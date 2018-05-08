Вчера в гости к своему старому боевому товарищу, нашему обозревателю Евгению Ловчеву и остальным журналистам издания пришел легендарный Палыч. Мы встретили главного тренера чемпионов России-2017/18 тортом с тремя свечками – по числу золотых комплектов, которые он завоевал с «Локомотивом».

Свечей могло быть и 71 – 11 мая у Семина день рождения. Но заранее ведь не отмечают. Поэтому в адрес знаменитого тренера неслось только «Локомотив» – чемпион»! Следующие поздравления впереди…

А Палыч, тем временем, устроившись в кресле в пресс-центре «Советского спорта» напротив Ловчева, делился планами на вечер: «У меня билет в Ленком на 19.00». Как известно, главный тренер «Локо» – большой театрал. С детства дружит с актером МТЮЗа Валерием Бариновым. А вчера вечером он смотрел ленкомовский спектакль «Фальстаф и Принц Уэльский».

Но перед этим более часа отвечал на вопросы о долгожданном – первом за 14 лет – чемпионстве «Локо». И не только.

«ВСЕ УСПЕХИ «ЛОКО» – ОТ РАБОТЫ»

– «Локомотив» – это всегда команда-семья. Так было в «золотых» 2002 и 2004 годах. Та же аура исходит от нынешнего чемпионского состава. Как вам удается создать в коллективе такую обстановку?

– Для меня самое важное – не обманывать игроков, относиться к ним ровно и всегда говорить правду. Иной раз она бывает сложная и футболистам не нравится, но это мой самый главный принцип.

Например, Мануэл Фернандеш, который в золотом матче с «Зенитом» играл со сломанным ребром, был недоволен тем, что мы не поставили его за тур до этого в Краснодаре. Дошло до определенной конфронтации… Но мы сели, поговорили о том, почему играл не он. Важно, что сделали это один на один. И Фернандеш стал лучшим в решающем матче.

Это мой основной принцип, и он работает. 11 человек, которые играют, конечно, довольны, но за ними сидят еще 10, которые играют реже. Если эти 10 хорошо тренируются, значит, обстановка в команде нормальная. Если они работать перестают, нужно с ними говорить и перенаправить в правильное русло.

Считаю, мы выиграли чемпионат России потому, что у нас ничего по ходу сезона не сломалось. И это в том числе заслуга тех самых 10 ребят, которые в нужные моменты подменяли основных и приносили пользу.

Эдер вышел с «Зенитом» на замену и забил решающий гол. А ведь до этого он тоже сильно обиделся, что после успешного матча с «Динамо» я выпускал не его, а Ари. Мы такой агрессивный настрой приветствуем, потому что психология в спорте – ключевой компонент. Все дни перед «Зенитом» Эдер очень хорошо тренировался. Потому и появился на поле. Иначе я бы ни за что его не выпустил…

Что такое футбольная семья? Необязательно садиться вместе за стол в ресторане и говорить какие-то прекрасные тосты. Семья – это когда человек выходит на футбольное поле и работает за тебя. Когда ты можешь в жесткой форме сказать партнеру: «Ты ноги не убирай». А что делается за футбольным полем, не влияет на результаты. Никак.

– Вы часто практикуете индивидуальные беседы с игроками?

– Да. Но я должен чувствовать и видеть, когда надо с человеком поговорить. Отмечу заслугу всего тренерского штаба в налаживании тонкой связи с игроками. Мои помощники становились чемпионами с «Локомотивом», как футболисты, их признают и уважают все. Потому что они сами в прошлом проделали такой же путь к золоту.

Особенно приятно было проделать этот путь сейчас, когда перед началом сезона на «Локомотив» никто не ставил. Интересно посмотреть, какие были букмекерские котировки прошлой осенью.

– Поставили бы на чемпионство, столько бы заработали!

– Как тренер, не имею права играть на ставках (улыбается). Да и не угадываю никогда. К хорошему результату надо готовиться, предсказать его невозможно.

Вообще у нас все успехи идут от работы. «Локомотив» – крепкая, рабочая команда. Хорошо потрудились целый сезон, потому и выиграли чемпионат России. Хорошо, что наших футболистов называют сейчас звездами. Однако звездой может стать только тот, кто хорошо работает.

«СМОРОДСКАЯ ОСТАВИЛА ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ДОЛГИ»

– После чемпионства «Локомотива» бывший президент клуба Ольга Смородская сделал много интересных заявлений. Дескать, в этом золоте есть и ее заслуга.

– Я человек – незлопамятный. Нормально отношусь ко всем ситуациям и очень хорошо помню ту, в 2010-м, когда пришлось уйти. От меня тогда помощи «Локомотиву» быть не могло, потому что руководители, которые приглашали Ольгу Юрьевну, меня совершенно не слышали.

Я же в «Локомотиве» с тех времен, когда на команду ходили сто человек. Если вы спросите Валерия Филатова (экс-президента «Локо» и многолетнего соратника Семина. – Прим. ред.), он расскажет, как нам удалось в 90-е годы сохранить команду. Бывало, платили зарплату игрокам из своих средств.

Однако Филатов, сам бывший футболист, никогда не давал мне таких рекомендаций: «Знаешь, твоя линия обороны играет очень близко к своим воротам. В Европе играют выше»… Какой-нибудь впечатлительный человек или молодой тренер принял бы эти слова как руководство к действию, но не я же.

Что сделала для клуба Смородская? Филатов, например, построил интернат, потрясающую школу, поля, тренировочную базу. Николай Наумов (еще один экс-президент «Локо». – Прим. ред.) возвел арену, на которой сейчас играет дублирующий состав. У него тоже было много идей…

Если Ольга Юрьевна считает, что много сделала для «Локомотива», пусть расскажет, что именно. Остались только большие долги, которые легли на совет директоров. Из-за которых мы игроков долгое время толком не приглашали.

Вот и вся история. Если честно, мне неинтересно ее вспоминать. Я же тогда сам собрал свои вещи в Баковке и уехал тренировать киевское «Динамо». Там у меня тоже были счастливые времена. Помню, был последний матч, и болельщики вывесили баннер: «Палыч, не уходи!». На Украине такая поддержка дорогого стоит.

Вообще у меня с футбольными людьми конфликтов никогда не было. Ни с Филатовым, ни в «Мордовии», ни в Киеве. Игорь Суркис, кстати, одним из первых сейчас поздравил.

– От кого были самые неожиданные поздравления?

– Ринат Леонидович Ахметов позвонил. Для меня это большая честь – у нас с «Шахтером» были настоящие битвы.

– А бывшие игроки «Локо» поздравили? Легионеры?

– Да, многие.

– Лима, например?

– К сожалению, о нем давно уже никто ничего не слышал. Его помнят все болельщики, он сильно нам помог выиграть в 2004 году золотые медали.

«ДЛЯ УСПЕХА В ЕВРОКУБКАХ НУЖЕН НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ»

– Вы и в 70 лет продолжаете регулярно ездить на тренерские семинары. Зачем?

– Мне нравится футбольная тусовка и футбольная атмосфера. Нравится сидеть на стадионе. Помню финал, в котором ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. У меня потекли слезы. Бывает такое – расчувствовался…

Что касается возраста, не вижу разницы между молодым тренером и возрастным. Если я возрастной и делаю результат, в чем преимущество молодого?

Вспомните Юппа Хайнкеса в «Баварии». Наверное, он все-таки что-то знает, раз так хорошо работает. Если тренер все время учится, анализирует и принимает быстрые правильные решения, возраст не мешает.

Как только потеряю интерес выходить на тренировку, сразу закончу. У меня нет финансовых проблем, не надо держаться за работу, чтобы прокормить семью. Но сейчас интерес остается, «Локомотив» наверху – буду продолжать.

– «Локомотиву» перед Лигой чемпионов требуется усиление состава?

– Оно требуется всегда, а особенно после значительных побед, как нынешняя. И дело не только в Лиге чемпионов. В России сильная лига и хороший футбол. Какой вид спорта у нас собирает по 40 тысяч зрителей?

При этом мы не можем конкурировать с Англией. Там крутятся баснословные деньги, поэтому выступают самые талантливые игроки мира. В Испании правильно выстроена организация, начиная с детско-юношеского футбола. В Германии тоже деньги играют очень большую роль. Но ведь мы находимся на шестом месте в Европе. Считаю, что Франции мы не уступаем, Португалию и Голландию уже обошли.

Выиграть чемпионат России на одной ноге невозможно, потому что здорово выросли команды, находящиеся внизу турнирной таблицы. Да, лидеры не прибавили – из РФПЛ ушли Халк, Витсель, Вальбуэна, Ньяс.

Но надо правильно выстраивать свое хозяйство, чтобы побеждать европейских грандов не деньгами, а чем-то другим. Например, ЦСКА в 2005 году имел недельный цикл перед каждым еврокубковым матчем. Это дало результат в Кубке УЕФА. А в нынешнем сезоне у нас после матча со «Спартаком» сразу шел выезд в Мадрид к «Атлетико», после «Урала» – ответная встреча с испанцами в Москве… В трехдневном цикле конкурировать с «Атлетико» было нереально.

– Как оцениваете перспективу увидеть осенью три российских клуба в групповом этапе Лиги чемпионов?

– Соперники в квалификации будут сильные, но шансы все равно хорошие. Все-таки это большие деньги и мотивация. Российский футбол однозначно движется вперед. А какие стадионы построили к чемпионату мира! В Краснодаре арена просто уникальная. Я много стадионов видел и знаю, о чем говорю.

– Вы возвращаетесь в Лигу чемпионов после длительного перерыва. Помните битву в плей-офф-2004 с «Монако»?

– Конечно, я помню все хорошее. Мы тогда вышли из группы и против «Монако» смотрелись очень хорошо.

– Та Лига чемпионов завершилась сенсационным финалом «Порту» – «Монако». Сейчас такое возможно?

– Думаю, нет. Очень большое расслоение. Некоторые футболисты стоят уже по 100 миллионов, а бывает даже больше…

«МОЗГОВ У НАС МНОГО»

– В чемпионской раздевалке вы сказали Соломону Кверквелии, что он давал команде дух…

– У «Локомотива» в хорошие времена всегда были грузины. Он царь Соломон, очень мощный человек.

– Если Кверквелия – дух «Локомотива», то кто его мозг?

– Мозгов у нас много, но в футболе еще и бегать надо (улыбается).

– Как вам удалось найти контакт с Игорем Денисовым, имеющим репутацию конфликтного футболиста?

– Ситуация очень простая – выполняет игрок мои требования или не выполняет? Он выполняет: приходит вовремя, хорошо тренируется и готовится к матчам. Есть к нему претензии на футбольном поле? Нет. По самоотдаче – тоже. Для меня это главный критерий. А нравлюсь я ему или нет, это не проблема.

– Но характер-то у Денисова сложный.

– Со своим характером он ничего негативного в команду не принес. Только одни плюсы. От футболиста, которые противопоставляет себя интересам команды, надо избавляться. Но Денисов никогда не ставил себя выше коллектива.

– Была ситуация с его выходкой после допинг-контроля…

– Во-первых, он пошутил. Во-вторых, это были какие-то назойливые допинг-офицеры. Так, конечно, нельзя говорить, но когда из-за них задерживается тренировка, когда тебя сопровождают даже в туалет, это раздражает. Ну, сколько можно проверять?

Еще я не могу понять, зачем в футболе допинг? Здесь же матч за матчем следует. Если сегодня ты допинг принял, через два дня не восстановишься – будешь «трупом» лежать. Не вижу темы допинга в футболе. Только если кто-нибудь что-нибудь покурит (смех в зале). У нас 60 матчей в годe. И что, ты один матч отыграл и сдох?

– Братья Миранчуки активно общаются с Фернандешем. Можно ли сказать, что это сыграло роль в их значительном прогрессе?

– Не думаю. Считаю, куда важнее, что они живут футболом и искренне им интересуются.

– А Фернандеш по-русски говорит?

– Да, прекрасно. Эдер – тоже. Вообще любой человек, который приезжает сюда в любом качестве, должен говорить по–русски. А еще принимать традиции страны. Кстати, историю России в «Локомотиве» лучше всех знает Фернандеш. Он столько книг читает…

«ПУСТЬ ВСЕ НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ ПОДОЛЬШЕ ЗАДЕРЖАТСЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

– Приходилось бороться с тем, что Фернандеш часто передерживает мяч?

– Это нормальная ситуация. С ним можно нормально разговаривать. Сделали ему замечание, и он все понял.

– Фернандеш сказал, что вы спасли его карьеру. Для вас это что-нибудь значит?

– Для меня это значит, что игрок остался в «Локомотиве» и помог команде стать чемпионом России. Я вижу радость в его глазах, рад его возвращению в национальную сборную. То же касается и Джефферсона Фарфана. Потому что на позитиве всегда лучше работается.

– Хотелось бы, чтобы ваши сборники-легионеры пораньше вернулись в «Локомотив» с чемпионата мира?

– Конечно, нет! Я буду только рад, если они пройдут со своими сборными как можно дальше. Лучше они вернутся радостные от хорошего результата, чем «убитые» от негатива. Это ведь мировое первенство – оно у многих игроков бывает только раз в жизни.

Те наши футболисты, которые перед ЧМ-1994 в США подписали письмо четырнадцати, до сих пор об этом жалеют.

– Не все.

– Все.

– Игорь Шалимов не жалеет.

– Жалеет (улыбается). Той атмосферы, тех матчей у них уже никогда не будет. Это было наше самое сильное поколение за последние годы. Они могли что-то выиграть. И могли выйти вместо Швеции из группы.

– Не боитесь, что Миранчуки вернутся с чемпионата мира, прибитые негативом?

– Не надо торопить события. Многое будет зависеть от того, как сборная России проведет подготовительный период. Хорошо подготовится – выйдет из группы… Не будем говорить, что мы аутсайдеры, но ведь и аутсайдеры выигрывают. Примеры есть – Греция, Исландия.

Все зависит от цикла подготовки. Точно так же хоронили команду Гуса Хиддинка перед Евро-2008. А игроки провели очень удачную работу и физически были на сто процентов готовы, и по сей день мы вспоминаем их игру. Также ставку на работу непосредственно перед турниром делал и Валерий Лобановский.

«ВДОХНОВЛЯЮСЬ «АТЛЕТИКО» СИМЕОНЕ»

– Имеет ли смысл Станиславу Черчесову сделать из «Локо» базовый клуб сборной на волне чемпионства?

– С моей стороны было бы некорректно ему что-то советовать. Если ему потребуется, он может позвонить и сам спросить меня о моих игроках… Скажу только, что есть еще два-три игрока, которые никогда не призывались в сборную России, но сейчас набрали хорошую форму.

– Это футболисты «Локомотива»?

– Нет.

– В игре «Локомотива» много общего с «Атлетико» Диего Симеоне, о котором вы уже говорили…

– Симеоне мне очень симпатичен, но у него одни игроки, а у меня – другие. У Симеоне очень большое «я», он ни под кого подстраиваться не будет. Он пошел не как все, отказался от тотального контроля мяча – и нашел свою игру. Дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов, выигрывал Лигу Европы. Надеюсь, выиграет финал и в этом году, будем за «Атлетико» болеть.

– Но можно ли сказать, что в определенном смысле вы вдохновлялись его идеями?

– Да. Однако, повторюсь, у нас разные игроки под рукой. В текущем сезоне мы играли и в два центральных защитника, и в три, но не всегда это вопрос тактики. Иной раз других игроков просто нет. Как-то осталось три защитника, мы и в три играли.

– Какое-то время на позиции правого латераля играл Фарфан. Как перуанец это воспринял?

– Нормально, он профессионал. Для него главное – в первые 11 попасть.

«В ОДНУ РЕКУ МОЖНО ВОЙТИ ДВАЖДЫ. ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ВХОДИТЬ»

– Вы как-то сказали, что график работы сборной для вас в силу возраста более удобен. Сейчас готовы были бы рассмотреть такое предложение и войти в одну реку дважды?

– В одну реку можно войти дважды, если правильно входить. Сейчас об этом сложно рассуждать, ведь я тренер «Локомотива», у меня контракт с клубом.

– В 2005 году на пике тренерской карьеры вы ушли в сборную. Жалеете об этом?

– Нет. Какое-то время казалось, что это была ошибка, а сейчас уже даже и не знаю. Жизнь так определила.