– После игры с «Ростовом» болельщики вручили вам приз «Гладиатор». Вы были рады, словно впервые получили личную награду...

– Всегда счастлив в такие моменты. Ценю каждую награду. Потому что знаю, как серьезно работал для того, чтобы получить ее. Так что – да, радуюсь так, словно это мой первый личный трофей в карьере.

– У вас уже большая коллекция индивидуальных наград...

– Да. Все призы храню дома в кабинете. Там маленький музей. У меня есть комната-офис, в которой выполняю все дела за компьютером и параллельно любуюсь на награды. Самые дорогие – естественно, золотая медаль первенства прошлого сезона и приз «Золотой мяч», который вручают лучшему игроку года. А еще у меня в коллекции есть подарки от болельщиков. Например, матрешка с моим изображением.

– Как она к вам попала?

– Болельщики в социальной сети поместили видео о том, как расписывают эту матрешку. Я сделал репост. А потом ребята написали мне, что были бы рады передать сувенир, сделанный своими руками. Они взяли матрешку на игру, и после матча я получил этот необычный подарок.

– Матрешка и Промес – интересное сочетание...

– Все знают, что я – Антоша. (Произносит по-русски.) Люблю Россию. Эта страна – мой второй дом. Смотрите, кстати, у меня новая татуировка – гладиатор. Сделал ее недавно в честь «Спартака».

Тема @kalininart передаёт из Тарасовки, что Промес сделал и показал новую тату. @QPromes: эта тату - символ того, что Спартак всегда будет в моем сердце. pic.twitter.com/EzL46tWYB7 — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 12 мая 2018 г.

– В матче с «Амкаром» вы впервые вышли на поле с капитанской повязкой.

– Здорово быть капитаном. Это большая ответственность, но я был готов к ней – и раньше демонстрировал лидерские качества. Сейчас, когда все официально – у меня есть капитанская повязка на плече, – это замечательно. Хотя ощущал себя капитаном красно-белых и без нее. Всегда мотивировал команду и без повязки.

– Вы мотивируете и болельщиков. Помните, например, момент, когда после гостевой игры с «Локомотивом» вручили футболку мальчишке на трибуне?

– Увидел его и не смог пройти мимо. Маленький мальчик держал плакат – и я подумал, что мечта этого ребенка – получить мою футболку. Был счастлив порадовать его. Мне это не стоило больших усилий, а ему, возможно, этот случай перевернет всю жизнь. Это важно.

– Этот сезон для команды был неровным...

– Но сейчас мы на втором месте в таблице. Если завершим сезон, выиграв серебряные медали, будет неплохо. Конечно, это не чемпионство. Но все же мы сможем попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Это очень важно. Это будет радость. А так, мы учимся на ошибках и делаем выводы. В следующем сезоне обязаны выступить лучше.

– Вы выглядели опустошенным, после того как завершился кубовый матч с «Тосно»...

– Был разочарован. Мы были так близки к тому, чтобы выйти в финал… Даже говорить не хочу об этом. Ночь после той игры не спал.

– Читали, что недавно писали о вас в прессе? «Промес не показывает той игры, которой от него ждут...»

– Это чушь. Для меня здесь все просто: это чушь. Никогда не слежу за тем, что говорят люди, которые не разбираются в футболе. Если они говорят, что я был хорош, а потом стал не так уж и хорош, то, возможно, они просто слишком много думают и говорят обо мне, понимаете? Я уже четыре года в «Спартаке», и все это время держу определенный уровень.

– Среди легионеров вы лучший бомбардир за всю историю клуба.

– Это, кстати, сумасшедшее достижение для меня. Не верю до сих пор. Понимаете, я ведь даже не нападающий, а крайний полузащитник. Мне очень приятно лидировать. Горжусь этим. И если люди говорят, что я не так хорош, как раньше, то, вероятно, они судят по тем моментам, когда не забиваю. Причем это часто бывают те же поклонники, кто кричал раньше: «Вау-у-у! Промес лучший!» – если я посылал мяч в ворота соперника. Болельщики ждут от меня волшебства каждый день. Понимаю это. Работа непростая. Но стараюсь делать все возможное для успеха. Выкладываюсь на сто процентов и не слушаю других. Люди, которые говорят, что я уже не тот, никогда и не поддерживали меня. Они только и ждут, что не буду забивать, – чтобы сказать: «Смотрите, он уже не так хорош...» Те же, кто наблюдал за «Спартаком» в тот период, знают, что вся команда тогда не блистала. Если мы не выигрываем – вся команда не выигрывает, а не отдельные персоналии.

When Fortnite became reality #QP10 Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 8 Май 2018 в 12:51 PDT

– Вы, тем не менее, уверены в себе.

– Всегда. Потому как знаю, что могу. Знаю, как много работаю и на что способен. Спасибо болельщикам, которые поддерживают меня. А говорящие «Он уже не тот и бла-бла-бла» – посмотрите на мою статистику. Продолжаю трудиться. А на «хейтеров» не обращаю внимания.

– Ваша фишка – праздновать голы жестом «маска». Как пришла эта идея?

– На самом деле идея очень давняя. Маска – мое альтер-эго. Когда забиваю голы, показываю этот жест. Потому что когда играю, ощущаю себя словно другим человеком – человеком в маске. Промес на поле и Промес в жизни – разные люди. На газоне я в маске. А за пределами поля снимаю ее.

– Чью маску вы надеваете?

– Понимаете, на поле меня ничто не заботит: хочу только одного – выиграть матч. Становлюсь более агрессивным. В жизни я не такой. В игре я – киллер, забиваю, делаю передачи и не позволяю противнику победить. Готов бороться и драться. За пределами поля я расслабленный человек, веселый и улыбчивый.

– Теперь маска еще и ваш личный бренд?

– Да. Классная концепция! Всем очень нравится – и детям, и взрослым. Поэтому скоро по ней буду выпускать одежду. Дизайн разрабатываю сам. Очень люблю моду, поэтому мне довольно легко подобрать стильные сочетания, правильные цвета и формы. Еще будет онлайн-магазин специально для жителей России. Сейчас как раз занимаюсь этим.

– Что значит для вас маска – понятно. А какова философия этой концепции для других людей – тех, кто не играет на поле?

– Ну вот, смотрите. Например, для вас. Вы сейчас работаете и тоже надели определенную маску...

– Гм-м...

– Вы сконцентрированы: вам нужно задавать вопросы. И вы совсем другой человек, когда не работаете. Понимаете? Вот, это ваша маска. И так для всех. Маска – как готовность показать лучшего себя, лучшее, что в тебе есть. Знаете, это возможность быть, что называется, чемпионской версией себя.

– А как ваша певческая карьера? Нам ждать новых синглов?

– Всегда буду сочинять музыку и песни, потому что это меня расслабляет. Так отдыхаю. Обожаю музыку.

– Трудно перевести вашу песню, записанную с Мемфисом Депаем. О чем она?

– Это был просто фристайл. Поток мыслей о жизни, о маске, обо всем. Выглядело забавно, поэтому мы записали видео. Нам просто нравится делать что-то подобное.

– Выглядит как настоящий подготовленный клип.

– Настоящий клип? Это был обычный день для нас. Мы просто были на отдыхе. Молодые парни, мы наслаждались жизнью. Вот взяли и записали видео. Ничего такого. Да, возможно, для наших поклонников это что-то серьезное и важное. Но для нас – в порядке вещей. Возможно, в отпуске запишем еще какой-нибудь трек. Естественно, ничего не планируем, потому что мы в первую очередь футболисты. Но если есть время отдохнуть, то почему нет?

– Что отец говорит о ваших музыкальных талантах?

– Ему нравится моя музыка. Он принимает меня таким, какой я есть, рад, что реализуюсь и делаю то, что доставляет мне удовольствие. Кстати, отец сейчас в Москве. Он всегда меня поддерживает.

– Какой ваш матч в этом сезоне произвел на него наибольшее впечатление?

– Трудно сказать. Может быть, игра с «Анжи». Потому что забил три гола и установил рекорд – сделал самый быстрый хет-трик в РФПЛ. А вообще, отец наслаждается моей игрой и счастлив, когда мы выигрываем.

– Хотите прибавить к личным наградам еще и титул лучшего бомбардира турнира в сезоне-2017/18? Вы боретесь со Смоловым...

– Смолов играет здорово. И я играю здорово. Это классно. Фёдор – хороший футболист. Было бы, конечно, великолепно забить еще гол-два «Динамо». Но главное – просто выиграть матч. Хочу помочь команде. Но если еще и стану в итоге лучшим бомбардиром, думаю, все будут счастливы. Для меня этот сезон неудачный, потому что хотел стать чемпионом. Но если говорить лично о моей игре, то все могли видеть, что у меня был хороший период; потом, после перерыва, мне требовалось время для того, чтобы набрать оптимальную форму. Сейчас я снова в порядке. И думаю, что в целом в этом сезоне продемонстрировал достойную игру. Сейчас на моем счету 15 голов и 7 передач. Думаю, статистика говорит сама за себя. А свой лучший гол, надеюсь, забью «Динамо».

– Впереди заключительная игра в этом сезоне. Что хотите сказать болельщикам?

– Большое спасибо за поддержку на протяжении всего сезона! Вы снова были на высоте. Фантастическая поддержка. К сожалению, мы не стали чемпионами. И все же верю, что вы наслаждались моей игрой и игрой команды. Мы продолжаем бороться. Надеюсь увидеть вас всех на трибунах в следующем сезоне.