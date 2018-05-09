А что делать с командой, которую оставит в Санкт-Петербурге провалившийся с «Зенитом» специалист? Мы обратились с этим вопросом к известному агенту Алексею Сафонову.

«НА ПИТЕРСКИХ АРГЕНТИНЦЕВ ПОЗАРИТСЯ РАЗВЕ ЧТО КИТАЙ»

- У «Зенита», если считать отданных в аренду игроков, очень длинная заявка. Летом команду точно покинут Доменико Кришито и Виктор Файзулин, а у всех остальных, за исключением Юрия Жиркова и Александра Рязанцева – долгосрочные контракты. Как в такой ситуации менять состав?

- Если «Зенит» захочет избавляться от ведущих футболистов, то это сулит серьезный финансовый ущерб. Тех денег, которые были заплачены прошлым летом за колонию аргентинцев, выручить обратно не удастся. Во-первых, они провалили сезон. Во-вторых, у них не будет шанса летом реабилитироваться на чемпионате мира в своей сборной. Кому они там нужны?

- Но сами Леандро Паредес, Эмилиано Ригони и компания могут захотеть покинуть Питер?

- Захотеть-то – захотят, но как, повторюсь, их выгодно продать? Среди них нет Серхио Агуэро или Карлоса Тевеса, которые играли у Манчини в «Ман Сити». Это совсем другие аргентинцы. Хотя, Паредесу выдавались большие авансы… Понимаете, когда из «Зенита» уходили Халк и Аксель Витсель, был хороший фон. Тогда выстроилась целая очередь из желающих купить их за круглую сумму. Не уехал бы Халк в Китай – питерцы продали бы его в Европу. Теперь же надежда исключительно на китайцев. Но те ведь тоже не дураки. Какой смысл в несколько раз переплачивать за того же Паредеса? Вдобавок, зенитовские аргентинцы молоды и вряд ли мечтают оказаться в Китае.

В общем, ситуация почти тупиковая. Не забывайте и об интересе агентов. Им может быть даже выгодно вернуть сейчас права на футболистов за гораздо меньшие деньги, чем платил год назад «Зенит», чтобы потом повторно наварить на перепродаже. Какое им дело до интересов клуба?

«НЕ УВЕРЕН, ЧТО ФУРСЕНКО ОСТАНЕТСЯ»

- Что, думаете, предпримет президент «Зенита» Сергей Фурсенко?

- А я не уверен, что Фурсенко после всего этого останется на своем посту. Допускаю, что вычищать авгиевы придется уже другому президенту… Идеальный для «Зенита» сценарий – найти тренера, который будет готов работать с нынешним и составом, попросив двух-трех новичков. Потенциал-то у игроков есть, просто Манчини не сделал команду.

С другой стороны, соотношение «цена-качество» в случае с игроками «Зенита» ни в какие ворота не лезет. Сравните с ЦСКА. Там нет безумных трат, состав годами не меняется, но команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. А Питер застрял в Лиге Европы. И там, кстати, ничего не показывает. Не любой тренер согласится выправлять ситуацию с нынешней командой и теми же максимальными задачами, которые машинально ставит руководство. Скорее всего, встанет вопрос о распродаже.

- Рискнете предположить, от кого удастся избавиться?

- С нулевыми потерями? Ни от кого. Любая продажа будет означать финансовый минус. Разве что Олега Шатова реально за более или менее адекватные деньги пристроить в «Краснодар». Скорее всего, куда-нибудь в Италию сплавят Маттиаса Краневиттера, Эмануэля Мамману и Дриусси. Антон Заболотный? Для адаптации в «Зените» этому нападающему нужно было, чтобы команда опустилась до его уровня. Но этого пока не произошло. И я не думаю, что новый тренер захочет делать ставку на Заболотного в атаке. Придется продавать или отдавать в аренду. На не самых выгодных условиях.

«ВОЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ «РУБИНА» ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕРДЫЕВА»

- У Дзюбы соглашение до 2020 года. Он вернется из аренды в «Арсенале»?

- Сомнительно. Как его болельщики примут? Там и так все было непросто, а тут он еще и важных двух очков «Зенит» лишил, в борьбе за Лигу чемпионов. Конечно, не надо было отдавать Дзюбу в Тулу. Поменяли «мерседес» на тонированную «девятку», думая, что та поедет так же быстро. Не поехала. Теперь будут проблемы и с возвращением Дзюбы, и с тем, чтобы избавиться от Заболотного.

- Жирков в «Зените» останется?

- По исполнительскому уровню, видению поля, КПД Жирков остается одним из лучших в России в своем амплуа. Такими футболистами лучше не разбрасываться. Но заинтересован ли он сам в продолжении карьеры в Питере? Все опять же упирается в фигуру преемника Манчини.

Допускаю, «Зенит» ждет такой же переходный сезон, как у «Рубина» после возвращения Курбана Бердыева. В Казани оставалась куча дорогих иностранцев, с которыми тренер не знал, что делать. Постепенно, к зиме, «Рубин» избавился почти от всех, прилично потеряв в деньгах. Это было неминуемо. И по весне команда заметно прибавила.

Думаю, мало кому захочется оказаться на месте руководителей «Зенита» после отъезда Манчини. Придется принимать массу тяжелых решений с совершенно непредсказуемым результатом.

КОНТРАКТЫ ИГРОКОВ «ЗЕНИТА»

Игрок Окончание контракта Рыночная стоимость, млн евро Леандро ПАРЕДЕС 2021 18,0 Себастьян ДРИУССИ 2021 12,0 Александр КОКОРИН 2019 11,0 Эмануэль МАММАНА 2022 10,0 Матиас КРАНЕВИТТЕР 2021 8,0 Эмилиано РИГОНИ 2021 8,0 Игорь СМОЛЬНИКОВ 2020 7,5 Андрей ЛУНЕВ 2021 7,0 Дмитрий ПОЛОЗ 2020 7,0 Далер КУЗЯЕВ 2020 5,5 Миха МЕВЛЯ 2021 5,0 Доменико КРИШИТО 2018 5,0 Эльмир НАБИУЛЛИН 2022 5,0 Александр ЕРОХИН 2020 5,0 Бранислав ИВАНОВИЧ 2019 4,0 Магомед ОЗДОЕВ 2022 3,0 Юрий ЛОДЫГИН 2019 3,0 Денис ТЕРЕНТЬЕВ 2020 1,5 Антон ЗАБОЛОТНЫЙ 2021 1,5 Юрий ЖИРКОВ 2018 1,0 Андрей ПАНЮКОВ 2020 0,7 Виктор ФАЙЗУЛИН 2018 0,1

В АРЕНДЕ (до июня 2018 года)

Игрок Окончание контракта Рыночная стоимость, млн евро Кто арендует Олег ШАТОВ 2020 8,5 Краснодар Артем ДЗЮБА 2020 6,0 Арсенал Т ЭРНАНИ 2021 5,0 Сент-Этьен Роберт МАК 2020 4,0 ПАОК Луиш НЕТУ 2019 2,8 Фенербахче Ибрагим ЦАЛЛАГОВ 2020 2,5 Динамо Кристиан НОБОА 2020 2,5 Рубин Артур ЮСУПОВ 2019 1,8 Ростов Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ 2021 1,0 Арсенал Т Александр РЯЗАНЦЕВ 2018 0,4 Амкар

Выделены игроки, точно покидающие летом «Зенит».