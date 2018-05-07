Не успел «Локомотив» как следует отпраздновать свой исторический успех, Юрий Семин – завершить променад по спортивным редакциям, а Илья Геркус – вдоволь нафотографировать своего зайца для Instagram, а в различных соцсетях уже зафонтанировали идеями. Не новыми. Некоторым накануне домашнего чемпионата мира не внушает уверенности фигура главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Они спрашивают – а почему не сменить тренера, как в 1986-м? На кого? Ну, конечно, на Семина, вот же он, победитель!

Немногие вспоминают 1972-й, а ведь тогда тоже тренера поменяли перед самым турниром, причем дважды. Это и понятно, аналогий поменьше, да и помнящих те события тоже меньше. Отбор к чемпионату Европы проходил Валентин Николаев (убранный из сборной указом маршала Гречко, в связи с неудовлетворительными результатами параллельно возглавляемого им ЦСКА), стадию четвертьфиналов отработал Николай Гуляев, а на сам чемпионат (он проводился в формате, который сейчас назвали бы «финалом четырех») команду повез Александр Пономарев.

А вот о 1986-м пишут. И вспоминают опыт рокировки Эдуард Малофеев/Валерий Лобановский как позитивный. Те, кто в принципе допускают подобное развитие событий.

Я – не допускаю. По нескольким причинам.

К Станиславу Черчесову я отношусь с большим уважением. И как к вратарю, и как к тренеру. К Юрию Семину – даже с некоторой любовью, он один из тех, кто, кажется, был в футболе всегда. Игроком я его не застал, зато без тренера Семина вообразить картину мира затруднительно. И тем не менее – саму постановку вопроса считаю неуважительной по отношению к обоим.

Решение назначить Черчесова давалось РФС тяжело. Леонид Слуцкий уходил из сборной на фоне жуткого негатива, Виталию Мутко вообще было не до сборной (вовсю полыхал скандал с поездкой сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро). Пост тренера занял тот, кто больше всего этого хотел. Все ли получается у Черчесова так, как этого хочет общество? Разумеется, нет. Но общество и не должно тренировать сборную. Иначе теряется смысл самого понятия «тренер».

Для Семина, только что продлившего контракт с «Локомотивом» такая перспектива тоже крайне двусмысленна. Юрий Палыч готовится встретить свой 71-й день рождения, а ему предлагается броситься на амбразуру. Несерьезно это.

Но раз вектор настроения в обществе есть – стоит, наверное, объяснить и другие, сугубо профессиональные моменты.

Почему состоялась смена тренера в 1986-м? Костяк сборной СССР составляли тогда киевские динамовцы. Основной причиной замены Малофеева на Лобановского был тот факт, что одни и те же игроки играли у Малофеева ужасно (0:0 в матче СССР – Финляндия), а у Лобановского прекрасно (в финале Кубка обладателей Кубков»Динамо» Киев обыграло мадридский»Атлетико» 3:0). Да и до этого финала киевляне выносили соперников преимущественно «в одну калитку».На разбор матча СССР – Финляндия приехали представители Госкомспорта СССР. На вопрос «сборникам», как им работается с Малофеевым, ответное слово взял Олег Блохин и от лица киевских динамовцев, которые составляли костяк сборной, заявил, что они не понимают, в какой футбол хочет играть Малофеев.

Могут ли быть какие-то аналогии с сегодняшним днем? Очевидно, нет. Во-первых, хоть сборная России и не радует результатами – она в последнее время играет не с Финляндией. Семин выиграл не Еврокубок, не у «Атлетико» (с ним он играл совсем недавно, результат ничего общего с тем, показанным Лобановским – не имеет). Наконец, в сегодняшней сборной нет никого, хотя бы отдаленно похожего на Олега Блохина. Ни по статусу, ни по сути.

Очевидно, что игроки «Локомотива»не составляют никакой костяк сборной России сегодня. А игру тех, кто входит в ее состав, никак нельзя назвать провальной у Черчесова и феерией у Семина.

Наконец, Сёмин давно показал, что он совсем не «пожарник». Это доказано и опытом со сборной России (не думаю, что у Палыча он оставил очень приятные ощущения), и работой в разнообразных клубах, где далеко не сразу всё стало получаться. Семину нужен методический, скрупулезный подход к делу. Пост тренера сборной России – по определению «расстрельный». Принять сборную за месяц до турнира – это авантюра, а уж это качество Семину не присуще вообще. Поэтому внезапная замена (что бы там ни писали в соцсетях) абсолютно лишена смысла.

Есть только один момент, который легко рассматривать как воду, льющуюся на мельницу тех, кто судачит о замене.

У Черчесова проявляется то, что публикой воспринимается как упрямство. Прежде всего, это касается Игоря Денисова – ключевого игрока чемпионского «Локомотива». Во вторую – Артема Дзюбы. Но надо отдавать себе отчет в том, что тренер все-таки имеет право выбора. Нравится это кому-то или нет, но само это право заложено в момент его назначения на пост. Истории с вызовом/невызовом тех или иных игроков обсуждались всегда, и будут обсуждаться столько, сколько будет жив футбол. И не всегда мнение тренера будет (да и не должно) совпадать с общественным, иначе состав сборной можно было бы определять интернет-опросами. У тренера есть свое мнение, и есть ответственность, по итогам турнира, из того, что будет показано – и будет понятно будущее.

Так что давайте оставим в покое Черчесова, а Семина 11 мая поздравим с днем рождения. И пусть оба радуют нас еще долго. А желание «взять все и поменять» – оно тоже будет жить вечно.