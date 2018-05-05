Эта победа характеризует Семина. Он сам был боец до мозга костей на футбольном поле. Таким он стал и тренером. У Семина не играют люди, которые убирают ноги. И не случайно именно его команды часто вырывают победы на последних минутах. Можно вспомнить матч со «Спартаком» на «Открытие Арене», когда «Локомотив» проигрывал 0:2, игру в Хабаровске, когда «Локо» на последней минуте вырвал победу.

И сегодняшний матч получился не слишком ярким, но очень напряженным, как бывают все матчи, в которых решается многое. Во втором тайме игровое преимущество было у «Локомотива». Однако, чтобы побеждать в чемпионате, нужно иметь победный опыт. У молодых ребят в «Локо» этого опыта пока не было. На них свалилось невиданное напряжение последних туров, поэтому они немного поплыли. Но в сегодняшнем матче с первых минут было видно, что «Локомотив» вышел добывать победу.

И не могу не сказать о тренерском чутье Семина. Эдер не так много играл, но в концовке Палыч выпустил именно его, видимо, решил, что, если этот человек забил победный гол в финале чемпионата Европы, то он может помочь и таком важном матче. И опытный тренер полностью угадал с заменой.

Несколько лет у нас ЦСКА и «Зенит» спорили между собой за чемпионство. В прошлом году ворвался «Спартак» и встряхнул это маленькое болотце. И вот теперь – «Локомотив», в который вернулся Семин. Мы помним, как его акции размывали предыдущие руководители клуба. Но Палыч, и это важно, всегда любил «Локомотив» в себе, а не себя в «Локомотиве». И когда родной клуб его позвал, он не стал вспоминать старые обиды, тех нерадивых людей. А просто пришел выручать клуб, который уже долгие годы не претендовал ни на что существенное. Менялись тренеры, были и иностранцы у руля, но, когда пришел своей человек, свой плоть от плоти, все в команде резко изменилось.

Хочу поздравить Юрия Палыча с такой большой победой! Мы дружим много лет, часто созваниваемся. И я сейчас хочу пригласить Палыча прийти в гости в старейшее спортивное издание Советского Союза и России, чтобы поговорить о нынешнем блестящем для него и его команды сезоне.