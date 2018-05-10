Вчера в Италии тоже проходил финал Кубка, только в нем играли «Ювентус» и «Милан», а у нас играли «Тосно» и «Авангард». Но при этом сам матч в Волгограде получился интересным и по интриге, и по игре. Болельщики увидели три хороших гола.

И решило исход матча, как часто бывает в таких поединках, мастерство одного игрока – Резвана Мирзова. Я увидел техничного, мастеровитого футболиста, который должен заинтересовать другие клубы премьер-лиги. И сама идея провести финал 9 мая в Волгограде на новом стадионе, правильная. Красивый стадион, много болельщиков. Матч стал праздником для волгоградцев.

Мы увидели одну вещь: середняк ФНЛ на равных играет с командой премьер-лиги. На днях в редакции «Советского спорта» побывал Юрий Семин, и он сказал, что наши ведущие клуба немного сдали. И привел пример «Зенита», который явно сдал позиции после ухода Халка и Витселя. Палыч сказал, что клубы-середняки у нас прибавляют, подтягиваются к ведущим.

Возвращаясь к тому, с чего начал. В мои времена победа в Кубке СССР по своему престижу приравнивалась к победе в чемпионате страны. Мы сами угробили Кубок. Многие ведущие команды выставляют на матчи вторые составы, желая побыстрее вылететь, чтобы Кубок не мешал им играть в чемпионате и еврокубках. И как с этим бороться, как сделать турнир привлекательным?

Кто-то говорит, сделать большой призовой фонд для победителя. И тогда команды будут стремиться выиграть турнир. Не уверен, что это поможет. Участие в Лиге чемпионом сулит неплохие деньги, но нельзя сказать, что все команды бьются на смерть за место в Лиге. Как-то я уже говорил, что лучше начальные этапы с участием команд премьер-лиги проводить во время подготовительных сборов летом в теплых странах. Меня в этом поддержал Юрий Семин. Он сказал, что на такие матчи команды будут выставлять основные составы и будут биться всерьез за победу. Ну это лишь одно из предложений. Возможно, у кого-то есть другие идеи, как спасти некогда престижный турнир.