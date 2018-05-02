1. «Амкар» - «Спартак» - 0:2

«Каррере удалось встряхнуть команду»

Я давал прогноз на эту игру, и говорил, что «Спартак» не пропустит, выиграет в сухую и что будет забито не больше двух голов. Прогноз сбылся полностью.

Из чего я исходил? Каррере удалось немного изменить атмосферу внутри команды. Мы не знаем, какие он нашел слова, но видим, что он поменял несколько футболистов.

Каррера выставил на матч игроков, которые не были причастны к неудачам в предыдущих матчах – Мельгарехо, Боккетти. Не поставил в состав Глушакова, который, правда, и с «Ахматом» не играл, и Комбарова. Этими перестановками итальянский специалист старался изменить ауру. И ему это, в принципе, удалось. Конечно, очень помог первый гол, забитый в самом начале.

Команда построже играла в обороне. И при этом важно, что «Спартак» быстро повел в счете.

Селихов играл против своей бывшей команды, видимо, немного это на него давило. В первом тайме он пару раз очень неудачно сыграл на выходах, у ворот «Спартака» возникали голевые моменты. Однако «Амкар» этим не воспользовался и постепенно стал терять кураж.

Во втором тайме «Спартак» игру успокоил, и стал опасно контратаковать. Уже пошли моменты у ворот «Амкара», а ближе к концу Ханни забил второй гол.

Прямо скажем, при не очень шикарной игре была добыта важная победа против неуступчивой команды, которой тоже нужны очки.

У «Спартака» неплохие шансы на второе место, а эта победа вернет болельщиков на трибуны. Да и футболисты вернули себе некую уверенность. Каррере удалось встряхнуть команду, игроки не выглядели такими убитыми, как после матча с «Тосно».

2. «Зенит» - ЦСКА – 0:0

«Лучшие времена «Зенита», когда там играли наши»

Видно было, что у Манчини не получается в «Зените». А сейчас появилась информация, что он уже точно возглавит сборную Италии.

Что тут сказать? Нам всегда говорят: вот приедет великий и всему нас научит, а при этом наши специалисты остаются невостребованными. Сколько уже великих перебывало в «Зените», и часто они начинали за здравие, а заканчивали за упокой. Никто ничего сверхестественного в Питере не сделал. Правда, при Петржеле расцвела целая плеяда наших футболистов – Кержаков, Аршавин, Денисов.

Все иностранные специалисты требуют купить им футболистов. И у них что-то начинает получаться, когда удается купить действительно сильных игроков, таких, как Халк. Можно, как угодно относиться к иностранным тренерам в «Зените», но Питер видел лучшие времена, когда там играли наши ребята.

3. «Краснодар» - «Локомотив» - 2:0

«Палыч работает с теми, кто ему достался»

Проблема многих наших команд в том, что они не показывают уверенную игру на протяжении всего чемпионата. К примеру, не очень пошла игра у Фернандеша, и уже чего-то не хватает. Братья Миранчуки, ребята молодые, немного у них не заладилось, и результата нет. И чем ближе финиш, тем больше у игроков нервяк. Еще совсем недавно отрыв был восемь очков, а сейчас уже четыре.

Впереди у «Локо» два очень непростых матча – дома с «Зенитом» и в Туле с «Арсеналом». Для завоевания золотых медалей надо набрать 2 очка. И даже при той игре, которую сейчас показывает «Зенит», и при том, что тренер почти наверняка уходит, в Питере есть, кому играть. А игра «Локомотива» в последних матчах в атаке не очень впечатляет. И в Туле «Локо» тоже ждет непростойматч, это очевидно. Интрига в золотой гонке пока сохраняется.

Перед игрой в Краснодаре появились слухи, что «Локомотив» в новом сезоне возглавит Анчелотти. Я в это слабо верю, но, видимо, внутри клуба все равно что-то происходит. Семин впервые за долгие годы вывел команду на первое место, при этом не тратя больших денег. Палыч работает с теми, кто ему достался. Поэтому хочу всем напомнить, где «Локо» был без Семина.

4. «Арсенал» - «Анжи» - 2:1

«Дзюба сыграет на чемпионате мира»

«Арсенал» может повлиять на чемпионскую гонку и на распределение медалей. Туляки играют в Москве с ЦСКА, а затем принимают в последнем туре «Локомотив». Уверен, что соперникам «Арсенала» придется непросто. И еще надо учесть фактор Дзюбы. Он в матче с «Анжи» опять был очень активен и полезен. Дзюба силен, когда ему надо доказывать. Когда-то он доказывал Карпину, что его несправедливо отправили в аренду в «Томь», а затем в «Ростов». Артем забивной форвард, у нас не так много нападающих. И я уже не раз говорил и еще раз повторю: уверен, Дзюба сыграет на чемпионате мира.

5. «Смолов умный игрок, но у Блохина «золотой мяч»

Смолов забил два гола «Локомотиву» и имеет реальные шансы в третий раз подряд стать лучшим бомбардиром чемпионата. В связи с этим, меня просят сравнить Смолова с Блохиным.

Тут сравнивать очень трудно. Блохин играл в другом чемпионате, который точно входил в первую тройку в Европе. Про нашу премьер-лигу этого не скажешь. Как говорится, что имеем не храним, потерявши плачем. По скорости с Блохиным вообще мало, кто сравнится, при этом он работал на этой скорости с мячом. А за что Блохин получил «золотой мяч» в 1975 году? За то, что разорвал оборону «Баварии», где играли великие Беккенбауэри Шварценбек. Они же за год до этого стали чемпионами мира.И я не знаю, кто из наших сегодняшних игроков может завоевать титул лучшего футболиста Европы.

Что касается Смолова, то он умный форвард. Мне запомнился гол Смолова в ворота «Ниццы» - зрячий удар между ног защитника. У него был неудачный период, но Федор много работал и это дало результат.