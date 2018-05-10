Корреспондент «Советского спорта» пообщался с активными болельщиками «Ротора» – о выживании клуба, подготовке Волгограда к ЧМ-2018 и разногласиях с властью.

С двумя активными болельщиками «Ротора» – парни ходят на футбол с детства, сейчас им по 30 лет – я встретился за сутки до финального матча Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» – вечером 8 мая в одном из парков Волгограда. Фанаты пожелали остаться инкогнито.

«РОТОР» ТЯНУТ ЗА УШИ»

– Как поживает «Ротор»?

– Турнирную таблицу вы сами видели (команда стоит на вылет в ПФЛ за тур до конца, но еще может сохранить прописку в ФНЛ – прим. автора). А вообще «Ротор» пытается вытянуться, но никуда не вытягивается.

– Что это значит?

– У нас же клуб бюджетный. А как такие живут, вы и без нас знаете. Процентов сорок города болеет «Ротором», на стадион люди ходят взрослые, которые помнят еврокубки и приезды «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Нанта», «Бордо», «Црвены Звезды». И вот сейчас кто-то может и хочет прошлых успехов, но…

– Но?

– Да никто не работает с клубом! Обратите внимание на наших спортивных и футбольных руководителей, они все из водного поло, к футболу отношения никакого не имеют. И что, футболисты будут бегать играть под руководством ватерполистов? Есть такой мультик «Старые знакомые», где играли деревянные футболисты. Ну вот тут та же история, только деревянные – ватерполисты, а футболисты – плюшевые.

Если гендиректор «Ротора» (Андрей Рекечинский – прим. автора) как организатор хороший, у меня вопросов к нему нет. Может, он в финансах рулит. Но тот же самый маркетинг, реклама привлечение людей – где это все?

– То есть, турист, никогда не интересовавшийся футболом, приехав сюда, о «Роторе» никак не узнает?

– Я больше скажу: не все волгоградцы знают, что «Ротор» еще где-то играет. Может конечно руководители сейчас в большей степени обеспокоены чемпионатом мира, можно только на это сослаться. Но многие города, чьи клубы даже не в ФНЛ играют, больше живут футболом. Сейчас «Ротор» тянут за уши.

«ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ В «РОТОР» НЕ ПУСТЯТ»

– Это как?

– Представляете, сколько в клуб вложили бюджетных денег? А тут еще и стадион почти на 45 тысяч. И как такой объект будет в ПФЛ, кто выделит деньги на его эксплуатацию? Ну как? Уверен, даже на матчах ПФЛ «Ротор» будет собирать на новом стадионе 20-25 тысяч, в 2012-м собрали 17800 на стадионе при тамошней вместимости в 15 тысяч! Надо лишь работать с болельщиками, привлекать новых людей.

Но вот еще беда: полиция не дает ходить на футбол, она зарубает все. Разогнали фанатов, а кому кроме них футбол нужен? Руководители хотят сделать из футбола театр как в Англии, но они забывают, что наш продукт уступает английскому в качестве.

– Мы все-таки меж двух огней: дикой в плане боления Сербией и Польшей и культурными Англией, Германией и т.п.

– А не должно так быть. Маргарет Тетчер англичан зажала, они все сейчас хотят эмоций, как раньше. Нам тоже надо брать перфомансами и шоу, люди хотят зрелища. Многие смотрят на трибуны.

– А многие на поле. И там все плохо.

– Это уже вопрос к команде, за которую человек болеет. Просто лично у меня никогда не было желания бросить пиротехнику в кого-то или куда-то. У моих товарищей – тоже. Адекватные не все, но их большинство. Если пиротехнику используют, она же обговаривается заранее, существуют договоренности с клубом, с их службой по работе с болельщиками. Многие адекватные взрослые люди в этом участвуют. Потому что это красиво. Мы же хотим удивить себя и других. И никто файеры не бросает. Если разрешить пиротехнику, процентов на 25 посещаемость футбольных матчей в России повысится. Но это должно быть шоу, а не одна петарда, брошенная во вратаря.

– Существуют инвесторы, которые хотят помочь клубу?

– Может и существуют. А кто им позволит? Частный инвестор будет за свои деньги потом спрашивать, куда и на что они ушли. А с государственными все иначе: по документам одно, на деле – другое. Здесь, как и везде, проблемы начинаются сверху.

Таких историй масса. Вспомните «Ростов» 2016 года, когда команду просто так потом раздали по сути: Новосельцева, Медведева, остальных. Местные компании предлагали помочь, но потом отказались, потому что схемы там чересчур мутные. Общественность затем чуть пошумела и все стихло.

– Будь «Ротор» в РФПЛ, шуму было много?

– Не знаю. Но мне кажется, что ФНЛ – самая коррумпированная лига. В России точно.

– И что нужно делать?

– Грамотные руководители. Ну нельзя всю жизнь заниматься одним, а потом начать управлять в другой отрасли. Отсюда в принципе все проблемы не только в футболе, но и в стране. Часто люди не свои должности занимают.

– На Кубок России идете?

– Скорее всего. Билеты есть, решили сходить с ребятами, посмотреть на все это.

Правда, зачем нам кинули эту кость в Волгоград, вообще не понятно. Кубок России должен проводиться как в Англии, чтобы финал играли в «Лужниках», на центральном стадионе страны. Там должна играть сборная и финалисты кубка, а в регионах должны быть нормальные команды.

«РОССИЙСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ОБНЕСЛИ ЗАБОРОМ»

– Город готов к чемпионату мира? Что, кроме стадиона, делается?

– Ничего. Вот посмотрите, южные района города на время турнира просто закроют. Я вот живу в Красноармейском, там много на что есть посмотреть, но иностранцев туда не пустят. А там самый крупный судоходный канал, который был построен военнопленными после Второй мировой войны. А там красиво: шлюзы, архитектура, слиянием Волги и Дона. Рядом еще немецкое поселение 18-го века. Часть конечно, как и все в городе, в плачевном состоянии, но там женщина одна – она куратор этого места – очень много сил туда вкладывает.

Кому интересно, съездите на стадион «Зенит», посмотрите, как там нашу российскую стабильность забором обнесли. Видимо, чтобы европейцы от наших головокружительных успехов с ума не сошли. Выход из положения у нас один – взять и заклеить, но не починить.

Центральные улицы Волгограда заделывают перед ЧМ. Бетон в бетоне с песком - пару км от стадиона, асфальт в песке - метров 500. pic.twitter.com/JHyKDwFulN — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

– Что с дорогами и облагораживанием территории?

– Частично кое-где что-то отремонтировали, но опять-таки, главная разруха где? Она, как в «Собачьем сердце» было, у нас в головах. Стоило поставить новые лавки, так какие-то упыри бронзовые сидения с них украли. Город вроде бы и готовится, но ничего интересного не происходит. Не знаю, на сколько хватит запала региональных властей что у нас что в других местах. Наверное, на четыре года, пока подписан госконтракт на обслуживание стадионов. А дальше ищите бабки.

– Ну хоть стадионом довольны?

– Конечно. Тут не было ничего, одна разруха. А тут хоть что-то новое построили. Понятно, что ажиотаж сейчас спадет и повторно на матч придет процентов сорок болельщиков. Хотя вот после первого матча «Ротора» на новом стадионе много людей мне писали, что им очень понравилось на стадионе и они с радостью пришли бы еще. Многие хотят попасть именно на фан-сектор, где самая крутая атмосфера.

Масто для стадиона выбрано великолепное. Красота неописуемая. За спиной - Родина-мать. pic.twitter.com/sf5xOZJbAA — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

«ЧМ ПРОЙДЕТ И В ВОЛГОГРАДЕ ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ»

– В городе вообще чувствуется подъем в связи со скорым чемпионатом мира?

– Немного чувствуется страх, что турнир пройдет и у нас опять ничего не будет. Стадион сократят до 38 тысяч, сделают сцену. А смысл? В эту дыру даже Scorpions не приедут. На Ольгу Бузову туда что ли идти?

Красят только фасады зданий, во дворы не пустят. Представители закона пускать во дворы не будут. Наверное, под предлогом «чтобы ты тут не писал». А по факту, чтобы всю эту помойку, которая там творится, не увидел. Дороги не ремонтируют. Видимо, чтобы турист ощутил весь ужас послевоенной эпохи, в которой застрял наш город.

Многие заводы обнесли высокими заборами, но дым разного цвета из труб мы все равно видим. На время ЧМ вредные производства приостановят, чтобы иностранцам не мешали. Они уедут – все вернется на круги своя. А нам тут жить.

Волгоград. 500-600 метров до стадиона #ЧМ-2018. Туристам запретят заходить во дворы или что? Может, краски жалко? pic.twitter.com/tMAAl7Eskp — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

– На матчи чемпионата мира пойдете?

– Нет. Правоохранительные органы опять-таки не пускают туда людей. Они не понимают, что хулиганы не берут себе билеты на футбол. У меня сыну три года, я хотел с ним сходить. Мне изначально дали понять, что меня не пустят. Зачем я буду тратить время, деньги, нервы, время. Почему так? По молодости хулиганил. Ну а кто этого не делал? Зачем вспоминать, что было лет семь назад? В общем, диалог с клубом есть, а с властью – нет.

– Звучит удручающе.

– Как есть. Футбол тут не нужен никому. Не знаю, для кого этот чемпионат мира вообще делают. Лучше бы они на эти деньги школ понастроили и подретушировали наш старый стадион. Вот и все.