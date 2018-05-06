14 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ

«Жизнь – лучший драматург» – Роман Скворцов произнес эту фразу после одного из величайших финалов в истории российского спорта. Вчера она была как никогда актуальна.

«Локомотив» – чемпион России. Вы просто вдумайтесь в эти слова. Прокрутите их несколько раз в голове, посмотрите на себя в зеркало и сильно засомневаетесь, что находитесь в правильном измерении.

В то, что чемпионство «Локо» возможно, не верил никто. Кроме Игоря Денисова и Джефферсона Фарфана. Президент клуба Илья Геркус, который об этом вчера рассказал, тоже не верил.

Про максимальную кинематографичность чемпионства красно-зеленых сказали уже все. Теперь у Данилы Козловского есть готовый сценарий для его второго фильма про футбол.

Но главное – в другом. Вся страна вчера видела слезы Палыча. Могучего тренера, который в своей футбольной жизни прошел через все. И выигрывал многое. В России он уже давно собрал все трофеи. Но не зачерствел и не утратил интерес к футболу. «Локомотив» для него по-прежнему родной дом. Да, его рушили и выстраивали заново, делали ремонт на свой манер, но это не имеет значения.

Миодраг Божович провел в «Локомотиве» чуть больше, чем полгода. И все равно понял, что попал в клуб Семина, а болельщики признают только Юрия Палыча. Этого не понимали люди, которые называли себя эффективными менеджерами и обещали чемпионство через три года. Они хотели написать свою, новую историю и упрекать их в этом трудно. Но написать новую историю с красивым будущим невозможно, если не уважаешь прошлое.

Но речь, в общем-то, не об этих людях. В слезах Палыча ведь была не только радость. В них отчетливо просматривалась горечь от того, что тогда, в 2005-м так легко разрушилась их дружба с Валерием Филатовым. А ведь нужно-то было посмотреть друг другу в глаза и просто высказать все претензии, большинство из которых были надуманными.

Семина и Филатова объединяла невероятная любовь к «Локомотиву», который они вместе построили с нуля, и каждый из них хотел для клуба лучшего. Но в какой-то момент личное взяло верх. И от этого сейчас так горько.

Ведь 14 лет назад, когда «Локомотив» в последний раз стал чемпионом, это была одна из лучших спортивных организаций в стране. Тогда всем казалось, что впереди у железнодорожников еще много титулов, ведь состав был подобран невероятно точно. В нем были и победный опыт, и могучий потенциал. А самое главное, во главе стояли люди, которые были нацелены на победы, а не на набивание собственных карманов.

Без Палыча и Филатова потенциала «Локомотива» хватило только на то, чтобы не упасть совсем на дно. Клубный престиж был раздавлен скандалами, команда превратилась в футбольный «Дом-2» и регулярно входила в топы разочарований года.

И вот теперь, в очередной раз вернувшийся Палыч, ведущий холодную войну с президентом клуба, за полтора года выигрывает с «Локомотивом», который собирали другие люди, два трофея в России. И страшно подумать, сколько мог бы еще выиграть, если бы не 2005-й.

СЛЕЗЫ ДЕНИСОВА

В этом чемпионстве «Локомотива» больше метафизики, чем футбола. О том, что игра железнодорожников небезупречна, кажется, высказались все. Но у Палыча и не было возможности построить идеальную с футбольной точки зрения команду. Он быстро разобрался в ситуации (еще бы, с его-то опытом) и понял, за счет чего может побеждать с этим «Локомотивом».

На тренерской скамейке рядом с ним были те ребята, которые выигрывали под его руководством еще игроками. А в составе были люди, у каждого из которых своя история и мотивация.

Каждому из них было что доказывать. Палыч сыграл на этом. А Илья Геркус, с которым он конфликтовал, все равно помог. Потому что в какой-то момент понял, что Семин – его шанс стать успешным. Он продлил аренду Ари и выкупил Соломона Кверквелию, который был так нужен Палычу.

Он ведь вообще очень суеверный. И после финала Кубка России говорил, что если в «Локомотиве» есть грузин, то команда побеждает. И ведь не поспоришь. Был Джанашия – выигрывали Кубки России, был Деметрадзе, хоть и не долго, но в тот же год взяли первое чемпионство, с Асатиани – второе.

И вот теперь Юрий Палыч подходит в чемпионской раздевалке к Сабе и говорит:

– Без тебя мы бы не выиграли. Ты давал нам дух.

В команде был Мануэл Фернандеш, над которым натурально издевалось предыдущее руководство. У португальца очень сложный характер. Он закрытый, мнительный и колкий. В его карьере была масса конфликтов. Фернандеш не боялся даже турецких болельщиков.

И уже через год после возвращения Палыча португалец признался:

– Семин спас мою карьеру. Я его очень уважаю, потому что он искренне переживает за команду и честно говорит все в лицо.

Те крутейшие полтора сезона, которые выдал Ману, были в том числе и для тренера. Семин никогда не боялся работать со сложными игроками. У него без проблем уживались на поле Сергей Овчинников, Дмитрий Лоськов и Вадим Евсеев, каждый из которых сам по себе масштабная фигура.

Фернандеш даже будучи игроком глухого запаса не забил на все, а выучил русский язык. Палыч таких людей уважает. А в том, что Ману – классный футболист, Семин никогда не сомневался.

Когда Игорь Денисов переходил в «Локомотив», отовсюду доносился заезженный рефрен: «развалит очередную команду». А его интервью клубному телевидению в котором он обещал, что ни с кем не собирается конфликтовать и сосредоточен только на игре за «Локомотив», вызывало лишь ироничную улыбку.

Вчера в слезах Игоря мы видели боль, от того, что он не был понят в родном клубе, который по-прежнему много для него значит. Денисов любит «Зенит» и Питер, и доказал, что он был прав в том конфликте, выиграв чемпионство с командой, в которой большую роль играют свои воспитанники.

В «Локомотиве» Игорь провел невероятную работу над собой. Складывалось ощущение, что в его жизни действительно ничего нет, кроме футбола и чемпионства, в которое он верил. И Семин ему только помог. Поддержал, сделал капитаном и фактически отдал раздевалку.

Я счастлив! А ещё больше счастлив за этого великого для меня человека ❤️💚 pic.twitter.com/6byTSJpdA4 — Руслан Абушкин (@abushkin) 5 мая 2018 г.

Игорь не подвел. Он ведь действительно оставил все мутные истории позади. А Борис Ротенберг, из-за которого Денисов был готов в свое время подраться с Черчесовым, стал ему чуть ли не лучшим другом.

Игорь всегда был подчеркнуто корректен с болельщиками. А это уже свидетельствует о том, что человек понимает, для кого выходит на поле. Поэтому подойти к трибунам и похлопать для него было обязательным даже после самых плохих матчей. Мало кто из болельщиков вчера смог удержаться и не заплакать вместе с ним.

Весь этот чемпионский «Локомотив» соткан из таких историй. У кого-то более драматичные, у кого-то менее. Юрию Палычу повезло, что на сей раз в команде оказались футболисты, которым есть, что доказывать себе и другим. В 2010-м ему досталась кучка мажорчиков с огромными зарплатами, которым было плевать на на все. И даже Лоськов им был не указ. Чем это закончилось, все и так помнят. Но сейчас это не имеет никакого значения.