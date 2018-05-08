Во Франции, Англии, Испании и Германии имя чемпиона стало известно задолго до последнего тура. Интрига была в Италии, но «Наполи» в последний момент уступил дорогу фавориту. На этой неделе «Ювентус» может оформить завоевание очередного скудетто. Так что все до боли предсказуемо. Если сопоставить прогнозы экспертов и букмекеров до старта евросезона с его результатами, то получится, как в плохом голливудском боевике – с шаблонной финальной сценой, в которой счастливые главные герои целуются, а массовка им аплодирует.

Выиграли те, кто обладает колоссальными финансовыми возможностями и лучшим составом. Безусловно, в этом нет ничего странного, но полно ведь и других примеров. Во Франции в прошлом сезоне детский сад Леонардо Жардима с вундеркиндом Мбаппе преподнес урок заносчивому Парижу. А в позапрошлом – все вы знаете, что произошло в Англии. Фраза «с детства за «Лестер»!» стала настоящим мемом благодаря Клаудио Раньери и его парням. Еще одна громкая сенсация грянула в год бразильского мундиаля, весной 2014-го, когда «Атлетико» добыл чемпионский титул на «Камп Ноу». И это было круто! Романтизмом, конечно, не отдавало – матчи «Атлетико» Симеоне по-прежнему нужно смотреть под тяжелую музыку, чтобы не заснуть. Так или иначе, это сенсация – выиграть примеру в эпоху Месси и Роналду.

А что сезон уходящий нам принес? Ни одной сенсации, ни одного прорыва. В бундеслиге «Бавария» продолжила скупать игроков у конкурентов и боролась сама с собой. 779 млн евро – суммарная стоимость состава мюнхенцев. Почти вдвое дороже, чем у главного донора рекордмайстера – дортмундской «Боруссии». Отрыв в таблице от идущего вторым «Шальке» за тур до финиша составляет 24 очка. 24, Карл!

В АПЛ освоился Хосеп Гвардиола. Прошлый сезон многими рассматривался, как площадка для экспериментов Пепа. Перед нынешним – были сделаны точечные приобретения, в основном в оборону, и превосходство тики-таки в королевстве было запротоколировано. Состав «горожан» оценивается почти в миллиард евро – 856 млн – на 100 млн дороже, чем «Манчестер» Моуринью.

На Апеннинах «Ювентус», «Наполи» и «Рома» за два тура до конца расположились ровно так же, как в таблице на сайте transfermarkt.com. По кадровому наполнению «Юве» – клуб №1 в стране, «Наполи» идет строго вторым, а полуфиналист Лиги чемпионов «Рома» – третья. Но это пока. По итогам всего чемпионата на этой позиции могут оказаться «Интер» или «Лацио». Впрочем, они тоже входят в топ-6 команд по подбору исполнителей.

Аналогичная ситуация в Испании. «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия» заняли места в лигочемпионской четверке. Это клубы, имеющие в своем распоряжении самые пышные составы, поэтому и здесь обошлось без неожиданностей.

Ну и Франция. Без вмешательства в борьбу за место под солнцем «Ниццы» и Балотелли стало совсем скучно. Нефтедолларовый «ПСЖ» вернул себе титул, а «Лион», «Монако» и «Марсель» выше головы не прыгнули и разместились там, где и должны были, исходя из своих возможностей.

Вывод прост: уходящий сезон показал всем нам, что разница между «богатыми» и «бедными» в клубном футболе растет стремительными темпами. И потеснить грандов с каждым годом будет все сложнее. А когда это станет невозможным, на смену еврокубкам придет европейская суперлига для топ-клубов. Разговоры о возникновении такого турнира ведутся уже 20 лет, с момента создания организации G-14.