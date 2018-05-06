Почему-то именно на матчи с ЦСКА некоторые команды выходят в последние годы в состоянии, выражаясь политическим языком, всеобщего и полного разоружения. «Мордовия» два года назад, осенью – «Тосно», теперь вот «Арсенал».

Последний особенно удивил. Во-первых, состав у Тулы на порядок сильнее, чем тогдашний у Саранска или тот, которым продолжает пробавляться команда-бесприданница из Ленобласти. Во-вторых, «Арсенал», как мы знаем, на днях подал заявку на лицензирование для Лиги Европы – на случай, если удастся финишировать шестым, а будущий обладатель Кубка освободит вакансию.

Проглотив 0:6, Миодраг Божович в послематчевом флеш-интервью пытался – уж как мог – развеять нахлынувшее на всех недоумение. Не скупился на слово «позор». Но, сам того не желая, симпатяга-черногорец недоумение только усугубил. Ибо вошел в противоречие с самим собой (как противоречило виртуальной мотивации тульской команды ее откровенное нежелание как минимум сопротивляться армейскому нападению). Ведь Божович ни с того ни с сего поставил на игру – игру с повышенным вроде бы значением! – молодого непроверенного вратаря. А дальше и сам с первых минут словно дал своей команде отбой: от привычно огневого тренерского сопровождения игры в этот раз осталась только зола…

Именно эти нестыковки наводят на всякие неприятные подозрения. Представляю, с каким чувствами смотрели эту игру футболисты, например, «Зенита». Они-то двумя турами раньше имели дело с абсолютно иной командой под тем же названием «Арсенал». Которая в двух встречах вообще организовала «Зениту» недостачу целых пяти(!) очков, способных изменить к лучшему его завтрашний день, теперь тонущий в густом тумане.

А впрочем, «Зениту» не след возмущаться и сетовать. У него в уходящем сезоне тоже нашелся, скажем так, удобный соперник. Причем по потенциалу примерно равный «Арсеналу». Это «Уфа». Со всеми прочими фаворитами РФПЛ команда Сергея Семака хлесталась почти на равных, у всех цепляла очки. Только «Зениту» проиграла дважды с общим счетом 1:5. Пропуская на редкость легкие мячи.

Нашелся удивительно податливый соперник и для «Локомотива». Ни с кем другим «Динамо» не позволяло себе вконец разваливаться – а в двух свиданиях с будущим чемпионом наиграло на совокупные 0:7… Словно бело-голубые, завидев перед собой продукт работы Юрия Семина, впадали в черный фрагмент своего далекого прошлого, когда под руководством Палыча их предшественники грохнулись в подвал таблицы…

Но это я, так сказать, для баланса странностей.

Если же отмахнуться от подозрений, навеянных тульской «баранкой» теннисного свойства, то возникают два дополнительных соображения.

Божовичу ведь такое не впервой. Вспоминается сезон-2014/15. «Ростов» под началом черногорца выдавал точно такой же праздник открытых ворот. Получал те же 0:6 от ЦСКА, 3:7 от «Динамо»… Пришлось звать на смену Божовичу Курбана Бердыева, мастера по капремонту павших бастионов. Только это и спасло тогда «Ростов» от вылета. Так что, если нынешние 0:6 имеют натуральное, а не искусственное происхождение, попечителям «Арсенала» впору уже подумывать о замене Миодрага. Пока жареным не запахло. У Божовича-то, вспомним, стойкая репутация тренера-краткосрочника.

И вот еще о чем подумалось. Именно у тренеров-иностранцев команды РФПЛ выдают самые амплитудные контрасты в качестве игры. Как играл у Манчини «Зенит» летом – и как весной… «Спартак» у Карреры склонен выходить на иные матчи в полубессознательном состоянии или терять сознание прямо по ходу игры… Да и Божович, пусть даже весьма обрусевший, не из тех тренеров, кто будет постоянно и сильно заморачиваться.

Может, это они просто в тренде европейском, продемонстированном еврокубками? Может, это новая мода в мотивации, а с ней и в тактике – «Или грудь в крестах, или голова в кустах»?

Хорошо, если только этим и ограничивается подоплека матча ЦСКА – «Арсенал». Хотя наши-то, если сравнить, работают куда строже.