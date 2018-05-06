ЧУДОТВОРЕЦ ЧАЛОВ

Минимальная победа «Локомотива» над «Зенитом» закрыла чемпионский вопрос, но сезон для армейцев еще не закончен. Команде во что бы то ни стало требуется попасть в Лигу чемпионов. От этого напрямую зависит благополучие красно-синих, поскольку реальные деньги можно заработать только там. К тому же у группы футболистов летом истекают контракты, и в случае непопадания в ЛЧ переподписать их будет очень сложно. Поэтому красно-синим очень нужна была именно победа над «Арсеналом». Она позволяла опередить в турнирной таблице «Краснодар» и утвердиться на третьей строчке.

Поэтому начали встречу армейцы активно. Помог команде и быстрый гол на второй минуте. Федор Чалов нынешней весной наконец стал оправдывать ожидания болельщиков и довольно регулярно забивать, становясь все более значимым элементом армейских построений. На сей раз он технично переиграл Игоря Обухова, реализовав проникающую передачу Витиньо вразрез.

Спустя 10 минут бразилец сверкнул вновь – разобрался на правом фланге с тремя оппонентами и зряче прострелил в центр вратарской, откуда Ахмед Муса не имел права промахнуться. На радость собравшимся болельщикам мяч от перекладины опустился за линию ворот.

Туляки также были серьезно мотивированы – с большой долей вероятности шестое место в РФПЛ даст путевку в Лигу Европы. После неожиданного домашнего поражения «Урала» от «Амкара» (0:2) наилучшие шансы пробиться в Европу остались у «Уфы» и «Арсенала». Но тулякам требовалось набирать очки на «ВЭБ-Арене». И уже к середине первого тайма стало понятно, что сделать это им не удастся. Василий Березуцкий выиграл подачу от углового флага, а все тот же Чалов подставил ногу и перевел мяч в ворота.

«ДЗЮБА, КАК ТВОИ ДЕЛА?»

Справедливости ради, отметим, что гости не смотрелись настолько плохо. Они контролировали мяч и старались комбинировать на чужой половине поля, но уж очень расхлябанно отыграли в обороне. Болельщики ЦСКА затянули песенку, посвященную форварду туляков Артему Дзюбе, поигравшему сразу за два наиболее ненавистных красно-синим цветам клуба «Спартак» и «Зенит»: «Дзюба, *** (мужчина не традиционной сексуальной ориентации), как твои дела?».

К сожалению, и до перерыва не доиграл молодой Константин Кучаев, получивший травму в столкновении с Игорем Горбатенко. Вместо него на поле вышел Кристиян Бистрович.

Трижды ужалив соперника, армейцы с чувством выполненного долга опустились на свою половину поля (чем и раньше не брезговали) и стали ждать ошибок «канониров». И еще до перерыва сделали счет откровенно унизительным – 5:0. Две великолепные контратаки, проведенные Александром Головиным, увенчались еще двумя очень красивыми голами. Одну из атак Головин реализовал сам и еще раз дал отличиться Чалову, оформившему хет-трик.

Второй тайм превратился в пустую формальность. В его начале Муса отправил в ворота молодого вратаря «Арсенала» шестой мяч, установив окончательный результат встречи. «Канониры» уже особо не сопротивлялись и подарили хозяевам целых 45 минут футбола в удовольствие.

ЦСКА – «Арсенал» – 6:0 (5:0)

Голы: Чалов 2 (1:0). Муса 11 (2:0). Чалов 21 (3:0). Головин 40 (4:0). Чалов 43 (5:0). Муса 49 (6:0)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Игнашевич, Березуцкий В., Кучаев (Бистрович, 31), Головин (Жамалетдинов, 76), Натхо, Чалов (Хосонов, 88), Витиньо, Муса

«Арсенал»: Обухов, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Александров, Берхамов, Дзюба, Кангва (Хагуш, 58)

Предупреждения: Александров, 35

Судья: Кирилл Левников