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Почему-то именно на матчи с ЦСКА некоторые команды выходят в последние годы в состоянии, выражаясь политическим языком, всеобщего и полного разоружения. «Мордовия» два года назад, осенью – «Тосно», теперь вот «Арсенал».

Последний особенно удивил. Во-первых, состав у Тулы на порядок сильнее, чем тогдашний у Саранска или тот, которым продолжает пробавляться команда-бесприданница из Ленобласти. Во-вторых, «Арсенал», как мы знаем, на днях подал заявку на лицензирование для Лиги Европы – на случай, если удастся финишировать шестым, а будущий обладатель Кубка освободит вакансию.

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Проглотив 0:6, Миодраг Божович в послематчевом флеш-интервью пытался – уж как мог – развеять нахлынувшее на всех недоумение. Не скупился на слово «позор». Но, сам того не желая, симпатяга-черногорец недоумение только усугубил. Ибо вошел в противоречие с самим собой (как противоречило виртуальной мотивации тульской команды ее откровенное нежелание как минимум сопротивляться армейскому нападению). Ведь Божович ни с того ни с сего поставил на игру – игру с повышенным вроде бы значением! – молодого непроверенного вратаря. А дальше и сам с первых минут словно дал своей команде отбой: от привычно огневого тренерского сопровождения игры в этот раз осталась только зола…

Именно эти нестыковки наводят на всякие неприятные подозрения. Представляю, с каким чувствами смотрели эту игру футболисты, например, «Зенита». Они-то двумя турами раньше имели дело с абсолютно иной командой под тем же названием «Арсенал». Которая в двух встречах вообще организовала «Зениту» недостачу целых пяти(!) очков, способных изменить к лучшему его завтрашний день, теперь тонущий в густом тумане.

А впрочем, «Зениту» не след возмущаться и сетовать. У него в уходящем сезоне тоже нашелся, скажем так, удобный соперник. Причем по потенциалу примерно равный «Арсеналу». Это «Уфа». Со всеми прочими фаворитами РФПЛ команда Сергея Семака хлесталась почти на равных, у всех цепляла очки. Только «Зениту» проиграла дважды с общим счетом 1:5. Пропуская на редкость легкие мячи.

Нашелся удивительно податливый соперник и для «Локомотива». Ни с кем другим «Динамо» не позволяло себе вконец разваливаться – а в двух свиданиях с будущим чемпионом наиграло на совокупные 0:7… Словно бело-голубые, завидев перед собой продукт работы Юрия Семина, впадали в черный фрагмент своего далекого прошлого, когда под руководством Палыча их предшественники грохнулись в подвал таблицы…

Но это я, так сказать, для баланса странностей.

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Если же отмахнуться от подозрений, навеянных тульской «баранкой» теннисного свойства, то возникают два дополнительных соображения.

Божовичу ведь такое не впервой. Вспоминается сезон-2014/15. «Ростов» под началом черногорца выдавал точно такой же праздник открытых ворот. Получал те же 0:6 от ЦСКА, 3:7 от «Динамо»… Пришлось звать на смену Божовичу Курбана Бердыева, мастера по капремонту павших бастионов. Только это и спасло тогда «Ростов» от вылета. Так что, если нынешние 0:6 имеют натуральное, а не искусственное происхождение, попечителям «Арсенала» впору уже подумывать о замене Миодрага. Пока жареным не запахло. У Божовича-то, вспомним, стойкая репутация тренера-краткосрочника.

И вот еще о чем подумалось. Именно у тренеров-иностранцев команды РФПЛ выдают самые амплитудные контрасты в качестве игры. Как играл у Манчини «Зенит» летом – и как весной… «Спартак» у Карреры склонен выходить на иные матчи в полубессознательном состоянии или терять сознание прямо по ходу игры… Да и Божович, пусть даже весьма обрусевший, не из тех тренеров, кто будет постоянно и сильно заморачиваться.

Может, это они просто в тренде европейском, продемонстированном еврокубками? Может, это новая мода в мотивации, а с ней и в тактике – «Или грудь в крестах, или голова в кустах»?

Хорошо, если только этим и ограничивается подоплека матча ЦСКА – «Арсенал». Хотя наши-то, если сравнить, работают куда строже.

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