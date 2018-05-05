Второй раз за сезон «Локо» обыграл «Зенит», а Юрий Семин стал первым тренером, кому удалось дважды превзойти Роберто Манчини.

В Санкт-Петербурге «Локо» победил (3:0), проведя три результативные контратаки. В Москве железнодорожники подобным образом действовали только в первом тайме. Но забить не смогли. Тогда они перешли на иной вариант - более агрессивный, который и принес победу (1:0).

Смелый ход Семина

Во втором тайме «Локомотив» использовал прессинг на чужой половине поля с первых минут. Лишив тем самым «Зенит» мяча. Если до перерыва соперник сделал 246 передач, то после лишь 150. Завал показателей случился у ключевых игроков: Смольникова - 11 передач во второй половине встречи против 30 в первой , Жиркова - 4 против 29 - и Дриусси - 7 против 19. Железнодорожники просто не давали гостям поднять голову, устремляясь в отбор мяча.

После перерыва «Зенит» потерял путь к чужим воротам, а у Гилерме нарисовался выходной. В промежуток с 45-й по 80-ю минуты гости не нанесли ни одного удара! После матча наставник гостей Роберто Манчини традиционно посетовал на отсутствие голов от атакующих игроков, но у них просто не было возможности их воспроизвести.

За игру «Локо» нанес 7 ударов, тогда как «Зенит» 6. Преимущество хозяева добыли после перерыва: 5-3. Если надежно оборонялись «железнодорожники» и до перерыва, использую прессинг на флангах на своей половине поля, то остроты в атаке хозяевам не хватало. Затем и понадобилась агрессия после перерыва: нужно было брать чемпионство если не качеством в отдельных эпизодах, то измором. Получилось.

Ставка на быстроту

И в первом тайме, и во втором «Локо» в атаке отличала стремительность. Так был забит победный гол: Игнатьев сделал передачу Эдеру в одно касание.

Другое подтверждение молниеносности - показатель количества передач. Лидерами у москвичей стали Фернандеш и Алексей Миранчук - 45 и 47 пасов соответственно. У «Зенита» в первой шестерке только защитники и полузащитники! Команда Юрия Семина оказалась сильнее коллектива Юрия Семина в организации атак.

Выход Эдера

«Локо» активно задействовал фланги. И подачи. Но завершить их оказывалось некому. Пока на 79-й минуте на поле не появился Эдер. И он забил после фланговой передачи Игнатьева. Кросс стал 15-м для «Локо» в матче!

В концовке матча Эдер в чемпионате России уже забивал - в игре с «Ростовом» (1:0) в первой части сезона. Тогда он поразил ворота головой, а забитому мячу тоже предшествовала атака флангом. Тот гол случился на 93-й минуте. А чемпионский - на 87-й.

Но выход Эдера в конце матча предопределил не тот гол. После игры Юрий Семин отметил, что вспомнил победный мяч форварда в финале чемпионата Европы. В игре с Францией (1:0) нападающий отличился в овертайме. Забивать ближе к концу матчей - привычка португальца. Из четырех мячей в нынешнем чемпионате России три он забил после перерыва, два - выйдя на замену.

Семин - Манчини - 2:0

Дважды за сезон Юрий Семин переиграл Роберто Манчини. В отличие от первого матча, когда феерил Фарфан, сделавший дубль и голевую передачу, во втором яркого лидера у «Локо» не было - москвичи были хороши командной организацией и реакцией тренерского штаба на ход матча. Тем ценнее победа. А две прекрасны тем, что были добыты при разных обстоятельствах.