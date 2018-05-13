ЦСКА дома обыграл «Анжи» (2:1) и занял второе место в чемпионате России по итогам сезона. О возможном расставании с легендами – в репортаже «Советского спорта».

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ И ВЫЖИВАНИЕ

Турнирная таблица РФПЛ после заключительного тура чемпионата России могла измениться почти до не узнаваемости. Слишком много было поставлено на карту до последнего: места в Лиге чемпионов, Лиге Европы и путевки в ФНЛ. Тем, наверное, интереснее с точки зрения было наблюдать за матчем ЦСКА и «Анжи» на «ВЭБ-Арене». Формула встречи оказалось простой: победитель получал практически все.

ЦСКА в случае победы и потери очков «Спартака» в игре с «Динамо» отбирался в ЛЧ напрямую в групповой этап со второго места. Третья позиция в лиге позволяла армейцам попробовать свои силы в двух раундах квалификации (4 матча), а уже потом если что стать третьим российским клубом в турнире. «Анжи» важно было победить, чтобы не вылететь в ФНЛ, а обойти «Тосно», играющего с «Уфой», и побороться за сохранение места в РФПЛ в стыковых матчах с «Енисеем».

Колоссальная важность встречи вынудила тренеров забыть о ротации и устроить праздник футбола лавочника, как это сделал Юрий Семин во встрече с «Арсеналом». Состав ЦСКА читался закрытыми глазами: Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Александр Головин, Алан Дзагоев, Витиньо, Виктор Чалов и Ахмед Муса. Гости приехали в сильнейшем для себя сочетании, но колени от этих фамилий вряд ли у кого-то тряслись: Александр Будаков, Павел Яковлев, Мирал Самарджич, Игорь Армаш, Магомед Мусалов, Паул Антон, Олег Данченко, Квадво Поку, Арсен Хубулов, Иван Маркелов и Александр Прудников.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ МУСЫ, ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКИХ?

Обо всем по порядку. Муса, скорее всего, действительно проводил последний матч за армейцев. Нигериец был арендован ЦСКА у «Лестера», и следующий сезон ему придется начать в новом клубе. Ахмед интересен вышедшему в АПЛ «Вулверхемптону», а также ряду турецких клубов. И чтобы побыстрее и подороже себя продать, весну в команде Виктора Гончаренко форвард провел околоидеальную. Уже на восьмой минуте Набабкин с левого угла штрафной мягко набросил мяч во вратарскую, где Муса проткнул его мимо Будакова.

Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич устали. Об этом футболисты не раз говорили в контексте вызова в сборную России, а теперь и перспектив поиграть в футбол еще совсем чуть-чуть. ЦСКА может лишиться сразу девятерых игроков по окончании сезона, у восьми заканчиваются контракты, еще один – Муса. Защитники-ветераны уже сейчас учатся в ВШТ и планируют переквалифицироваться в тренеров. Если уговорить их продлить контракт не получится – ЦСКА предстанет в другом виде. Абсолютно.

Игрой в первом тайме армейцы указали на классовый разрыв с «Анжи». Хозяева постоянно создавали моменты, но с завершением не обошлось без проблем. Армейцы могли вложить в ворота махачкалинцев три-четыре гола, но не везло. И вдруг ситуация развернулась в другую сторону: Хубулов идеально положил со штрафного под занавес первой 45-минутки. И уже ничья.

«ДИНАМО» СЕРЬЕЗНО ПОМОГЛО

Вот ведь еще одна интрига. Пока ЦСКА разбазаривал моменты, «Краснодар» обыгрывал «Рубин». В случае поражения армейцев и победы «быков» команды вообще бы менялись местами и в Лигу чемпионов выходила бы уже команда Магомеда Мусаева. Но мечтам краснодарских болельщиков не было суждено сбыться, так как на 61-й минуте Витиньо как следует заряди метров с 18-ти в дальний угол ворот Будакова. ЦСКА снова впереди и в онлайн-таблице РФПЛ опять поднялся на второе место.

И пока Вадим Скрипченко мысленно готовился к стыкам против «Енисея», Виктор Гончаренко убирал с поля лидеров. Дзагоева и Чалова тренер то ли поберег для сборной, то ли потому что хватит травм в этом сезоне. А ведь в конце матча травмировался свежий Бибрас Натхо. Перед отпуском, в последнем туре. Ну как так?

Но все это померкло после финального свистка, когда ЦСКА вышел в ЛЧ напрямую благодаря победе «Динамо» над «Спартаком». Одним – спасение сезона и еврокубковые приключения, другим – квалификация, упущенные возможности и печаль. Правда, работы у руководства армейцев меньше после окончания сезона не стало: еще ведь контракты продлевать, уговаривать лидеров и работать на трансферном рынке.

ЦСКА – «Анжи» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 9 Муса, 1:1 – 33 Хубулов, 2:1 – 61 Витиньо

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Натхо, 46), Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Дзагоев (Миланов, 85), Головин, Фернандес, Чалов (Бистрович, 75), Муса, Витиньо

«Анжи»: Будаков, Армаш, Самарджич, Мусалов, Поку (Лескано, 46), Антон, Хубулов, Данченко, Яковлев (Хамдамов, 66), Прудников, Маркелов (Полуяхтов, 28)

Предупреждения: Набабкин (32), Данченко (68), Головин (68), Антон (90)