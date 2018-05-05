«Спартак» прервал серию неудачных домашних матчей, обыграв «Ростов» со счетом 2:0, и гарантировал себе третье место в турнирной таблице.

Пашалич в центре обороны?!

Все внимание болельщиков в субботу было направлено в Черкизово, где «Локомотив» решал чемпионский вопрос в матче с питерским «Зенитом». Вагон, полный фанатов в красно-белых цветах, практически всем составом смотрел в мобильные телефоны, определяя, как складываются дела в той встрече.

Подопечные Юрия Семина в концовке вырвали победу и чемпионский титул, чем сильно расстроили спартаковских болельщиков, до последнего веривших в чудо. Еще за день до игры на «Открытие Арене» спартаковцы объявили о том, что все билеты на матч распроданы. Визуально свободных мест на стадионе действительно не было, за исключением той трибуны, где располагались гости. Всего посмотреть матч вживую собрались 35 тыс.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назначал стартовый состав, еще не зная об исходе встречи в Черкизово. И вновь удивил. Исходя из перечня футболистов, вышедших на поле, можно было предположить, что москвичи будут играть 4-5-1 (или 4-3-3 в зависимости от фазы игры – атакующей или оборонительной).

Однако итальянский специалист неожиданно решил отрядить в центр обороны полузащитника Марио Пашалича. Хорват опустился на одну линию с Сердаром Таски и Ильей Кутеповым и играл самого центрального из тройки защитников. Нечто подобное мы видели в исполнении Лукаса Фернандо, но бразилец только начинал атаки таким образом, а вот при обороне так глубоко не опускался.

Вперед играет только Ханни

Второй матч подряд не попал в заявку Денис Глушаков (он вроде как на днях приступил к тренировкам после какой-то странной якобы травмы), а Дмитрий Комбаров остался на скамейке запасных. Вместо него на левом фланге вышел Лоренсо Мельгарехо, закрывший всю бровку. В первом тайме он здорово поймал мяч на ногу издалека приложился по воротам Ильи Абаева, но вратарь в красивом прыжке отбил мяч на угловой.

Вообще в штрафную ростовчан, также вышедших играть в три центральных защитника, хозяевам мяч доставить удавалось очень редко – слишком была высока плотность как в штрафной, так и перед ней. Если кому и удавалось проникнуть в запретную зону, так это Софьяну Ханни. Алжирец впечатляет на протяжении всей весны своей дерзкой и умной атакующей игрой, но почему-то ни разу не отыграл всех 90 минут.

Надежности обороне спартаковцев решение Карреры также не особо способствовало, и несколько контратак ростовчан еще в первом тайме заставили изрядно понервничать Александра Селихова. Вратарь, как и в предыдущем матче в Перми, действовал дергано на выходах и едва не «привез» себе гол в одном из эпизодов – голкипер решил, что мяч уходит за лицевую от соперника, поставил оппоненту корпус, но проиграл силовую борьбу и мяч. Благо, партнеры подстраховали.

Что до «Ростова», гости выбрали классическую гостевую схему в пять защитников и уверенно выдерживали план на игру. Разве что можно упрекнуть менявшихся на острие Дмитрия Скопинцева и Элдора Шомуродова за то, что большую часть времени они провели, по сути, на голодном пайке.

Каррера рискнул и не прогадал

Второй тайм хозяева начали энергично и создали несколько голевых моментов, но Абаев поймал кураж и стал тащить все, что летело в створ ворот. Даже удивительно, что именно на «Открытие Арене» вратари РФПЛ показывают едва ли не лучшую игру в карьере. Вспомните, как бились здесь, например, Довбня или Юрченко. Как подметил один из коллег, такое впечатление, что они все перед матчем что-то едят. Но это, конечно, шутка.

Затем подключилась и фортуна, которая нынешней весной, кажется, окончательно отвернулась от красно-белых. После удара Квинси Промеса со штрафного мяч попал в перекладину и срикошетил в падающего вратаря, но остался в поле.

Несмотря на преимущество, голов все не было, и Каррера пошел на риск – заменил одного из двух профильных центральных защитников Таски на Фернандо. Таким образом, «Спартак» перешел на игру в два центральных защитника, которых играли Кутепов (не образец надежности) и Пашалич (опорник), которым помогал смещавшийся справа Ещенко.

Ставка сработала лишь за 10 минут до финального свистка. Мельгарехо взял игру на себя, втащил в штрафную мимо частокола гол и воткнул мимо в сетку. У Абаева не было шансов спасти партнеров.

После пропущенного мяча ростовчанам отсиживаться в обороне смысла не было, и они стали раскрываться. А спартаковцам того и надо было. Роман Зобнин совершил еще один проход и выкатил мяч на Промеса. Голландец, второй матч подряд выведший партнеров на поле в ранге капитана, без труда разобрался с голкипером.

СПАРТАК – РОСТОВ – 2:0 (0:0)

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски (Фернандо, 67), Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Зобнин, Ханни, Промес, Л. Адриано.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Бобен, Сигурдарсон, Юсупов, Шомудоров, Ингасон, Байрамян, Майер (Калачев, 80), Скопинцев (Плиев, 69), Гацкан.

Голы: Мельгарехо, 79 – 1:0. Промес, 84 – 2:0.

Предупреждения: Байрамян, 26. Абаев, 38. Скопинцев, 57. Ещенко, 73.

Удаление: Байрамян, 90+2.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).