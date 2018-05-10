Перед 30-м туром главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет список из 35 кандидатов на участие в чемпионате мира. В связи с этим мы задали одинаковые вопросы трем авторитетным экспертам: Дмитрию Сенникову, Виктору Булатову и Рашиду Рахимову.

– Первый номер национальной команды сомнений не вызывает – это Игорь Акинфеев. Но будет ли Черчесов проверять на сборах в Австрии как можно большее количество резервных голкиперов в связи с травмой Андрея Лунева?

Сенников: – Если Лунев успевает восстановиться к чемпионату мира, больше трех не нужно. В противном случае можно, просмотреть еще одного-двух. При этом я вижу в окончательной заявке Маринато Гилерме. «Локомотив» стал чемпионом России, в последних шести матчах пропустил два гола, считаю, это достаточные основания для вызова такого голкипера. Хорошо бы еще, чтобы Гинтарас Стауче, отвечающий в сборной за вратарскую бригаду, нашел подход к каждому.

Булатов: – В роли дядьки-наставника Черчесов возьмет Владимира Габулова. И это правильно. Как бывший вратарь, Станислав Саламович понимает значение микроклимата в команде. Третий номер? Даже если Лунев восстановится, не факт, что наберет к старту турнира оптимальную форму. Тогда всплывет кандидатура Гилерме. Но здесь Черчесов наверняка будет опираться на мнение Акинфеева. Игровые качества для запасных вратарей не так уж важны. Главное – их совместимость друг с другом внутри бригады. Если у Акинфеева и Гилерме нормальный контакт, натурализованный бразилец должен быть в сборной. Если нет – есть еще Александр Селихов из «Спартака».

Рахимов: – Скорее всего, Черчесов просмотрит больше трех вратарей. При этом, насколько мне известно, у Лунева не такая уж серьезная травма. Если через неделю он сможет тренироваться в общей группе, выбор сузится до предела.

– На днях появились сообщения о возвращении в сборную Алексея и Василия Березуцких. Потом эти слухи были опровергнуты. Братья нужны на чемпионате мира?

Сенников: – Не думаю, что кого либо нужно тянуть в сборную за уши. В том числе и Березуцких. Если они не хотят, то какую пользу могут принести? Защитники ЦСКА давно для себя решили, что не выступят на чемпионате мира. Видимо, они не в восторге от перспективы стать крайними в случае возможной неудачи команды. А их в предыдущие годы часто критиковали, порой – незаслуженно. Мне кажется, в стране есть неплохие игроки на эти позиции.

Булатов: – Березуцкие и Черчесов назвали эту новость фейком. Так что никакого возвращения не будет. И проблема с центром обороны остается. Как будет ее решать Черчесов? Честно, не знаю. Федор Кудряшов, Илья Кутепов, Владимир Гранат, Андрей Семенов… Выбор не богат. Березуцкие точно не помешали бы.

Рахимов: – Пора уже закрыть эту тему. Они давно дали понять, что не хотят играть за сборную. Вот если бы согласились, то, безусловно, принесли бы пользу. На таких скоротечных турнирах, как чемпионат мира, опыт выходит на первый план. И сил Березуцким, несмотря на возраст, хватило бы. В крайнем случае, после первых двух туров можно было бы дать им передышку. Но опять же… Какой смысл сейчас об этом говорить? Их в сборной нет и не будет.

– Вернет ли Черчесов в сборную Артема Дзюбу под впечатлением от яркой игры нападающего за «Арсенал»?

Сенников: – Не уверен. Это зависит от игровой модели. Вообще, в заявке на крупный турнир должно быть не меньше трех–четырех нападающих. Но кого из атакующих полузащитников Черчесов причислит к форвардам? Тут есть вопросы. Дзюба неплохо провел вторую половину сезона, но у сборной есть доминирующий нападающий – Федор Смолов. А рядом целая группа креативных хавбеков – Алексей и Антон Миранчуки, Алан Дзагоев, Александр Головин. Далер Кузяев, Александр Ерохин, Денис Глушаков и Александр Самедов тоже по ситуации могут сыграть впереди. Дефицит у нас совсем на других позициях, ближе к опорной зоне.

Булатов: – Дзюба должен быть в сборной. Он доказал, что сильнее Антона Заболотного. Без Артема атаке не будет хватать вариативности.

Рахимов: – Весной Дзюба и забивал, и отдавал. Со стороны игрока сделано все, чтобы получить вызов в сборную. Слово – за тренером. Но мы не имеем права Черчесову что-то советовать. В его видение игры Дзюба может и не вписываться.

– На встрече в нашей редакции главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что есть два футболиста, которые пригодились бы на чемпионате мира, но пока не использовались Черчесовым. При этом речь не об игроках клуба-чемпиона. А вы таких знаете?

Сенников: – Мне кажется, перепробовали всех, кого можно. У нас нет проблем с центром полузащиты, нападение неплохое. А вот в защите и опорной зоне – сложности. В клубах сзади в основном играют легионеры. Так что Черчесов пригласил всех, кто остался, если не брать травмированных. На фланге можно дать шанс Денису Черышеву из «Вильярреала».

Булатов: – На ум сразу приходит Игорь Денисов, но он ведь из «Локомотива». Хотя, я не понимаю, как можно игнорировать такого опорника. Ни Головин, ни Кузяев, ни Глушаков не могут равноценно закрыть эту позицию… Из потенциальных новичков назову Федора Чалова. Почему бы и не дать шанс молодому парню?

Рахимов: – Костяк формировался два года, так что в последний момент вносить существенные изменения неправильно. Ну, Чалов, ну, Александр Ташаев… Может, в расширенный список попадет еще кто–то из тех, кто раскрылся весной. Но это не столь принципиально, если не будет травм. А вот если будут – Черчесову необходимо держать в уме запасные варианты.

– В связи с чемпионством «Локо» не стоит ли сделать ставку на представителей этого клуба? Ведь они приедут в сборную на позитивной волне, в отличие, скажем, от зенитовцев.

Сенников: – «Локомотив» вполне может рассматриваться как базовый клуб. Владислав Игнатьев полезен на правом фланге защиты, есть Дмитрий Тарасов, который прибавил в концовке сезона. Миранчуки и так играют. Другое дело, что Черчесов достаточно консервативен. Не думаю, что он будет перестраивать команду под впечатлением от победы «Локо».

Булатов: – Игнатьев и Миранчуки играть в основе должны. Денисова не вызовут. Тарасова, думаю, тоже, потому что Дмитрию не хватает стабильности. А из трех футболистов базового клуба не построишь.

Рахимов: – Базовые клубы были в Союзе. А сейчас, когда в РФПЛ столько легионеров, подобный принцип комплектования сборной невозможен. При этом из «Локомотива» хватает кандидатов. Гилерме, Миранчуки, Игнатьев, Тарасов…