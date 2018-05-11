ГОРОЙ ЗА СВОИХ

Историй о Юрии Палыче вагон. Все знают, что он штурмовал самолет в Находке, чтобы улететь в сборную, где был помощником Павла Садырина, вернул в «Локомотив» Анатолия Машкова после того, как он попал в тюрьму за нецелевое использование спортивной экипировки, платил футболистам зарплату из своего кармана, помогал болельщикам добираться с выездов обратно в Москву и зазывал их на стадион вкусными пирожками.

Кажется, что биография Семина изучена вдоль и поперек, но недавно я узнал, что в его тренерской карьере помимо сборных Новой Зеландии и России была еще некая сборная первой лиги по футболу.

Туда логичным образом вызывались футболисты, выступавшие вне элитного российского дивизиона и если посмотреть на ее состав в матче против «Динамо-2» (а это можно сделать благодаря архивному сюжету «Футбольного клуба» за ноябрь 1994 года), то там можно увидеть 20-летнего Лоськова, а также, Соломатина, Смертина, Пашинина и даже вратаря Полякова. Все эти людив течение карьеры были разбросаны по разным частям огромной России, но в определенные ее отрезки выступали за «Локомотив». Некоторые из них стали легендами.

В этом и есть весь Палыч. Он никогда не забывал о родном клубе. «Локомотив» всегда был делом его жизни. И принимая предложение Николая Толстых в 1994-м, наверняка думал: «Интересный опыт и будет возможность присмотреть пару ребят для клуба».

Все истории о Семине объединяет одна основная идея: за своих он всегда горой. За это его любят и уважают. И команду Палыч умеет сплотить, как никто другой. Раньше казалось, что только тот «Локомотив», который десятилетиями строился и через победы в Кубке России шел к первым чемпионским титулам, можно называть настоящей семьей. Но ведь и в Киеве, и в Саранске под его руководством футболисты бились друг за друга.

В противовес этому многие могут вспомнить период в «Локомотиве» 2009-2010. Но тогда игроков было очень тяжело объединить. Слишком много случайных пассажиров оказалось в том составе. Большинство из них приехало просто подзаработать.

Но это не значит, что Палыч идеален. В стрессовый момент он тоже, может быть, сделал не все правильно. Тренировать команду и вести кабинетные войны было тяжело. В итоге и «Локомотив» оказался в турнирной таблице не так высоко, как мог бы, и сам Палыч вынужденно вернулся в Киев. Однако совершенно точно можно сказать одно – для клуба он хотел только лучшего.

СЕМИН – НАША РЕЛИКВИЯ

Сейчас в «Локомотиве» Семину было гораздо проще сделать команду. Даже несмотря на то, что ему достались очень разные футболисты. Но на ментальном уровне их объединяла одна вещь: им всем надоело быть лузерами. Большинству хотелось не просто играть в футбол и получать зарплату, а доказать, наконец, что они чего-то стоят.

Может и раньше хотели. Но до Семина было огромное количество тренеров, которые ничего не смогли не добиться с этим набором футболистов. Может, потому что были недостаточно честны с ними. Или не могли себе этого позволить, будучи вынужденными прогибаться под руководство, решавшее в клубе свои задачи.

- Семин – это легенда. Это наша рекликвия. Нам очень важно, что он продолжит работать в «Локомотиве» в следующем сезоне – сказал Гилерме после чемпионского матча с «Зенитом». И это еще одна важная история о том, как Палыч может влиять на человеческие судьбы, приобретая при этом верных и преданных друзей.

О том, как Гилерме оказался в «Локомотиве» уже никто и не вспомнит. Шел 2007-й год и вратарей в клубе числилось столько, что из них можно было составить отдельную команду и выставлять на двусторонку. Гиля просто растворился в этом хаосе, а потом дважды рвал кресты и за два года сыграл три с половиной матча в дубле.

В 2009-м «Локомотив» хотел обменять его с доплатой на Романа Павлюченко в «Тоттенхэм», но только-только вернувшийся из Киева Палыч отстоял бразильца и вскоре сделал первым номером. С тех пор Гилерме выучил русский язык, получил гражданство, дебютировал в сборной и выиграл с «Локомотивом» все внутрироссийские титулы. Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы не Семин?

Вот точно также из ниоткуда он когда-то вытаскивал тех ребят из сборной первой лиги, выводил их на новый уровень, а некоторых делал чемпионами. И таких историй сотни! Даже оглядываться далеко не надо.

При нем Артем Милевский и Александр Алиев показывали лучший футбол в карьере, Евгений Луценко забивал за «Мордовию» и шел в бомбардирском топе РФПЛ, Лоренцо Эбесилиовспомнил, что он футболист, а Игорь Денисов стал чемпионом, когда все поставили на нем крест.

– Для меня самое важное – не обманывать игроков, относиться к ним ровно и всегда говорить правду. Иной раз она бывает сложная и футболистам не нравится, но это мой самый главный принцип, - рассказывал Семин в постчемпионском интервью «Советскому спорту».

В такие моменты понимаешь: вот же она – суть, которая, может быть, даже важнее титулов. По крайней мере, благодаря Палычу мы знаем, что в работе тренера первично. Если ты следуешь благородным принципам, растешь и развиваешься в своей профессии, то и Кубки, и чемпионства никуда не уйдут.

- Я тренирую молодых футболистов, поэтому считаю себя тренером молодого поколения, - отшучивается Семин в ответ на вопросы о возрасте. И сегодня в День рождения Юрия Палыча на цифрах действительно не стоит заострять внимание. Хочется просто пожелать ему крепкого здоровья, успехов в работе и написать еще не одну красивую жизненную историю, которыми все будут восхищаться!