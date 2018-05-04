ИСПАНИЯ

36-й тур

«Барселона» - «Реал»

6 мая, Барселона. Стадион «Камп Ноу», 21:45 (мск)

ВСЕМ КЛАСИКО, ПАЦАНЫ!

И как же приятно, что уже ничего не гложет «Барселону» и «Реал» в примере. Первые опять победили в чемпионате Испании, а вторые – снова вышли в финал Лиги чемпионов.

Получается, никаких тебе особенно важных турнирных раскладов, дополнительных смыслов и прочей лапши. Только игра, страсть и одна из лучших вывесок в мировом футболе. Это класико, можно сказать, полностью очищено от лишних примесей и поступит нам в мозг в максимально полезной концентрации.

Отрадно, что обе команды подходят к матчу в хорошем настроении. И даже Луис Суарес может не волноваться из-за дисквалификации: в случае чего, даже нелепого горчичника, уругваец пропустит ничего не значащий перенесенный матч 34-го тура против «Вильярреала». Мадридцы же наоборот – не имеют проблем с риском дисквалификаций, но лишены по травме двух основных защитников: крайнего правого Дани Карвахаля (подколенное сухожилие) и центрального Рафаэля Варана (малоберцовая кость).

Определенные мысли о превосходстве «Реала» в предстоящем матче отсутствуют. Как и мысли о таком же превосходстве «Барселоны». Команды в равной степени испытывают проблемы с игрой в середине поля при потере мяча, а также не совсем внятной позиционной игре в обороне. Быть может, нас ждет что-то вроде 2:2? В общем, всем класико, пацаны! Кстати, 199-е по счету!

АНГЛИЯ

37-й тур

«Челси» - «Ливерпуль»

6 мая, Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж», 18:30

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Причем для «Челси». «Ливерпуль» выпадет из топ-4 только при каких-то невероятных обстоятельствах, а вот команде Антонио Конте чтобы попасть туда, нужно изрядно попотеть. Для начала, обыграть коллектив Юргена Клоппа, только-только вышедшего в финал ЛЧ. Как показала практика, немец использует смешанный состав в матче чемпионата после еврокубка. Так что это шанс. Тем более хромого «Челси», вторую часть сезона играющего спустя гетры в развязав шнурки на бутсах.

Давид Луиз вряд ли поправится к воскресному матчу, его возвращение ожидается 13 мая, но это единственная кадровая проблема «Челси». У «Ливерпуля» прежний плач по Адаму Лаллане, Эмре Джану, Алексу Окслейду-Чемберлену и Жоэлю Матипу. Но, по образу и подобию встреч с «Ромой» (5:2, 2:4), красные научились играть и без них. Не без потери качества конечно, но все же. Опять козыри на стороне «Челси»!

Но не назовешь синих фаворитов, ну никак. Вроде бы и аргументы за них, и для внутренней интриги это полезно, но «Ливерпуль» настолько хорош впереди и непредсказуем сзади, что закидывать ворота Лорису Кариуса шапками не хочется. К тому же «Челси» тоже нестабилен, переживает эпоху декаданса времен Конте и ждет летом нового тренера. На «Стэмфорд Бридж» в субботу столкнутся две стихии – холодный итальянский пессимизм с куражным немецким оптимизмом. И это в Англии!

ИТАЛИЯ

36-й тур

«Наполи» - «Торино»

6 мая, Неаполь. Стадион «Сан-Паоло», 16:00

«НАПОЛИ» ЕЩЕ МОЖЕТ ВЗЯТЬ СКУДЕТТО

Ну хоть в какой-то топовой европейской лиге судьба чемпионства не решилась досрочно.

И все еще Неаполь может поспорить с Турином. Пожалуй, это самый интересный чемпионат Италии за последние лет пять. А то «Юве» да «Юве», и все конкуренты сливаются к Новому году или мартовскому мракобесию. А в этот раз не так. В этот раз «Ювентус» был в роли догоняющего и вроде бы уже достиг желаемого, но не все так просто.

Психологическая ответственность за результат последних трех матчей для «Наполи» и «Ювентуса» возросла до небес. Наверное, слишком мало скептиков, уверовавших в потерю очков туринцев против «Болоньи». Но таковых явно больше в случае с неаполитанцами, им дома принимать соседа ближайшего конкурента – крепкий «Торино». И вот тут могут быть проблемы.

Если «Ювентус» способен отойти от одного плана, воспользовавшись подсказкой со скамейки от Массимилиано Аллегри, то «Наполи» - вряд ли. Футбол Маурицио Сарри чудовищно красив, но иногда не практичен. Команда настолько очарована стилем, что не способна отойти от него даже в самое подходящее для того время. Этот факт много раз подводил южан не только в этом сезоне, но и в предыдущих. Однако побочный эффект избранно философии максимально больно ударил по команде именно в этом году. Но шанс совершить чудо еще есть.