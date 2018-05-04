ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

Если на Земле есть самое несчастливое место, то это лондонский «Арсенал». Иногда складывается ощущение, что эту команду на протяжении последних нескольких лет судьба упорно за что-то наказывает. Или, может быть, возвращает долги? Но за что? За тот покрывшийся пылью сезон без поражений, которому по школьно-возрастным меркам уже пора идти в девятый класс?

Но вот мы шутим, а Арсену Венгеру вообще не весело. Он мечтал завершить великую эпоху в «Арсенале» европейским титулом, а в итоге вынужден наблюдать за тем, как его команда, играя весь матч в большинстве на своем поле и не забив кучу дохлых моментов, пропускает какую-то несуразную контратаку, которую вершит гол Антуана Гризманна.

А потом он приезжает в Мадрид и видит, как его ведущий защитник и капитан Лоран Косьельни уже на 10-й минуте на ровнейшем газоне «Ванда Метрополитано» подворачивает ногу и следом покидает поле на носилках. Ну и как после такого готовиться к матчам? Когда твои игровые планы раз за разом издевательски перечеркивают и утилизируют случайности!

У некоторых болельщиков бытует мнение, что если Венгер продолжит тренировать «Арсенал», то следующий всемирный потоп или любой другой природный катаклизм произойдет именно во время матча лондонской команды.

Теперь понятно, почему француз в минувшем туре АПЛ выставил резервистов против «Манчестер Юнайтед». Венгер знает, что все запасы фарта уже израсходованы, и если бы он выпустил условного Озила, тот бы моментально получил травму.

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИ!

А так, на ответный полуфинал против «Атлетико» Арсен привез тот же состав, что выходил на поле «Эмирейтс» неделю назад. Та же модная «елочка» - 4-3-2-1 с мощным центром поля из Уилшера, Джаки и Рэмзи, а также Озил с Уэлбеком, которые постоянно искали свободные зоны для приема мяча в финальной трети поля.

У команды Диего Симеоне, который за плохое поведение в прошлом матче отбывал дисквалификацию на трибуне, все было по канону. Плотные 4-4-2 с минимальным пространством между линиями, заряженность на контратаки, но проблемы на флангах обороны. Филипе Луис хоть и попал в заявку, но играть был не готов, Шиме Врсалько получил экспресс-красную в Лондоне, а Хуанфран уже давно травмирован.

Но это не повод отказываться от стандартного плана. Даже если на правый край обороны приходится ставить опорного полузащитника Томаса Парти. А что? Позиции смежные, функционал понятный, а в тех ситуациях, когда Озил будет пытаться решить эпизод один в один, на помощь всегда придет Коке.

У «Арсенала», конечно, была невероятно тяжелая задача: забить на чужом поле команде, которая лучше всех в Европе играет на удержание. Да, «Атлетико» сейчас не так хорош – сказывается груз травм и накопленная в конце сезона усталость, и тем не менее. Это команда Симеоне, и она может перекусить кого угодно.

«Арсенал» же для нее и вовсе сладкая булочка. Лондонцы со многими могут соревноваться в легкости и ажурности комбинаций, но когда нужно проявить характер и показать свою сталь, команда Венгера сдается.

Вот и в этот раз Симеоне дал им возможность поиграть с мячом на старте первого тайма, что-то придумать впереди, а сам отошел назад, перекрыл все зоны и стал ждать.

Озил отчаянно искал проникающими передачами в штрафной Ляказетта, но так и не был понят. Уэлбек по традиции много двигался, но с мячом практически не встречался. Джаку с Уилшером и Рэмзи отсекли от группы атаки и практически не позволяли им продвигать мяч вперед.

А в последнюю десятиминутку первого тайма «Атлетико» все перевернул. Заработали прессинг-ловушки, пошли быстрые перехваты и атаки в две-три передачи. «Арсенал» пытался прерывать их высоко и сам шел в контрпрессинг после потерь, но в очередной раз выстрелил себе в ногу.

Хозяева конвертировали в гол банальный вынос вратаря Облака, которого полетел прессовать Уэлбек. Длинный заброс, неточная скидка защитника «Арсенала», Парти в одно касание доставил мяч на Гризманна, а француз вывел один на один с Оспиной Диего Косту. Пас хороший, но его было очень трудно не отдать, учитывая то, как располагались защитники лондонцев – они просто не успели восстановить позиции.

НЕИЗБЕЖНЫЙ ФИНАЛ

«Атлетико» повел и после этого матч можно было закрывать. Хотя команде Венгера достаточно было забить, чтобы запрыгнуть в спасительный овертайм. Но был один вопрос: за счет чего вообще «Арсенал» может это сделать?

Было очевидно, что лондонцам нужно играть быстрее: менять фланги длинными переводами, освобождать Озилу пространство под игру один в один против Парти, да и просто хотя бы начинать бить по воротам. К 50-й минуте у «Арсенала» был всего один удар, да и тот мимо – так в финалы не выходят.

«Канониры» и сами все прекрасно понимали, но пытаться пройти Хименеса с Годином – это не по клавиатуре стучать. Хименес же вообще зверь! Уж не знаю, есть ли сейчас в мире защитник, который играет на опережение лучше него.

Ляказетт всеми силами пытался уйти из-под опеки молодого уругвайца: нырял ему за спину, смещался в зону Година, но мячей практически не получал. Все провода лондонских атак резали Коке и Габи. Они сидели на пятках у полузащитников «Арсенала», вынуждая их играть в касание и совершать ошибки. А дальше что? Правильно – быстрые контратаки. Одну из них мог завершать Диего Коста, но его каким-то непостижимым образом накрыл Бельерин, заблокировав удар практически в упор.

Испанец вообще сейчас лучший защитник «Арсенала» - и в своей зоне хорош, и подчищать за партнерами успевает. Да и в атаку сбегать умеет. Минуты с 65-й лондонцы включили скорость, и в такой игре подключения Бельерина приобрели смысл.

«Канониры» перестали бояться контратак «Атлетико», не стеснялись отдавать мяч, откатываться назад и тут же бежать в свое наступление. Вместо Уилшера вышел Мхитарян, и «Арсенал» стал быстрее проскакивать центр поля. Мяч доставлялся до Генриха либо длинной передачей, либо кто-то из пары Рэмзи-Джака протаскивал его на скорости.

Игрокам «Атлетико» стало тяжелее успевать за оппонентами. Очень скоро Габи и Сауль, срывая быстрые атаки лондонцев, получили по желтой карточке. А тут еще и Уэлбек перешел на фланг и начал прорываться через зону Томаса.

Но сломать команду Симеоне одними лишь тактическими маневрами невозможно. Как только наметились позитивные подвижки в игре «Арсенала», в дело вступил Коста со своим умением спровоцировать кого-то угодно. Он толкался с Мустафи, атаковал треш-током Чемберса, отнимая у соперников время и эмоции. А потом просто залег камнем в паре метров от чужой штрафной и потребовал замену.

В последние десять минут «Атлетико» грамотно дробил игру фолами и паузами. «Арсенал» за это время совершил несколько подходов к штрафной, но до логичного завершения не довел ни один из них. Лондонцы пытались спастись, но «Атлетико» - это просто другой уровень. У этой команды есть сталь. А где твоя, «Арсенал»?