Антуражный репортаж «Советского спорта» о праздновании «Локомотивом» досрочной победы в чемпионате России.

ЧЕМПИОНСКИЙ ГОЛ ЭДЕРА

Это какая-то магия. Иначе и не скажешь. Как этот сутулый нескладный темнокожий мужчина, редко появляющийся на поле, снова принес своим голом исторический результат? Сначала Эдер забил дальним ударом французам в финале Евро-2016, а теперь, спустя почти два года, прошил Юрия Лодыгина и снова сделал себя и свою команду чемпионом. На этот раз чемпионом России.

И пока футболисты сходили с ума после финального свистка Сергея Иванова, родственники игроков потихоньку стали высыпать на поле. Как раз таки супруга Эдера, кстати беременная, сделала это чересчур необычно. Жена португальца будучи в положении перелезла через ограждение сектора и после спустилась вниз на поле. Любовь, эмоции, чемпионство!

Беременная жена Эдера перелезла через ограждение, чтобы отпраздновать с мужем!!! pic.twitter.com/2HSQRJuCGu — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 5 мая 2018 г.

СЕМИН И ГЕРКУС ПОЖАЛИ РУКИ?

Тем временем Юрий Семин честно говорил, что шампанское из Кубка России и чемпионского кубка одинаково вкусное. Примерно тогда же команда купалась сначала в блестках и звуках салюта, а потом в шампанском и братских объятиях. Кстати, руки друг другу вроде как пожали и Семин с президентом клуба Ильей Геркусом. Это, если хотите, исторический момент, особенно когда вспоминаешь их противостояние на протяжении сезона. Быть может, все друг другу простили с по-мужски забыли старые обиды? Остается лишь гадать.

Награждения пришлось ждать минут 15, и это просто замечательно по сравнению с прошлогодним адом на «Открытие Арене», когда фанатам после окончания встречи с «Тереком» разрешили высыпать на поле. В этот раз на газон высыпали только клубные работники, их родственники и пресса. Это поспособствовало быстрому продолжению банкета: команда отправилась праздновать вместе с фанатами на площадь за Южной трибуной, где стоит локомотив, выдающий в дни матчей пламя, искры и дым.

ПЕСНИ-ПЛЯСКИ И ОГНЕННОЕ ШОУ

Откровенно говоря, футболисты долго собирались, чтобы проехать от вип-выхода до площади 200 метров. Всему виной шампанские фонтаны в раздевалке, интервью для «Матч ТВ» и легкое алкогольное опьянение. Но в такой день простительно все.

За полчаса, что ждали фанаты ждали своих кумиров, на площади стало тесно. Но уют никуда не пропал: все обнимались, целовались, угощали друг друга алкоголем (откуда?), выражали симпатии и конечно не забывали распевать локомотивские чанты. Автобус встречали весело и в унисон: «Только «Локо», только победа» и бегущие сотрудники полиции за автобусом добавляли вечеру колорита. Тепла вместо уходящего за горизон солнца добавила пиротехника. Казалось, бесконечная.

Бойко попрыгав и покричав с болельщиками, Юрий Палыч, футболисты и персонал нырнули обратно в автобус и укатили дальше – в поток на Большую Черкизовскую, где им органично гудели вслед мимо проезжающие автомобили. У команды – продолжение банкета в неплохом заведении, у фанатов – здесь же, на площади у стадиона.

Подуставшей, но доброй и открытой публики хватило еще минут на 20 увеселительных мероприятий. Далее – выяснения «где тут по близости алкомаркет» и предложения «поехали ко мне праздновать» вперемешку с «наконец-то мой сын увидел чемпионство «Локо» и «Палыч, ты наше все». Красиво? Очень. Особенно когда стадион покидают на столь мажорной ноте, с улыбкой на лице, уходя в теплый московский закат.