретал моменты.

Дриусси создавал не только голевые возможности, но и опасные подходы. Сразу трижды в первом тайме после его переводов мяч из центра на правый фланг на просторе оказывались Игорь Смольников и Эмилиано Ригони.

Дриусси отлично вписывается в игру Роберто Манчини - футбол с минимум касаний мяча и большим движением. По статистике «гол+пас» южноамериканец набрал в текущем розыгрыше чемпионата России уже девять баллов - четыре забитых мяча и пять результативных передач. Лучше в «Зените» статистика лишь у Александра Кокорина - 13 очков: десять голов и три паса. В ситуации Дриусси важно делать скидку на два фактора. Первый: он впервые приехал играть в чужую страну, больше того - на новый континент. Второй: аргентинец попал в команду, которая летом серьезно перетряхнула состав.

4. Сергей ПЕТРОВ, защитник

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: организовал победный гол в ворота «Локо» (2:0) и преуспел в разрушении.

Петров в матче с лидером регулярно включался в атаку. Один из рывков закончился выигрышем позиции у Алексея Миранчука и заработанным пенальти. Именно Сергей положил начало победе «Краснодара». Дважды он сам угрожал чужим воротам, войдя в пятерку самых бьющих футболистов «быков».

При игре в обороне Петров совершил сразу шесть перехватов - больше всех в матче.

3. Эльдор ШОМУРОДОВ, нападающий

Команда: «Ростов»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Тосно» (2:0).

22-летний нападающий, перебравшийся в «Ростов» из узбекского «Бунедкора» забил первые голы за донской коллектив. И сразу же сделал дубль.

За игру Шомуродов нанес пять ударов, четыре из штрафной площадки. Из площади ворот он и забил два мяча - один головой, второй правой ногой. В игровых ситуациях форвард либо открывался перед воротами, либо оттягивался в глубину, чтобы освободить квадратные метры Алексею Ионову.

При Валерии Карпине Шомуродов попадает в стартовый состав уже второй раз кряду. Неделю назад он сыграл полный матч с «Рубином» (1:1). В первой части в двух турах подряд в стартовом составе спортсмен не оказывался ни разу.

2. Федор СМОЛОВ, нападающий

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: отправил «Локо» в нокдаун, забив дважды.

Первый гол в сетку «Локо» Смолов отправил с пенальти, а второй - после выхода один на один с Гилерме. Рандеву нападающий придумал для себя сам, перехватив неудачный пас Пейчиновича. За игру Федор нанес девять ударов, став самым бьющим футболистом тура. Пять из них он выполнил из пределов штрафной площади.

Впервые в этом розыгрыше чемпионата Смолов забил в ворота команды из первой пятерки. Ни «Спартаку», ни «Локомотиву», ни ЦСКА, ни «Зениту» - четырем участникам еврокубков от России в текущем сезоне и квартету будущих представителей нашей страны в евротурнирах - форвард еще не забивал. Но это больше общекомандная проблема: в пяти из восьми таких матчей не забивал весь «Краснодар». А это 450 минут! Первые голы пришли только при Мураде Мусаеве.

Дубль стал для Смолова уже четвертым в сезоне. А всего на его счету 14 голов. Наравне с Квинси Промесом из «Спартака» форвард «Краснодара» является лучшим бомбардиром чемпионата России.

1. Игорь АКИНФЕЕВ, вратарь

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: не дал забить «Зениту» и организовал три опасные атаки на чужие ворота.

В матче с конкурентом за место в Лиге чемпионов армейцы не проиграли, а Игорь Акинфеев совершил четыре спасения. Трижды он отражал удары из пределов штрафной. Один сейв вышел невероятным: Доменико Кришито бил головой с близкого расстояния, но голкипер выловил мяч в нижнем углу.

Акинфеев не только спасал красно-синих, но и участвовал в созидательных действиях, организовав три опасных подхода к чужим воротам. Дважды гости опасно били после длинных передач Игоря и выигранных подборов. Также вратарь быстром вводом мяча в игру начал атаку, которую ударом с 11-метровой отметки не смог завершить Константин Кучаев. Более реальной возможности отличиться у ЦСКА не было.

Матч с «Зенитом» стал для Акинфеева 14-м в текущем чемпионате России, сыгранным на ноль. Больше сухарей пока не выпек никто.