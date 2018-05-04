Где твоя сталь? «Атлетико» перекусил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Венгер был обречен, но отчаянно пытался спастись.
ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ
Если на Земле есть самое несчастливое место, то это лондонский «Арсенал». Иногда складывается ощущение, что эту команду на протяжении последних нескольких лет судьба упорно за что-то наказывает. Или, может быть, возвращает долги? Но за что? За тот покрывшийся пылью сезон без поражений, которому по школьно-возрастным меркам уже пора идти в девятый класс?
Но вот мы шутим, а Арсену Венгеру вообще не весело. Он мечтал завершить великую эпоху в «Арсенале» европейским титулом, а в итоге вынужден наблюдать за тем, как его команда, играя весь матч в большинстве на своем поле и не забив кучу дохлых моментов, пропускает какую-то несуразную контратаку, которую вершит гол Антуана Гризманна.
А потом он приезжает в Мадрид и видит, как его ведущий защитник и капитан Лоран Косьельни уже на 10-й минуте на ровнейшем газоне «Ванда Метрополитано» подворачивает ногу и следом покидает поле на носилках. Ну и как после такого готовиться к матчам? Когда твои игровые планы раз за разом издевательски перечеркивают и утилизируют случайности!
У некоторых болельщиков бытует мнение, что если Венгер продолжит тренировать «Арсенал», то следующий всемирный потоп или любой другой природный катаклизм произойдет именно во время матча лондонской команды.
Теперь понятно, почему француз в минувшем туре АПЛ выставил резервистов против «Манчестер Юнайтед». Венгер знает, что все запасы фарта уже израсходованы, и если бы он выпустил условного Озила, тот бы моментально получил травму.
ЕЛОЧКА, ЗАЖГИ!
А так, на ответный полуфинал против «Атлетико» Арсен привез тот же состав, что выходил на поле «Эмирейтс» неделю назад. Та же модная «елочка» - 4-3-2-1 с мощным центром поля из Уилшера, Джаки и Рэмзи, а также Озил с Уэлбеком, которые постоянно искали свободные зоны для приема мяча в финальной трети поля.
У команды Диего Симеоне, который за плохое поведение в прошлом матче отбывал дисквалификацию на трибуне, все было по канону. Плотные 4-4-2 с минимальным пространством между линиями, заряженность на контратаки, но проблемы на флангах обороны. Филипе Луис хоть и попал в заявку, но играть был не готов, Шиме Врсалько получил экспресс-красную в Лондоне, а Хуанфран уже давно травмирован.
Но это не повод отказываться от стандартного плана. Даже если на правый край обороны приходится ставить опорного полузащитника Томаса Парти. А что? Позиции смежные, функционал понятный, а в тех ситуациях, когда Озил будет пытаться решить эпизод один в один, на помощь всегда придет Коке.
У «Арсенала», конечно, была невероятно тяжелая задача: забить на чужом поле команде, которая лучше всех в Европе играет на удержание. Да, «Атлетико» сейчас не так хорош – сказывается груз травм и накопленная в конце сезона усталость, и тем не менее. Это команда Симеоне, и она может перекусить кого угодно.
«Арсенал» же для нее и вовсе сладкая булочка. Лондонцы со многими могут соревноваться в легкости и ажурности комбинаций, но когда нужно проявить характер и показать свою сталь, команда Венгера сдается.
Вот и в этот раз Симеоне дал им возможность поиграть с мячом на старте первого тайма, что-то придумать впереди, а сам отошел назад, перекрыл все зоны и стал ждать.
Озил отчаянно искал проникающими передачами в штрафной Ляказетта, но так и не был понят. Уэлбек по традиции много двигался, но с мячом практически не встречался. Джаку с Уилшером и Рэмзи отсекли от группы атаки и практически не позволяли им продвигать мяч вперед.
А в последнюю десятиминутку первого тайма «Атлетико» все перевернул. Заработали прессинг-ловушки, пошли быстрые перехваты и атаки в две-три передачи. «Арсенал» пытался прерывать их высоко и сам шел в контрпрессинг после потерь, но в очередной раз выстрелил себе в ногу.
Хозяева конвертировали в гол банальный вынос вратаря Облака, которого полетел прессовать Уэлбек. Длинный заброс, неточная скидка защитника «Арсенала», Парти в одно касание доставил мяч на Гризманна, а француз вывел один на один с Оспиной Диего Косту. Пас хороший, но его было очень трудно не отдать, учитывая то, как располагались защитники лондонцев – они просто не успели восстановить позиции.
НЕИЗБЕЖНЫЙ ФИНАЛ
«Атлетико» повел и после этого матч можно было закрывать. Хотя команде Венгера достаточно было забить, чтобы запрыгнуть в спасительный овертайм. Но был один вопрос: за счет чего вообще «Арсенал» может это сделать?
Было очевидно, что лондонцам нужно играть быстрее: менять фланги длинными переводами, освобождать Озилу пространство под игру один в один против Парти, да и просто хотя бы начинать бить по воротам. К 50-й минуте у «Арсенала» был всего один удар, да и тот мимо – так в финалы не выходят.
«Канониры» и сами все прекрасно понимали, но пытаться пройти Хименеса с Годином – это не по клавиатуре стучать. Хименес же вообще зверь! Уж не знаю, есть ли сейчас в мире защитник, который играет на опережение лучше него.
Ляказетт всеми силами пытался уйти из-под опеки молодого уругвайца: нырял ему за спину, смещался в зону Година, но мячей практически не получал. Все провода лондонских атак резали Коке и Габи. Они сидели на пятках у полузащитников «Арсенала», вынуждая их играть в касание и совершать ошибки. А дальше что? Правильно – быстрые контратаки. Одну из них мог завершать Диего Коста, но его каким-то непостижимым образом накрыл Бельерин, заблокировав удар практически в упор.
Испанец вообще сейчас лучший защитник «Арсенала» - и в своей зоне хорош, и подчищать за партнерами успевает. Да и в атаку сбегать умеет. Минуты с 65-й лондонцы включили скорость, и в такой игре подключения Бельерина приобрели смысл.
«Канониры» перестали бояться контратак «Атлетико», не стеснялись отдавать мяч, откатываться назад и тут же бежать в свое наступление. Вместо Уилшера вышел Мхитарян, и «Арсенал» стал быстрее проскакивать центр поля. Мяч доставлялся до Генриха либо длинной передачей, либо кто-то из пары Рэмзи-Джака протаскивал его на скорости.
Игрокам «Атлетико» стало тяжелее успевать за оппонентами. Очень скоро Габи и Сауль, срывая быстрые атаки лондонцев, получили по желтой карточке. А тут еще и Уэлбек перешел на фланг и начал прорываться через зону Томаса.
Но сломать команду Симеоне одними лишь тактическими маневрами невозможно. Как только наметились позитивные подвижки в игре «Арсенала», в дело вступил Коста со своим умением спровоцировать кого-то угодно. Он толкался с Мустафи, атаковал треш-током Чемберса, отнимая у соперников время и эмоции. А потом просто залег камнем в паре метров от чужой штрафной и потребовал замену.
В последние десять минут «Атлетико» грамотно дробил игру фолами и паузами. «Арсенал» за это время совершил несколько подходов к штрафной, но до логичного завершения не довел ни один из них. Лондонцы пытались спастись, но «Атлетико» - это просто другой уровень. У этой команды есть сталь. А где твоя, «Арсенал»?