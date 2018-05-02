Но у Семина есть шанс стать еще более легендарным.

После поражения в “Краснодаре” большинство экспертов с удвоенной, а порой и утроенной силой вновь подняли тему потенциального чемпионства “Спартака”. Некоторые уже дошли до того, что называют красно-белых фаворитами чемпионской гонки. Если бы кто-то перед сезоном сказал, что “Локо” за два тура до финиша будет опережать ближайшего соперника на четыре очка, такому оракулу бы никто не поверил. Но сегодня “железнодорожники” добились таких позиций, что в оставшихся двух турах им хватит двух ничьих или одной победы. И ведь это еще не учитывая возможных осечек конкурентов.

Турнирная позиция “Локомотива” максимально перспективная. Многие сейчас вспоминают восемь очков преимущества “Локо”, которое было у железнодорожников перед возобновлением весенней части чемпионата. Но если мы сравним ту позицию с текущей с точки зрения математики, то и здесь придем к выводу, что четыре очка преимущества за два тура до конца чемпионата гораздо более весомы, чем восемь очков форы за десять туров до финиша. Ничего личного - одна лишь математика. Поэтому драматизировать нынешнее положение “Локо” не стоит. Все в руках и ногах “железнодорожников”.

Сейчас же в центре внимания оказалось психологическое состояние даже не самой команды, а главного тренера. Юрий Семин - наставник матерый. Но после матча в Краснодаре тренер гостей не сдержался. Вместо разбора игры и оценки действий своих футболистов Семин начал борьбу с ветряными мельницами, в качестве которых в данный момент выступила некая “пятая колонна”. Место и время для атаки на воображаемых оппонентов было выбрано максимально неудачно. Давно известно, что именно поражения являются лакмусовой бумажкой, которая показывает истинное состояние души. И состояние это, как мы видим, у Юрия Павловича сегодня явно не идеальное.

Чем можно объяснить тот факт, что Ари не только вышел в стартовом составе на матч в Краснодаре, но и провел весь матч без замен? Это ведь тот самый Ари, который проваливает полностью весенний отрезок чемпионата, не забив после августовской травмы ни одного мяча. Этот тот самый Ари, который в феерическом матче команды с “Динамо” вышел на поле на 73-й минуте - то есть на минуту позже после того, как партнеры забили в ворота соперника последний четвертый гол. А что Ари в Краснодаре? Чуда не произошло: бразилец выиграл 28% единоборств (худший результат в команде), в его активе лишь 74% точных передач (хуже только у Владислава Игнатьева) и ноль ударов в створ ворот соперника. Ноль.

Все это время, пока Ари отбывал свой номер на поле, на скамейке запасных за всем этим безумством со стороны наблюдали футболисты сборной Португалии Эдер и Фернандеш. Мы все знаем про трещину в ребре Фернандеша, но ведь последний матч против “Уфы” Ману отыграл без замен. Почему именно сейчас нужно было приберечь лучшего игрока команды? Почему нельзя было даже в отсутствии Фернандеша в составе отправить на острие атаки не Ари, а Фарфана, во многом благодаря бомбардирскому таланту которого и был создан тот самый отрыв в чемпионате? Почему в составе команды, которая проигрывает важнейший матч, по ходу встречи была сделана всего одна замена? Не считая двух вратарей, на скамейке запасных оставались еще девять полевых игроков.

Все эти “почему” на пресс-конференции разобраны не были. Зато миру была представлена некая “пятая колонна”. И это действительно очень не вовремя. В последних трех матчах “Локомотив” не забил ни одного гола, набрав два очка из девяти возможных. Победа хотя бы в одном из этих трех матчей уже гарантировала бы “железнодорожникам” чемпионство. Но нет. Игровой кризис застал “Локо” на финише сезона. Обиднее и быть не может. И все же, несмотря на все последние неудачи, “Локомотив” является хозяином своего положения и просто обязан забирать чемпионство в ближайшее время.

Юрий Семин - живая легенда для болельщиков “Локомотива” (да и не только для болельщиков). Юрий Павлович станет легендой в квадрате, если выиграет третье чемпионство в истории клуба. Но есть у Семина шанс стать легендой в кубе. Для этого необходимо достойно завершить текущий чемпионат, после чего красиво объявить о желании остаться в сердцах болельщиков “Локо” и всей футбольной общественности победителем навсегда. Думаю, что еще пару лет назад о такой сказке не мог мечтать даже сам Юрий Павлович. Сегодня эта сказка может стать былью. А самое главное, что сценарий этой сказки пишет сам тренер. Вовремя уйти - это искусство. Уйти, находясь на вершине - удел избранных. Семин - избранный!