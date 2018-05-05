«Локомотив» благодаря голу Эдера победил «Зенит» (1:0) и стал трехкратным чемпионом России. О черкизовской драматургии – в репортаже «Советского спорта».

ЧЕРКИЗОВО В ОГНЕ!

Думали-гадали, когда на «РЖД-Арене» будет солдаут (26109 зрителей): со времен прошлогоднего матча за Суперкубок России битком, чтобы . И дождались. Масса народу в метро/МЦК, колкие чанты в адрес «Зенита» у стадиона и внутри его. Жара в Москве, а в Черкизове – огонь! Если бы так празднично, шумно и красочно было на финале Кубка России в Волгограде… А пока столица, концерт на огнедышащем поезде и ласковое приветствие Южной трибуны своих кумиров: Леша и Антона Миранчуки, Дима Тарасов, Соло Кверквелия и остальные.

Милоты перед матчей изрядно добавила крохотная девчушка, исполнявшая гимн железнодорожников, а суперчарджем для команды послужил поистине волнующий баннер с тренерским штабом и красноречивым слоганом «Ю. П. Семин. «Локомотив», которым нужно жить». После такой фантастической поддержки специалист просто обязан написать книгу о сезоне-2017/18. Вдруг станет бестселлером!

На столь значимый для лигочемпионской борьбы матч, переоценить важность которого просто нереально, поддержка у «Зенита» было тоже будь здоров. Правда, кого питерцы собрались удивлять многотысячным выездом? Для них это обычная практика. А вот практика выбора экипировки получилась странной: «Зенит» в домашнем, «Локомотив» - от чего-то впервые в сезоне в третьем комплекте. И еще немного символизма. В перерыве на поле вышли молодые хоккеисты ярославского «Локомотива», которые в финале Кубка Харламова победили петербургский «СКА». Лидеры МХЛ показали кубок и еще раз зарядили Черкизово оптимизмом.

ОРАНЖЕРЕЯ ПРОТИВ ДУБА

Именно так можно было охарактеризовать стартовые составы команд. У хозяев: Гилерме, четыре защитника Мацей Рыбус, дублирующие функции друг друга (что плохо) Соломон Кверквелия и Ведран Чорлука, а также Владислав Игнатьев. Кроме них опорная связка из Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова и как раз та самая оранжерея – пестрая, многогранная и поражающая своей изобретательностью каждый раз – братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан.

При всей дороговизне гостей, их состав более походил на микс дубля сборной Аргентины и футболистов прошлого и настоящего национальной сборной России. В раме Юрий Лодыгин, в обороне Юрий Жирков, по необходимости играющий в центре Доменико Кришито, с ним Миха Мевля и справа Игорь Смольников. Матиас Краневиттер исполнял функции опорника-разрушителя, а Леандро Паредес – опорника-созидателя. Где-то выше трио из объемного Далера Кузяева, юркого Себастьяна Дриусси и на первый взгляд ленивого и нескладного Александра Ерохина. На острие тот самый дубооразный форвард Антон Заболотный, не забивший в «Зените» пока ни разу. Да ладно, это не самое важное. Станиславу Черчесову, главное, нравится больше Артема Дзюбы и уже неплохо.

У «Локо» было боязно за медленного Чорлуку и порой не доигрывающего эпизоды Тарасова. При этом вариация с Антоном Миранчуком в опорной зоне пугала бы больше, 60-й номер железнодорожников неоднократно в этом сезоне проваливался в роли разгоняющего опорного. Сейчас он более поход на русскую версию Алекса Окслейда-Чемберлена. На кого или что в таком случае была похожа оборона «Зенита» - одному Михаилу Боярскому известно. Кришито в паре с Мевлей – такое себе зрелище. Как, в принципе, и позиционная поддержка Заоболтного в лице Дриусси. Казалось, эти игроки не то что из разных команд, а из разных лиг.

НАПРЯЖЕНИЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛА

Не можешь догнать – лупи по ногам что есть силы. Грязно и грубо действовали и те и другие. Больше доставалось «Локомотиву». То ли как хозяину и возможному чемпиону, то ли как наиболее остро атакующей команде. Интересной мыслью и правда первым разлился хозяин: у Миранчуков получалось практически все, Фарфан выигрывал верх у на голову превышающих его оппонентов, а фланговые защитники ходили вперед много чаще питерских визави.

«Зенит» вообще не парила участь второго номера, все надежды – на легендарные проходы Жиркова, лонгболлы Паредеса и что раз в год Заболотный все-таки выстрелит. Роберто Манчини, пусть и был мыслями в сборной Италии, мог хотя бы что-то интересное придумать. Ради приличия, ну! Действия «Зенита» впереди напоминали мучения наркозависимого, игроки может и хотели получать удовольствие от футбола, но не получалось. Ну не круто с таким составом превращаться в чуточку прокаченный «Амкар». Сергей Фурсенко, подойдите к кандидатуре нового главного тренера наиболее тщательно, а то на «Уфу», «Арсенал» и «Рубин» смотреть в разы приятнее.

В первом тайме футбол больше напоминал не сопротивление стихий, идей и философий, а концентрированный нервный сироп. Нейроны сгорали похлеще Москвы в 1812-м, Семин на разрыв аорты ругался на Сергея Иванова, А Кверквелия с Заболотным в результате лобового столкновения чуть не получили по карточке. Эмоции вместе с потом выходили наружу и потихоньку остывали, затем медленно испаряясь под «Только «Локо», только победа» и свисток на перерыв.

ПОХОРОНЫ «ЗЕНИТА» И ЛИЧНО МАНЧИНИ

Во втором тайме с самого начала вместо подуставшего и не всегда успевающего Чорлуки появился провинившийся в матче с «Краснодаром» (0:2) Неманья Пейчинович. Именно в сочетании с Кверквелией серб вышел на пик формы и показал приличный европейский уровень. Чего не скажешь о работе Иванова. Рефери в нескольких мягко говоря неоднозначных эпизодах, которые могли стать судьбоносными, принимал решение в пользу «Зенита». Это бесило всех: журналистов, публику, скамейку хозяев. После 60-й минуты рефери стало совестно и он вернулся к более честной и объективной работе.

«Локомотив» последние полчаса оркестром в 11 человек и дирижером Семиным играл на похоронах «Зенита» Манчини и шансов кого-то другого на чемпионство. Фарфан на 66-й минуте пришиб гостей тромбоном, смачно пройдя по центру, положив кипера на газон и пробив в пустые ворота. Но не засчитал этот гол Иванов, потому что перунец оказался в офсайде. А конфетти уже полетели, а файеры уже зажгли, а лупить из вакуумных пушек и ракетниц уже начали. Питер тоже оживился и начал жечь черкизовские кресла.

На последние 15 минут Семин бросил в бой Эдера. Видимо, чтобы тот забил и снова сделал свою команду чемпионом, как летом 2016-го на чемпионате Европы. Так и случилось, магия! После идеального игнатьевского прострела справа португалец высунул свой огромную ногу как смычок от контрабаса и проткнул мяч в ворота Лодыгина и всего Санкт-Петербурга. Похоже, Эдер действительно чудотворец.

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«Локомотив» стал чемпионом России спустя 14 лет. Теперь у Юрий Семин и «Локо» - трехкратные чемпионы. В эту субботу жарко будет не только в Черкизове.