Иньеста уедет в Японию?

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, отдавший клубу 22 года из 34 (исполнится 11 мая), по окончании сезона покидает Каталонию. Он уже сыграл последнее Эль-Класико и оформил девятый титул чемпиона Испании, и теперь главный вопрос – где трижды лучший полузащитник примеры продолжит карьеру. У него, по сведениям СМИ, есть несколько очень привлекательных с финансовой точки зрения варианта. В данный момент наиболее вероятным выглядит переезд чемпиона мира-2010 в Японию.

Ходят упорные слухи о том, что Андрес готов переехать в Страну восходящего солнца, а именно в клуб местной J-лиги «Виссел Кобе». По информации испанских СМИ, контракт рассчитан на три года. За этот период Иньеста заработает не менее $90 млн. В пользу этой версии говорит и тот факт, что владельцем клуба является Хироши Микитани, занимающий также должность генерального директора компании Rakuten – титульного спонсора «Барселоны».

Также сообщается, что помимо чисто спортивной стороны вопроса у полузащитника в Японии есть и бизнес-интерес, связанный с виноделием. Восемь лет назад он основал в родном городе производство новой марки вина – Bogeda Iniesta. Оно продается в 35 странах мира и выигрывает награды в самых представительных конкурсах.

Полузащитник активно продвигает свой бизнес и популяризирует свой продукт – угощает гостей на своей свадьбе, дарит на праздники друзьям и т.д. Утверждается, что именно в связи с желанием попасть на азиатский рынок Иньеста рассматривает варианты в основном только из этого региона – Японии, Австралии или Китая, где он планировал продавать ежегодно по 2 млн бутылок своего вина (сейчас он продает 700 тыс бутылок по всему миру, чего недостаточно для того, чтобы бизнес стал рентабельным).

Китайские клубы первыми «засветились» в прессе в связи с именем капитана «Барселоны». Сначала им стал «Тяньцзинь Цюаньцзянь», предложивший практически аналогичные условия – €90 млн за три года. Однако клуб не только официально опроверг эту информацию, но и опубликовал заявление с угрозой засудить всех, кто продолжит об этом писать.

Затем всплыл вариант с «Чунцин Лифань». Его руководство якобы предложило €81 млн за все те же три года, но было готов заключить также некий отдельный договор, связанный с совместным продвижением Bogeda Iniesta на китайском рынке. Впрочем, и этот клуб от услуг испанца отказался, отметив, что не будет взрывать трансферный рынок и готов разумно расходовать денежные средства, как того требует футбольная федерация страны. При этом ряд СМИ утверждает о том, что переговоры все-таки ведутся.

Вскоре стало известно об интересе из Австралии. Причем не от отдельного клуба, а от А-лиги в целом. Любопытно, что их спровоцировал сам Иньеста, заявивший в одном из интервью о том, что ему нравится чемпионат этой страны. Кроме того, он считает Австралию комфортной для проживания его семьи. Австралийцы намерены убедить двукратного чемпиона Европы выбрать один из клубов местного чемпионата, что, по их мнению, должно положительно сказаться на привлекательности лиги.

Что такое японская J-лига?

Японская J-лига была образована в 1993 году по примеру английской премьер-лиги – то есть как организация по проведению чемпионата страны по футболу среди элитных профессиональных клубов страны. Впоследствии в 2001 году чемпионат России аналогичным образом преобразован в Российскую футбольную премьер-лигу.

Только в первом розыгрыше J-лиги взяли старт всего 10 клубов и лишь со временем чемпионат разросся до 18 участников. Этот шаг помог серьезно вырасти японскому футболу. Неслучайно «синие самураи» не пропустили ни одного чемпионата мира с 1998 года и стали считаться довольно крепким соперником. Сборная России в 2002 году познала это на себе.

Четырежды сборная Японии становилась победителем Кубка Азии – в 1992, 2000, 2004 и 2011 годах. Столь же серьезную угрозу представляют в своем регионе и японские клубы. Так, действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Урава Ред Даймондс».

Справедливости ради, стоит отметить, что в последние годы чемпионат Японии потерял лидирующие позиции в регионе. Победа того же «Урава Ред Даймондс» стала первой для «самураев» с 2008 года. Даже до финала японцам добраться не удавалось. Показателен и рейтинг национальных чемпионатов, который ведет Азиатская конфедерация футбола (АФК). Здесь чемпионат Японии располагается всего лишь на пятой позиции – после Китая, Катара, ОАЭ и Южной Кореи. Австралийская A-лига, к слову, восьмая.

Так что для чемпионата Японии появление такого сильного, популярного и уважаемого всеми адекватными любителями футбола игрока стало бы хорошим подспорьем для продвижения.

Что за клуб «Виссел Кобе»?

«Виссел Кобе», как нетрудно догадаться, базируется в портовом городе Кобе. Отсюда и игра слов в названии клуба – «Виссел» образовано от двух английских слов: victory (победа) и vessel (корабль).

К лидерам своего чемпионата эту команду причислить нельзя. В нынешнем сезоне после 13 туров она идет на 10 месте (4 победы, 4 ничьи, 5 поражений), что вполне соответствует ее «норме». Последние пять лет она стабильно финиширует на 7-12 позициях. Причем. 7 место (1998/99 и 2015/16) – высший результат клуба в национальном первенстве.

Здесь провел полгода на закате карьеры будущий главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп, здесь же завершал карьеру лучший футболист молодежного ЧМ-1989 (до 20 лет) Бисмарк. Отсюда в 2010 году в «Томь» переехал кореец Ким Нам Иль. В 2005 году в Кобе засветился в качестве тренера чемпион мира-1970 Эмерсон Леао.

В текущем составе клуба нельзя пройти мимо чемпиона мира-2014 Лукаса Подольски. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.