«ЛОКО» БЕЗ ЛИДЕРОВ

Так получилось, что в Туле второй сезон подряд проходят гастроли чемпионов России. В прошлом году «Арсенал» благодаря победе над немотивированным «Спартаком» спасся от вылета из РФПЛ, но лишился ворот и системы подогрева, пострадавших от бурной радости болельщиков красно-белых. В этом имел возможность добиться исторического успеха – попасть в еврокубки. Для этого нужно было ждать, что «Уфа» потеряет очки в матче с «Тосно» и побеждать «Локомотив», который после празднования чемпионства приехал в Тулу без четырех игроков основы.

Владислав Игнатьев переборщил с карточками, Игорь Денисов и ВедранЧорлука не могли играть из-за травм, а ДжефферсонФарфан отпросился в сборную пораньше. Поэтому состав «Локомотива» не удивлял. Появления Виталия Денисова, Бориса Ротенберга, Дмитрия Баринова и Тараса Михалика можно было ожидать заранее.

У «Арсенала» никаких проблем с кадрами не наблюдалось. Так что МиодрагБожович использовал максимально атакующую конфигурацию с активными флангами и Артемом Дзюбой на первой линии атаки. Жаться к своим воротам, отдав мяч «Локомотиву», не было никакого смысла, когда Лига Европы так близко.

В предматчевых раскладах игровой модуль «железнодорожников» определяли как 4-2-3-1, но по факту чемпионы вышли играть 3-4-3 с Бариновым, Кверквелией и Михаликом в центре обороны, а также Ротенбергом и Денисовым в роли латералей. Алексей Миранчук располагался практически на одной линии с Эдером и Ари. За доставку мячей на чужую треть поля отвечали МануэльФернандеш и Дмитрий Тарасов и не сказать, что получалось удачно.

Миранчук без брата чувствовал себя неуютно, редко находя эффективные варианты для розыгрыша мяча. Поэтому в первой половине матча «Локомотив» был вынужден действовать через длинные забросы наЭдера. Идея с Ротенбергом в качестве игрока, действующего по всей бровке, была провальной изначально. Для такой игры Борису элементарно не хватает технического оснащения.

ДЗЮБА – КОРОЛЬ ТУЛЫ

«Арсенал» тоже не форсировал события. Команда Божовича не стала рваться вперед с первых минут, позволив гостям работать с мячом и ошибаться. Все по заветам ЖозеМоуринью: пока мяч не у нас, мы его не потеряем.А вот соперник должен бояться ошибиться. Контратаки у команд португальца всегда были воистину убойными.

У Тулы тоже неплохие. Уже на 25-й минуте команда Божовича могла открывать счет, но Ткачев смачно залепил в штангу. За Артемом Дзюбой, тем временем, охотился Кверквелия. Складывалось впечатление, что грузин действует персонально по форварду, который, несмотря на все сомнения, получил вызов в сборную России на домашний чемпионат мира.

Возможно так оно и было, но только до 29-й минуты, когда «Арсеналу» удалась быстрая контратака в ходе которой мяч был доставлен на правый фланг, откуда Михаил Александров выпилил идеальный прострел на Дзюбу. Артем просто не имел права запороть старания партнеров. Отдельно в этой ситуации стоит отметить открывание форварда: он великолепно прочувствовал момент и смог избежать офсайда. На входе в штрафную Дзюба немного замедлился, а потом резко в два шага оставил за спиной Михалика и в падении отправил мяч в сетку.

Сразу после этого «Арсенал» мог удваивать преимущество. Тут уже Дзюба проявил себя в подыгрыше. Он открылся на подступах к штрафной и разворота отдал проникающую передачу на выход Кангвы, но замбиец из убойной позиции не попал по воротам.

«Локомотив» отмахивался от неприятных наскоков хозяев и мучительно пытался что-то придумать впереди. Но кроме удара Ротенберга головой из пределов штрафной в одной из первых атак моментов не было.

ЛИГА ЕВРОПЫ В ТУЛУ НЕ ПОЕДЕТ

На второй тайм у «Локомотива» вместо Алексея вышел Антон. Но это никак не сказалось на качестве игры чемпионов. Несмотря на то, что второй брат играл чуть ниже, мяч до Эдера и Ари доходил по-прежнему крайне редко.

Все потому, что Тула сразу захватила контроль над ситуацией на поле. Божович хотел закрепить преимущество, и «Арсенал» создавал моменты, но всякий раз игроки хозяев ошибались в завершении. Дзюба отошел в глубину и до поры гораздо чаще участвовал в подготовительной фазе атак, нежели в завершении.

Ткачев в очередной раз попал в штангу, а Кангва не смог правильно распорядиться качественной проникающей передачей партнера в убойной позиции. Берхамов пытался бить из-за пределов штрафной, но все это блокировалось защитниками «Локомотива».

После этого Дзюба вновь пошел топтать всех в штрафную и был близок к тому, чтобы увеличить преимущество «Арсенала», но сначала его удар накрыл Михалик, а следом Артем не попал головой в пустой угол после отличной подачи с фланга.

Семин не собирался проигрывать этот матч, поэтому в середине второго тайма перешел на четыре защитника, заменив Ротенберга и Денисова на Рыбуса и Лысова. Но даже после этого ничего толкового возле ворот Левашова создать не получилось. «Локомотив» попытался отыграться за счет стандартов, но все, что удалось выжать из этих ситуаций, - удаление Кверквелии. В первом тайме он получил карточку, сорвав побег Кангвы к воротам Коченкова, а уже под конец матча попытался переправить мяч в ворота Левашова рукой после подачиФернандеша. Евгений Турбин, обслуживавший этот матч, с улыбкой предъявил защитнику «Локо» второй горчичник.

Уже в дополнительное время Тула провела еще одну голевую атаку. Дзюба отлично открылся на фланге, а затем покатил мяч вдоль линии штрафной, где его подхватил Хагуш и разыграл накоротке с Берхамовым. Капитан «Арсенала» простейшим финтом убрал Тарасова, который после удаления Кверквелии опустился в центр обороны, и закатил мяч в дальний угол мимо Коченкова.

Уже под самый свисток Дзюба мог оформить дубль, но после подачи углового попал в перекладину. 2:0 – эта победа приносит радость тульским болельщикам, но не продвигает «Арсенал» в Лигу Европы. Там сыграет «Уфа» Сергея Семака, разбомбившая «Тосно».

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 29 Дзюба, 2:0 – 90 Берхамов

«Арсенал»: Левашов, Сунзу (Денисов, 87), Альварес, Хагуш, Беляев, Ткачев, Горбатенко (Ивакин, 90), Александров, Берхамов, Кангва, Дзюба

«Локомотив»: Коченков, Ротенберг (Лысов, 64), Кверквелия, В. Денисов (Рыбус, 65), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Михалик, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Ари, Эдер

Предупреждения: Беляев (41), Кверквелия (45), Сунзу (53), Ротенберг (57), Хагуш (78), Фернандеш (80)

Удаление: Кверквелия (86)