Победа над «Зенитом» сделает «Локомотив» чемпионом России. Но ситуация складывается не в пользу команды Юрия Семина.

Еще никому не удалось обыграть Манчини дважды

Подобного сценария в нынешнем сезоне Роберто Манчини еще не допустил. И это касается не только чемпионата России, но и Лиги Европы. Только у Юрия Семина остается шанс совершить подобный финт.

Мистер по неуступчивости вообще превосходит всех: на данный момент «Зенит» является самой недоступной командой чемпионата России - лишь четыре поражения. По пять потерпели «Локомотив» и «Спартак».

Из четырех поражений только одно питерцы потерпели в гостях, проиграв красно-белым на «Открытие Арене» (1:3). Такой стойкостью в выездных встречах в России не отличается больше никто.

Весной Манчини включил повышенную вариативность

В первой части чемпионата России Роберто Манчини ни разу не задействовал схему с тремя центральными защитниками. А весной ее уже использовал. Так «Зенит» сыграл против «Ростова» (0:0) и «Уфы» (2:1) - команд, играющих с трио в центре обороны и латералями на бровках.

Интересен матч с «Ростовом». Его «Зенит» начал с тремя игроками в центре обороны, но уже на 11-й минуте перешел на пару - из-за травмы поле покинул Эмануэль Маммана. После замены аргентинца и до перерыва тандем в центре составляли Бранислав Иванович и Миха Мевля. И сразу трижды скоростной Алексей Ионов выходил один на один с Юрием Лодыгиным, врываясь за спины медленным защитникам под забросы мяча из глубины. Манчини на форс-мажор отреагировал: после перерыва наставник вновь задействовал модуль с трио в центре, отодвинув сюда опорника Матиаса Краневиттера. Про Ионова зрители забыли.

В первом матче между «Локо» и «Зенитом» (0:3) тайфуном по центру обороны соперника промчался Джефферсон Фарфан. Он забил два мяча и ассистировал партнеру. Про перуанца Манчини вряд ли забыл. А потому должен найти способ снизить его производительность. Возможно, тот же, что применил по отношению к Ионову.

У «Зенита» сильные фланги, а у «Локо» при обороне они слабые

По какой бы схеме ни играла команда, атаки чаще всего «Зенит» проводит по фланговым зонам. 36% приходятся на левый край, а 40% на правый. Весной главными действующими лицами здесь стали футболисты сборной России - Юрий Жирков и Игорь Смольников. Они регулярно создают остроту фланговыми подачами. После навеса Жиркова победу над ЦСКА «Зениту» (0:0) мог принести Дриусси, но ему успел помешать Игорь Акинфеев.

Фланговый акцент «Зенита» очень опасен для «Локо». Потому что при игре в обороне эти зоны у железнодорожников являются уязвимыми. Красно-зеленые защищаются по схеме 4-4-2, а крайними полузащитниками часто являются братья Миранчуки (если в составе нет Фернандеша). Им доводится не доигрывать сзади. Это особенно чревато, учитывая, что защищаются на флангах у красно-зеленых Мацей Рыбусь и Владислав Игнатьев - в прошлом атакующие футболисты. В первой части края «Локо» била «Уфа», в новом году - «Краснодар» и «Амкар».

Победам «Краснодара» (2:0) и «Амкара» (2:1) стоит уделить особое внимание. В 2018-м «Локо» в национальном первенстве обыграли только они. Несмотря на фланговый акцент, из методы различались.

Мурад Мусаев не стал ничего изобретать: против крайнего защитника и полузащитника лидера нашего первенства действовали два игрока - Рамирес и Вандерсон слева и Петров и Классон справа. В одном из эпизодов вторая пара осталась «2 в 2» против Рыбуся и Алексей Миранчука и россиянин проиграл позицию, нарушив правила в штрафной. Конкретного удара по братьям Миранчукам у «Краснодара» не было. Вот что сказал после матча Мусаев: «Понимали, что можем извлечь выгоду при игре на фланге, поскольку оба защитника «Локомотива» — это бывшие нападающие. В принципе, это и принесло нам победу».

Вадим Евсеев применил сдерживающий фактор: в фазе атаки Александр Рязанцев и Павел Комолов действовали в зонах ближних к созидательной бровке крайнего и центрального защитников. Смысл прост: таким расположением они достигали того, что помешать латералю подать мог только крайний полузащитник - их играли братья Миранчуки. А они выпадали, не препятствуя розыгрышу мяча. В итоге из пяти подач Занева в штрафную сразу три стали точными.

В преддверии матча с «Зенитом» фланги - проблема «Локо». И Манчини должен это знать, так как весной пристально изучает соперников и даже адаптирует игру под них. А что у него есть интересные футболисты на боковых линиях, итальянец ведает с прошлого года.

Неуступчивость Манчини, его внимательность к соперникам после зимней паузы, игровые детали, плюс желание «Зенита» взять реванш за разгром в первом круге - у гостей достаточно козырей, чтобы не дать «Локомотиву» стать чемпионом.

Скриншоты: «Матч ТВ» и «Матч Наш Футбол».