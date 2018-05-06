Уже вижу, как в меня летят негативные комментарии, стрелы ненависти и всякого рода колкости. Но понятие «народной команды» я всегда считал эфемерным и каким-то перегретым, раздутым, фейковым. Но раз уж в России так заведено – давайте эту приставку двигать от случая к случаю. В этом сезоне «Локомотив» совершенно справедливо взял не только титул РФПЛ, но звание народной команды. Почему? Об этом в трех блоках.

ТРЕНЕР

Юрий Семин – последний топовый российский тренер. Палычу вот-вот стукнет 71 год, а он в порядке. Помните, как мы относились к тренерам иностранцам? Мол, что они сюда приезжают, их волнует только зарплата, но при этом их идеи – это что-то невероятное, будто у них учебники и метода в корне отличаются от наших. Возможно с Массимо Каррерой в прошлом году получилось чуть иначе, но сейчас не об этом. Сейчас о Семине и факторе отечественного тренера.

Мы сами – пресса, болельщики, эксперты, медийное пространство в целом – смешали наших специалистов чуть ли не с помоями, постоянно вставляли им палки в колеса и мечтали расписаться в их профнепригодности. Точнее не так. Последние годы мы будто были уверены, что заметных высот добиться им не удастся. И весьма резко к российским тренерам стали обращаться во вторую или третью очередь. Да-да, боссы сначала верили во всевозможных Якинов, Луческу, Манчини и Биличей.

Семин в очередной раз вернулся в «Локомотив» и за два года взял с командой два трофея. Он показал, что наша тренерская школа – советская в лице его и Александра Тарханова, и российская в лице Сергея Семака и Мурада Мусаева – это ого-го. И что не надо переплачивать за европейский паспорт, что все под боком, рядышком. Результат, коннект с командой и болельщиками. Что все это мы можем сами, без интервенции.

Кто после этих двух лет скажет, что Семин старомодный, скучный или предсказуемый? «Локомотив» при нем ожил, Миранчуки мощно прибавили (особенно Антон), ряд других футболистов показали себя с лучшей стороны. К тому же, Юрий Палыч всегда был за простого человека из народа и даже вчера после награждения в очередной раз заявил: главное – не чемпионство, а что мы вернули людей на трибуны. Думать о ближнем – не это ли фактор народной команды?

КОМАНДА

Откройте сезонную заявку «Локомотива» и взгляните на состав. Давайте сделаем это вместе. Сколько тут сбитых летчиков, вроде бы уже «заканчивающих»? Это кому здесь закрыта дорога в сборную России или другой страны? Кто давно прошел свой пик и на него уже более не вернется? Сколько здесь молодой и неокрепшей зелени, не способной вовремя влиться в обойму? Почти весь состав «Локомотива» соткан из противоречий.

Казалось, Мануэл Фернандеш просто получает зарплату, но эти два сезона – лучшие в его карьере. Никто и представить не мог, что Джефферсон Фарфан сбросит лишний вес и после чемпионата Саудовской Аравии за полтора года станет чуть ли не олицетворением ренессанса железнодорожников. А сколько, думалось, очень средних футболистов в составе: Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов, Александр Коломейцев, Соломон Кверквелия, Неманья Пейчинович, Антон Коченков. И все они выдали свой максимум, вышли на пик синхронно, в один момент.

Про молодежь хочется сказать отдельно. Прогресс братьев Миранчук – Антона в особенности, потому что от Алексея мы в принципе такого подъема ждали – стоит особняком. Кроме них, свое игровое время получил юный Михаил Лысов. Также в важных матчах играл молодой Дмитрий Баринов. Каши они не испортили.

Все эти парни не подвели. Быть может потому, что не были пресыщены большими победами. Голод до результата, работа тренерского штаба, обстоятельства – все сложилось как надо, и молодые прибавили, опытные – вышли на прежний пик, а ветераны не дали слабину. Братское плечо – не это ли фактор народной команды?

ПОЛОЖЕНИЕ

От «Локомотива» опять ничего не ждали. Клуб постоянно, наверное по привычке, ежегодно записывали в число возможных претендентов на титул. Но потом становилось ясно, что не сегодня, не в этот раз. Быть может, потом повезет. А пока есть «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Из больших клубов «Локо» чаще остальных считался андердогом и последним, кто может за этот титул зацепиться. А зря.

«Локомотив» всегда был локальной командой. Ведомственной, районной, какой-то своей, домашней. Как «Динамо» или «Торпедо». Буква «Л» пока не стала брендом всероссийского помешательства, как спартаковский ромбик или, в меньшей степени конечно, три/четыре буквы СКА/ЦСКА – чего-то общеармейского и спортивного. Железнодорожники стояли в стороне, довольствуясь сравнительно небольшим вниманием прессы, далеко не выдающейся посещаемостью и званием клуба местного значения.

От драмы, которую в течение 10 лет пережил «Локомотив», популярному и раскаченному бренду вроде «Спартака» или «Зенита» не пострадать в принципе. После больших побед локальный клуб прошел через несколько кругов ада в виде смен руководителей, тренеров и путей развития. Болельщики, только-только познавшие вкус побед, вынужденно покинули черкизовский стадион, и вернуть их на трибуны оказалось непросто. Последние два сезона показали: у «Локомотива» есть возможно самый прямой выход на своего фаната, самый мощный фидбэк и референс.

За это стоит благодарить без сомнения отличного тренера, замечательного президента-хозяйственника и команду, играющую в привлекательный футбол. Гармония – не это ли фактор народной команды?