Уже сегодня в РФПЛ состоятся матчи последнего тура. Они не только расставят команды по местам, но и выведут на финишную прямую конкурс российских арбитров, проводимый «Советским Спортом».

Матчи 29-го и 30-го туров, а так же стыковые игры за право играть в РФПЛ обсудим в следующий раз, а пока отметим лауреатов 27-го и 28-го туров, а так же игр, перенесенных из-за президентских выборов, и обновим турнирные таблицы.

ГЛАВНЫЕАРБИТРЫ

1-е место – решение Михаила Вилкова назначить пенальти на 66-й минуте матча «Краснодар» – «Локомотив».

Непростое решение арбитра, которое вполне могло серьезно повлиять на чемпионскую гонку. После передачи Виктора Клаэссона в штрафную устремился подключившийся к атаке защитник «Краснодара» Сергей Петров. Алексей Миранчук это подключение прозевал, и пытался только догнать Петрова. На входе в штрафную он придержал соперника руками - буквально на одно мгновение, но это не укрылось от внимания арбитра. Решение Вилкова верное, предупреждения за грубость игрок «Локомотива» не заслуживал.

2-е место - решение Романа Галимова не назначать пенальти на 72-й минуте матча «Зенит» - ЦСКА.

Редкий для нашей рубрики, и очень сложный для арбитра момент. В момент подачи «Зенитом» углового Георгий Щенников и Себастьян Дриусси сразу же начинают обнимать друг друга. В таком положении, порой не видя мяча, проводят весь игровой эпизод, который завершается ударом головой Доменико Кришито, и «сэйвом» Игоря Акинфеева. В последней фазе «танца», рвушийся к мячу Дриусси просто опрокидывает защитника ЦСКА на газон. Решение арбитра верное - эпизод игнорировать, ибо нарушения правил одной стороной в нем не было.

3-е место - решение Алексея Еськова назначить пенальти на 17-й минуте матча «Тосно» - «Амкар».

После подачи с левого фланга атаки пермяков на рванувшего в штрафную защитника Александра Мильковича, арбитр назначением пенальти вверг в недоумение практически всю команду хозяев поля. Повтор показывает правоту Еськова, упустивший Мильковича защитник хозяев Сергей Сухарев явно задерживает соперника руками. Александр Рязанцев с этого пенальти открыл счет, и «Амкар» набрал важнейшие 3 очка.

4-е место - решение Михаила Вилкова назначить пенальти и вынести предупреждение на 57-й минуте матча «Зенит» - «Динамо».

Атака «Зенита» в этом сезоне не впечатляет - и это еще говоря мягко. Вот и с динамовцами петербуржцы мучились почти целый час. На помощь пришел защитник москвичей Григорий Морозов. Пытаясь помешать убегающему Дмитрию Полозу реализовать выход один на один, Морозов и рукой нападающего задел, и ногой по ноге попал. Вилков в эпизоде разобрался верно. А «Зенит» усилиями своего капитана Доменико Кришито забил такой нужный гол.

5-е место - решение Кирилла Левникова не фиксировать нарушение правил со стороны игрока атаки на 84-й минуте матча «Анжи» - «Урал».

Только что пропустивший «Анжи» пошел в дерзкую атаку со своей половины поля. После длинной передачи из глубины нападающий махачкалинцев Амур Калмыков вступил в единоборство с защитником «Урала» Домиником Дингой. До мяча ни тот, ни другой добраться не сумели, от Динги он отскочил в направлении голкипера Ярослава Годзюра. Туда же полетел и теряющий равновесие Калмыков. В итоге «Анжи» сумел заработать только угловой, а решение арбитра не останавливать игру было верным.

АССИСТЕНТЫ

1-е место - решение Антона Аверьянова не фиксировать положение «вне игры» и засчитать гол на 22-й минуте матча «Арсенал» - «Анжи».

Миодраг Божович после гола «Анжи» сразу же захотел пообщаться с первым помощником Сергея Карасева - в динамике атаки ему вполне могло показаться, что Арсен Хубулов получал передачу, находясь в офсайде. Повтор развеивает это заблуждение тренера туляков, и подчеркивает хорошую работу арбитра на линии - в момент паса Прудникова защитник хозяев поля Стоппила Сундзу находится бдиже к воротам, чем Хубулов. «Арсенал» выиграл матч несмотря на этот гол (2:1).

2-е место - решение Николая Богача не фиксировать положение «вне игры», и продолжить атаку на 76-й минуте матча «Динамо» - «Рубин».

Нечасто в хит-парад попадают решения из матчей, завершившихся со счетом 0:0, но в данном случае помощники главного арбитра дважды принимали непростые, но правильные решения. Сесар Навас долго спорил с лайнсменом, но совершенно без толку - его решение продолжить атаку москвичей было абсоютно правильным - в момента паса Александра Ташаева Евгений Марков находится в правильной позиции. Голом атака «Динамо» не завершилась.

3-е место - решение Дмитрия Чельцова не фиксировать офсайд на 91-й минуте матча «Уфа» - «СКА-Хабаровск».

Прорыв Сильвестра Игбуна по центру поля остался бы бесполезным, не «зацепись» Вячеслав Кротов за «линию офсайда». Повтор убеждает - оба игрока «Уфы» в этой ситуации действовали идеально синхронно, и то, что в итоге она голом не завершилась - никак не отменяет правильного вердикта арбитра на линии.

4-е место - решение Андрея Глота зафиксировать офсайд на 53-й минуте матча «Динамо» - «Рубин».

Вряд ли решение Глота запомнилось болельщикам - забить в этом эпизоде Сердар Азмун все равно не сумел. Но уверенная работа арбитра, которая подтверждается расположением игроков в районе линии штрафной площади - должна быть отмечена. Азмун чуть поторопился и оказался в офсайде. А забить в этой встрече в итоге так и не удалось никому.

5-е место - решение Егора Болховитина зафиксировать офсайд и не засчитывать гол на 60-й минуте матча «СКА-Хабаровск» - «Динамо».

Александр Ташаев получил мяч на левом фланге атаки «Динамо», и резко направил его в штрафную площадь, где открылся Евгений Марков. Форвард, вышедший на поле 4-мя минутами ранее, подрезал мяч в сетку, но находился при этом в положении «вне игры». 9-ю минутами позднее Ташаев забьет сам, «Динамо» одержит победу, а хабаровчане официально вылетят из РФПЛ.

Напоминаем правила конкурса: победа достанется тем рефери и ассистентам, чья работа чаще будет отражаться в конкурсе. При равенстве этого показателя (количество эпизодов) - победитель в номинации устанавливается по наименьшей сумме баллов-мест, набранных при всех попаданиях в конкурсный лист. За 1-е место – 1 балл, за 2-е – 2, и так далее.

Положение в зачете конкурса

Главные арбитры

Алексей Еськов (Москва) – 10 эпизодов/31 балл

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) – 6/13

Роман Галимов (Улан-Удэ) – 6/16

Михаил Вилков (Нижний Новгород) – 5/18

Сергей Карасев (Москва) – 4/6

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) – 4/14

Виталий Мешков (Дмитров) – 3/10

Владимир Москалев (Воронеж) – 3/11

Алексей Николаев (Москва) – 2/5

Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) - 2/6

Алексей Матюнин (Москва) – 2/8

Алексей Сухой (Люберцы) – 2/9

Кирилл Левников (Санкт-Петербург) - 2/10

Сергей Куликов (Саранск) – 1/1

Владимир Сельдяков (Балашиха) – 1/2

Артем Чистяков (Азов) – 1/4

Игорь Федотов (Москва) - 1/4

Ассистенты главного арбитра:

Дмитрий Мосякин (Москва) – 4/5

Антон Аверьянов (Москва) – 4/6

Алексей Ширяев (Ставрополь) – 4/8

Игорь Демешко (Химки) – 4/13

Андрей Глот (Ярославль) – 4/14

Алексей Лунев (Новосибирск) – 3/8

Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) – 3/8

Константин Шаламберидзе (Москва) – 3/11

Егор Болховитин (Ленинградская область) - 3/13

Алексей Воронцов (Ярославль) – 3/13

Николай Богач (Люберцы) – 2/4

Алексей Лебедев (Санкт-Петербург) – 2/4

Дмитрий Чельцов (Москва) – 2/5

Валерий Данченко (Уфа) – 2/7

Илья Елеференко (Москва) – 2/8

Александр Богданов (Верея) – 2/10

Андрей Болотенков (Москва) - 1/2

Владислав Назаров (Невинномыск) - 1/3

Арам Петросян (Бронницы) – 1/3

Роман Усачев (Ростов-на-Дону) – 1/3

Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) – 1/4

Тихон Калугин (Москва) – 1/4

Вячеслав Семенов (Гатчина) - 1/4

Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) - 1/5