Корреспондент «Советского спорта» съездил в Волгоград на финал Кубка России и заодно проверил готовность города к грядущему ЧМ-2018. Вопросов возникло много.

СДЕЛАЛИ АЭРОПОРТ И СТАДИОН

Главный и следующий после него плюсы частично обновленного Волгограда. Аэропорт пополнился международным терминалом и удобным подъездом/выездом. Если верить таксисту, раньше по шоссе Авиаторов ездить было не только страшно, но и опасно для здоровья. А теперь и глаз радуется и, простите, попа. Пока российская, а через месяц – еще и заморская.

Но в другом очень даже ничего. Новый терминал работает всего несколько дней. pic.twitter.com/GMCiArl0Uv — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 10 мая 2018 г.

Божественная география в новом терминале волгоградского аэропорта. pic.twitter.com/9QWE9cxiM5 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 10 мая 2018 г.

– Место для стадиона выбрали шикарное. Родина-мать с мячом, новый мост через Волгу, наконец-то пивели в порядок 0-ю продольную улицу. Хоть что-то в городе началось. Если бы не чемпионат мира, никакой бы движухи не было.

– Неудивительно.

– Тут раньше дорогая вот такая была – таксист Владимир, отвозивший меня из аэропорта в отель, руками показал волны. –А вот около года назад сделали. А так, сплошные воры. Им выделяют деньги, а они сразу воруют. Второстепенные дороги все разбиты.

– Город не готов к ЧМ?

– Столько недоработок, блин. Территорию у стадиона только сейчас приводят в порядок. Днем и ночью, тяп-ляп. Вез женщину, которая занимается поставкой отделочных материалов. Так вот она сказала, что самые дешевые материалы закупались, дешевле некуда. Экономили на всем при стоимость стадиона в 22 миллиарда.

Центр немного сделали, но шаг в сторону – расстрел. У нас один таксист решил приколоться и вывезти туристов на окраину, чтобы они офигели.

Все валят в Краснодар, но он скоро лопнет, потому что маленький, не такой, как Москва. Я там работал полгода.

По поводу аэропорта в Волгограде. Появился международный терминал и удобный въезд, а также перестелили шоссе до города. pic.twitter.com/yW3I9G4Wjo — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

О стадионе сказано, пожалуй, уже все. Особенностью является не только архитектурная составляющая, но и географическая. Во-первых, Мамаев Курган и Мемориальный комплекс были и, наверное, будут самыми сакральными составляющими Волгограда. Теперь сравнительно недалеко от них присел красавец-стадион. И все это между двух матерей – Волги и Родины. В таких местах забываешь о разбитых дорогах и коррупции. Сказка.

Масто для стадиона выбрано великолепное. Красота неописуемая. За спиной - Родина-мать. pic.twitter.com/sf5xOZJbAA — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

Порадовал общественный транспорт, точнее главная его артерия. Скоростной трамвай, чем-то напоминающий мини-версию метро, то ныряющего под землю, то вылезающего оттуда на поверхность, очень понравился. СТ (Скоростной трамвай) прошил город с Севера на Юг и довольно быстро может домчать вас до нужно цели. Само собой, в дни чемпионата мира линию ждет перегрузка – в составе по два вагона разных временных эпох. Правда, расстояния все равно не большие, можно будет и прогуляться.

Скоростной трамвай в Волгограде - это тема. Быстро, недорого (25 рублей) и с кондиционером. pic.twitter.com/prz0yHoM6g — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

– Уже четыре года, как строится арена, остановка «Центральный стадион» не работает. Мы ее проезжаем и останавливаемся на «Мамаевом Кургане». Идти до стадиона недолго, но все же. Не понимаю, почему ее не откроют: перрон готов, навесы есть, но остановка не работает.

– Может, откроют к чемпионату мира?

– Об этом ничего не знаю, нам не рассказывали, – поделилась мнением контроллер скоростного трамвая Татьяна.

СВЕЖИЕ ФАСАДЫ И УБОГИЕ ДВОРЫ

Основная фишка города – противоречивость. Вроде бы что-то ремонтируется, поддается обновке, предстает в облагороженном виде, но в целом – будто ничего с городом и не происходило все эти четыре года, если вынести за скобки новый стадион в потрясающем месте. Хотя, если верить коллегам, в Нижнем Новгороде, Саранске и Самаре с инфраструктурой не шибко лучше. Остается верить, что где-нибудь нет-нет да еще успеют подшлифовать. Чтобы не ударить в грязь лицом. А то эта грязь на каждом шагу.

В поисках экзотики, дорожных неровностей, а также инфраструктурного ада не пришлось ехать на юг города, куда болельщики «Ротора» меня активно посылали. Хватило несколько центральных районов: Советского, Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского. Справедливо думать, что львиная доля туристов будет селиться именно здесь: ветка скоростного трамвая, торговые центры, закусочные, ресторанчики, близость к Волге и местные достопримечательности.

Есть вопрос к видам из главного общественного транспорта города - скоростного трамвая: почему здания никто не моет? pic.twitter.com/ZjA6tPdJqw — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

На центральной улице города – проспекте Ленина – примерно в полукилометре от «Волгоград Арены» по одной стороне улицы стоят сталинские дома, а по другой – складские помещения, новостройки и сомнительного вида торговые центры. Если к относительно новым зданиям вопрос только один – их кто-нибудь моет? – то к свежевыкрашенным сталинкам вопросов нет вообще. Одно разочарование. Дома покрашены с фасадной стороны и с торцов. Со дворов – облупившиеся и обшарпанные стены и разбитый асфальт. Будто попал в прошлое лет на двадцать и стоишь на изломе времени: шаг влево и ты у обновленного дома, шаг вправо – и ты уже в 1998-м.

Волгоград. 500-600 метров до стадиона #ЧМ-2018. Туристам запретят заходить во дворы или что? Может, краски жалко? pic.twitter.com/tMAAl7Eskp — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

Спортивный ли Волгоград город? Однозначного ответа я не получил. С одной стороны, в центре я нашел несколько отличных футбольных коробок, где пацаны рубили не жалея коленок своих. С другой, примерно такое же количество площадок, я продолжаю говорить о центре города, напоминали пост-Апокалипсис. Особенно запомнился стадион «Пищевик», на заборе которого красовался изодранный баннер «Дети Ворошиловского района выбирают спорт». Да? А чего же объект закрыт?

ПЕСОК АСФАЛЬТОМ ЗАСЫПАЮТ

Дороги – вообще отельная песня, но это общероссийская проблема. Одна из вечных. Чем ближе к стадиону, тем лучше и новее. И это по-русски. Но стоит отойти в сторону, ну просто метров на тридцать вглубь одной из главных дорог, и начинается ад для перфекциониста. Какого-то ляда бетонные дыры, не вычищенные от песка заливают более свежим бетоном. Можно сказать, с горкой! Дыры в земле (!!!) штопают асфальтом. Это, кстати, тоже совсем рядом с ареной, все те же 500-600 метров. Там что, полицейский коридор будет стоять и каждого любопытного туриста будут грузить в бобик? А ну не смей смотреть, в каком позоре мы живем!

Центральные улицы Волгограда заделывают перед ЧМ. Бетон в бетоне с песком - пару км от стадиона, асфальт в песке - метров 500. pic.twitter.com/JHyKDwFulN — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 9 мая 2018 г.

Печально, что даже покрасить близлежащие к стадиону дома городские власти до конца не смогли. То ли им краски не хватило, то ли денег. А может, совести. Их оплошности точно вывезут добродушное местное население, обильное количество душевных ресторанчиков и кафешек, а также места боевой славы, набережная Волги и стадион. Волгоград ничем на фоне других городов, получивших новый стадион, ничем не выделился. Те же проблемы, та же пыль в глаза, огромные спонсорские баннеры на потрескавшихся домах и слепая, глупая вера в то, что иностранцы всего этого не заметят.