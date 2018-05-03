РФПЛ предложили 11 миллиардов за телеправа?

РБК написал, что «Агентство спортивного маркетинга» готово заплатить 11 миллиардов рублей за полные права на РФПЛ на 5 лет.

– Предложение есть, – подтвердил Прядкин. – Состоялась презентация той структуры, которая предложение сделало. На ней присутствовало правление РФПЛ, представители ведущих клубов, «Краснодара», «Уфы». Но учитывая, что переговоры продолжаются, не хочу комментировать ничего. Поступило и предложение от партнера, которому мы благодарны за сотрудничество. Имею в виду, от «Газпром-медиа». Как будет ясность, соберем пресс-конференцию. Но предложения от двух структур есть.

Кубок Лиги все-таки будет?

Ранее Сергей Прядкин заявил о желании возродить турнир, последний и единственный розыгрыш которого проводился в 2003 году.

– Перед праздниками у нас состоялось рабочее заседание. Есть задание разработать положение совместно с клубами. Мы ищем сроки и даты. Пока предложение поступило провести этот небольшой турнир среди восьми команд. Европейский календарь очень плотный, окон почти нет. Но однозначно турнир будет проходить в зимнюю паузу. Проект турнира будет представлен комитету профессионального футбола в 20 числах мая.

Помогут ли «Тосно» или «Авангарду» сыграть в еврокубках?

Состав финала Кубка России таков, что победитель турнира может не сыграть в Лиге Европы из-за организационных проблем.

– Существует лицензирование, не только в РФС, но и в УЕФА. Я пока не хочу обижать ни «Авангард», ни «Тосно» – непонятно, кто выиграет, но надо соответствовать требованиям. Подождем, посмотрим. Жалко, что клубы дошли до финала, до путевки в европейский турнир, но могут не сыграть в нем. Посмотрим, какая будет оценка РФС, мы будем смотреть и помогать. Это то, о чем я уже говорил – задача должна быть не сиюминутной, нужно думать на перспективу

Регламент РФПЛ: как сделать, чтобы не было стыдно?

По ходу сезона-2017/18 происходили невероятные вещи: домашний матч «Амкар» с «Локомотивом» проводил на стадионе москвичей. Возможность проведения матчей в мороз определяли ручными термометрами перед играми. «Тосно» играл матч не на резервном стадионе, а в Самаре. Федор Смолов получил несправедливую желтую карточку, пропустил игру с ЦСКА, но регламент отмену ошибочного предупреждения не предусматривал.

– От регламента отступлений не было. Конечно, правильно вы говорите, что надо предусматривать различные форс-мажорные обстоятельства, изменения. Но важно, что никто не отступал от регламентов – это и о морозе, и о карточках. Изменения мы примем, внесем. Ничего не бывает идеально. Каждый год мне кажется, что все идеально, но всегда что-то возникает, что нужно подправлять.

Мы будем работать дальше. Прежде всего – мы обсудили это с РФС – РФПЛ со следующего сезона будет играть самую активную роль в лицензировании клубов. Будет выработан ряд критериев, которые будет утверждать РФПЛ. Это, например, финансовый критерий, инфраструктура, наличие академии. Причем не фикция, а должна быть доскональная проверка. В сентябре с РФС мы объявим эти критерии, сезон-2018/19 будет переходным. За переходный сезон клубы, которые ставят цель выйти в РФПЛ или участвовать в лиге, должны будут подстроиться и соблюдать эти критерии. Если клуб не соответствует, он не будет принят, даже если выиграл ФНЛ и по спортивному признаку должен попасть. Клубы, которые ставят задачу выйти в премьер-лигу, должны подтягивать уровень. Мы совместно с ФНЛ постараемся подтянуть их уровень к клубам РФПЛ.

Плюс завершается первый этап ребрендинга, будет красиво, интересно. У нас шикарное соревнование: 5-6 клубов все еще в зоне стыковых матчей, 5-6 клубов претендуют на зону еврокубков!