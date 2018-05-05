Все началось в 2016-м, когда ни о каком золоте никто не помышлял.

26 августа 2016

В «Локомотив» вернулся Юрий Семин. Альтернативой живой легенде клуба был Курбан Бердыев, но руководство выбрало Палыча. Кто бы мог тогда подумать, что это решение окажется выигрышным?! «Предстоит создать команду, которая будет побеждать и нравиться болельщикам, – говорил Семин сразу после назначения. – Мне очень хочется, чтобы на наших матчах болельщиков было значительно больше, чтобы заполнялся весь стадион. Но многое зависит от нас и нашей работы. Я к этой работе готов». За два сезона удалось перевыполнить все первоначальные задачи.

Зима 2017

Самый важный трансферный этап «Локомотива». Пришли Саломон Кверквелия, заметно укрепивший оборону, Ари и Джефферсон Фарфан – осенью они забьют немало решающих голов, а перуанец три раза подряд будет признан болельщиками «Локо» лучшим футболистом месяца. Вернулся из «командировки» в Эстонию и пробился в основной состав Антон Миранчук, а его брат Алексей, собиравшийся перейти в «Рубин», все-таки остался – и не прогадал.

2 мая 2017

Первый успех нового «Локомотива»: в финале Кубка России обыгран «Урал» – 2:0. Победный мяч забил Игорь Денисов, появившийся в команде сразу после назначения Семина, а закрепил победу Алексей Миранчук.

21 июля 2017

Во 2-м туре чемпионата страны повержен ЦСКА – 3:1. Ключевую роль в победе сыграл Ари: на его счету второй гол и передача Дмитрию Тарасову в третьем. Впервые «Локомотив» продемонстрировал, что способен на равных соперничать с лидерами российского футбола и превосходить их.

19 августа 2017

Выдающийся матч с чемпионом-2017 «Спартаком». После первого тайма «Локо» проигрывал 0:2, но во втором перевернул игру и выиграл – 4:3. Блистал Мануэл Фернандеш – два голевых паса и точный удар на 90+1-й минуте. Именно после этой победы игроки «Локомотива» по-настоящему поверили в себя. Накануне матча президент клуба Илья Геркус рассуждал: «Считать нас претендентами на титул опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас ставить такую задачу. Цель – наигрывать молодежь и занять место в пятерке. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Однако сейчас нет условий, чтобы бросить вызов». Жизнь опровергла его слова.

29 октября 2017

Разгром «Зенита» – 3:0 на его поле – позволил «Локомотиву» впервые в сезоне возглавить турнирную таблицу. Отличились Фарфан (дважды) и Ал. Миранчук, который после игры скромно заметил: «Мы еще ничего не сделали. У нас нет эйфории от этой победы. Продолжаем работать дальше».

5 ноября 2017

Неделя после «Зенита» вместила в себя матч Лиги Европы с «Шерифом» (на него сил не хватило – 1:2 в Черкизово) и новое сражение с ЦСКА. Юрий Семин и Виктор Гончаренко в какой-то момент едва не сцепились – настолько высок был градус игры. За три минуты до конца армейцы вели 2:1, но точный удар Ману Фернандеша спас «Локомотив» от поражения.

11 декабря 2017

Вновь Санкт-Петербург: победив «Тосно» – 3:1, «Локомотив» ушел на зимнюю паузу, опережая «Зенит» и «Спартак» на 8 очков, а ЦСКА – на 9. «Фаворитов много, а мы скромная команда. Не считаем себя главными претендентами на чемпионство», – кокетничал Юрий Семин.

4 марта 2018

В первом туре после перерыва «Спартак» мог сократить отрыв и изничтожить шансы «Локомотива» финишировать первым. Но получилась жизнеутверждающая для красно-зеленых нулевая ничья.

14-15 апреля 2018

Возможно, решающий тур. «Локомотив» разгромил «Динамо» – 4:0, а конкуренты на следующий день синхронно оступились на Урале: «Спартак» – в Екатеринбурге, ЦСКА – в Уфе.

5 мая 2018

Золотой матч с «Зенитом». Он стал таковым благодаря забитому на 87-й минуте голу Эдера, которого Семин бросил в бой при счете 0:0 в самой концовке. Все. «Локомотив» - чемпион. Спустя 14 лет. С тем же тренером, что и в 2004-м. 11 мая ему исполнится 71.