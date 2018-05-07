Во вторник, 8 мая, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Чемпионство «Локомотива» – лучшее, что могло случиться с нашим футболом, считает обозреватель «ССФ» Алексей Андронов. Евгений Ловчев называет главные качества Юрия Семина и поздравляет его с победой. И все вместе мы вспоминаем километры и станции чемпионского пути «Локомотива» – от возвращения Семина в августе 2016-го до решающего матча с «Зенитом».

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов – о том, как Юрий Семин просил его отговорить братьев Миранчуков от перехода в «Зенит» и об истоках конфликта главного тренера «Локо» с президентом Ильей Геркусом.

«В ФИНАЛЕ БУДЕТ БОРЬБА ИНТЕЛЛЕКТОВ»

Шестикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов весь сезон работал в тренерском штабе курского «Авангарда». Накануне финала с «Тосно» он оценивает сильные стороны обеих команд.

ЗДОРОВО! ВЕЛИКОЛЕПНО!

Выдающаяся результативность в полуфиналах Лиги чемпионов обозначает новую – точнее, хорошо забытую старую – тенденцию современного футбола: атака снова сильнее защиты.

«В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА НЕ ХОТЕЛ БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ НИ С КЕМ ИЗ «ПСЖ»

Анхель Ди Мария – о противоречивом прошлом и неясном будущем в составе парижского клуба, разговорах с Лео Месси о переходе в «Барселону», веселой компании в раздевалке «ПСЖ» и надеждах Аргентины.

ЧМ-КОНТРОЛЬ

Корреспондент «ССФ» проехал по всем городам, которые летом примут матчи ЧМ-2018, и оценил их готовность к наплыву гостей со всего мира. В первой части путешествия – Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

ЕГО ИГРА НЕ УМЕЩАЛАСЬ В ТЕЛЕВИЗОР

Юрию Гаврилову – 65. Рассказываем легенды о легенде.