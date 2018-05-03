Знаменитый актер и преданный поклонник «Локомотива» поделился ожиданиями от заключительных двух туров, в любом из которых железнодорожники могут оформить чемпионство.

«КУДА ПАСОВАЛ АРИ? ЧТО СДЕЛАЛ ПЕЙЧИНОВИЧ?»

- «Локомотив» на финише забуксовал. С чем связываете неудачную серию из двух ничьих и поражения?

- Только с психологией. Мандража у ребят не заметил. В матче с той же «Уфой» все штанги обстучали. Игра присутствует. Но чемпионского опыта не хватает. Когда все вокруг начали считать, сколько очков «Локомотиву» осталось до золота, это создало давление, с которым молодежь не справляется. Надо выбросить турнирную таблицу из головы. И тогда мы преодолеем этот барьер. Цель-то совсем близко…

К счастью, другие команды тоже буксуют. Возьмите тот же «Спартак» - у них явный недобор очков в последних играх. Да, победили вот «Амкар». Но качественного футбола не показали. Не удивлюсь, если «Спартак» не обыграет сейчас «Ростов», хотя… Нам надо не о соперниках думать, а о своей игре.

Ну как можно допускать такие ошибки, как в Краснодаре?! Я этого не понимаю. Что это была за передача назад от Ари? Почему Кверквелия так небрежно отпасовал Пейчиновичу? Что сделал потом сам Пейчинович? Привезли себе гол на ровном месте. Это точно не игра «Локомотива».

- Некоторые фантазеры заподозрили, что череда описанных вами ошибок была умышленной…

- Да нет, ну что вы. Защитники «Локомотива» отдали матч «Краснодару»?! Ни за что не поверю. Сейчас против Юрия Палыча Семина ходит много разговоров, которые я пока не готов комментировать. Вот закончится чемпионат, обязательно скажу, что думаю на этот счет. Но в том, что игроки сплочены вокруг тренера и бьются за него, можете не сомневаться.

Палычу же советую не обращать внимания на возню вокруг. В том числе – на разные заметки и комментарии в СМИ. Помню, перед матчем с «Зенитом» в Питере один журналист, ничего не понимающий в футболе, назвал Семина чуть ли не маразматиком. Мы тогда победили 3:0… Теперь опять игра с «Зенитом». Решающая. И снова начинается то же самое. Выставляют Палыча каким-то интриганом. Ну не надоело людям?..

- Кого имеете в виду?

- Фамилии называть не буду. Зачем? Этот же человек как-то в разговоре с президентом «Локомотива» сказал, что «Баринов назвал Эдера ватным»… Подслушал, видимо, меня где-то и вырвал из контекста. В принципе, я мог бы его за это засудить, нельзя такое публиковать без разрешения.

Кстати, не отрицаю, что когда-то критиковал Эдера. Но в приватных беседах, не публично же! А сейчас признаю, что ошибался на счет португальца, с тех пор он заметно прибавил. В любом случае, эти интриги, сплетни вокруг «Локомотива» сильно надоедают. Очень многим не хочется, чтобы команда стала чемпионом.

«МЕРТВЫЙ ФАРФАН ЗА ГОД ОЖИЛ, А КАК ВЫРОСЛИ МИРАНЧУКИ!»

- Не опрометчиво ли сам Семин подлил масла в огонь, когда на пресс-конференции после поражения от «Краснодара» сказал о «пятой колонне»?

- А что нового мы узнали? У Семина с руководством клуба давно непростые отношения. С того самого момента, как на совете директоров было предложено убрать Юрия Палыча с должности главного тренера. Потом все переиграли. Но осадочек остался.

Знаю, что на то предложение Семин заявил: «Тогда давайте всех увольняйте». И уехал с заседания. Он и не знал, что в итоге получил благодарность от руководства РЖД. В итоге я сам ему звонил, успокаивал. Мне раньше стало известно, что Семина оставили минимум на год, но решили собирать совет директоров каждый месяц для большего контроля.

После чего Семин слепил команду из того, что было. Помните, каким мертвым в «Локомотив» пришел Фарфан? Но у Палыча он заиграл, как в лучшие годы. Посмотрите, как за сезон выросли Миранчуки! Нынешнее первое место – всецело тренерская заслуга.

Ну а «пятая колонна»? Это больше эмоции. Я бы после поражения, как в Краснодаре, тоже мог бы не сдержаться. Прекрасно понимаю Палыча. Хотя, лучше такие вещи, конечно, не говорить.

- А чем Семин в принципе может кого-то не устраивать? Он же позитивный человек, с огромным опытом, самый уважаемый тренер РФПЛ.

- Вы знаете, такие талантливые люди, как Юрий Палыч, всегда кому-то неудобны. В театре то же самое. Но знаете, для меня, как актера, режиссер – всегда главный. А вот директор театра – нет. Тот следит за тем, чтобы была чистота в зале, чтобы продавались хорошо билеты, была реклама, вовремя платили зарплату сотрудникам. Но творчество, репертуар – это дело режиссера, и только его…

Мне очень нравится, как организовано дело в «Краснодаре». Посмотрите, сколько сделал для клуба Сергей Галицкий, там ему все обязаны. Но в работу Игоря Шалимова он до конца не вмешивался. Только когда увидел, что тренер выдохся, пошел на крайнюю меру. А до отставки никаких интриг не было. И расстались с Шалимовым по-человечески, без взаимных упреков и обид.

- Вы уверены, что «Локомотив» станет в этом году чемпионом?

- Не люблю давать прогнозы. Скажу так: в этих двух турах мы увидим, достоин «Локомотив» чемпионства или нет. Игры будут непростые. Не только в психологическом плане. Сколько бы не было проблем у «Зенита», Роберто Манчини тоже хочет хлопнуть дверью, покинуть Питер победителем. А для этого его команде в субботу в Черкизове надо брать три очка.