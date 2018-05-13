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Заключительный тур премьер-лиги получился уникальным: все восемь встреч имели турнирное значение, определяя не только итоговое положение команд в таблице, но и всевозможные «бонусы» – попадание напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, само по себе участие в еврокубках, сохранение места в РФПЛ, участие в стыковых матчах или вылет в ФНЛ. Мы решили увековечить этот удивительный тур подробной хронологией того, как менялись расклады в 30-м туре – минута за минутой.

Матчи 30-го тура

Спартак – Динамо – 0:1, ЦСКА – Анжи – 2:1, Краснодар – Рубин – 1:1, Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0, Уфа – Тосно – 5:0, Ростов – Урал – 1:0, Амкар – Ахмат – 0:0, Арсенал – Локомотив – 2:0

14:00

Начало всех матчей

Лококомотив  60        Чемпион досрочно

Спартак          56        Групповой турнир ЛЧ

ЦСКА 55        Квалификация ЛЧ

Краснодар      53        Групповой турнир ЛЕ

Зенит  50        Квалификация ЛЕ

Уфа     40        Проходит в ЛЕ

Арсенал          39

Ахмат 38

Урал    37

Динамо           37

Рубин  37

Ростов 34        Остается в РФПЛ

Амкар 34        Попадает в «стыки»

Анжи   24        Попадает в «стыки»

Тосно  24        Вылетает в ФНЛ

СКА-Хабаровск         13        Вылетает в ФНЛ без вариантов

14:08

Зенит – СКА-Хабаровск – 1:0

Зенит

53* Зениту нужна еще и победа Рубина в Краснодаре

14:11

ЦСКА – «Анжи» – 1:0

Спартак

57 Отступает в квалификацию ЛЧ

ЦСКА

58 Пробивается в групповой турнир ЛЧ

Анжи

24 Выбывает в ФНЛ

Тосно

25 Попадает в «стыки»

14:23

Зенит – СКА-Хабаровск – 2:0

Зенит

53 Ничего не меняется, кроме настроения Заболотного

14:29

Арсенал – Локомотив – 1:0

Уфа

41 Не попадает в еврокубки

Арсенал

42 Временно проходит в Лигу Европы

14:31 – 14:33

Уфа – Тосно – 1:0 и 2:0

Уфа

43 «Возвращается» в Лигу Европы

Арсенал

42 Снова не добирается до еврокубков

Анжи

24 Обходит Тосно в споре за «стыки»

Тосно

24 Скорей всего, теперь уже точно вылетает

14:35

ЦСКА – Анжи – 1:1

Спартак

57 Гол Хубулова возвращает красно-белых в групповой турнир ЛЧ

ЦСКА

56 Отходит обратно на 3-е место

Анжи

25 Укрепляет свою позицию

Тосно

24 Начинает терять надежды

14:38

Спартак – Динамо – 0:1

Спартак

56 По личным встречам по-прежнему опережает ЦСКА

ЦСКА

56 Армейцев устраивает только собственная победа

14:39

Зенит – СКА-Хабаровск – 3:0

Зенит

53 «Зенит» сделал все, от него зависящее, и теперь болеет за «Рубин»

15:06

Зенит – СКА-Хабаровск – 4:0

15:09

Уфа – Тосно – 3:0

Уфа

43 Башкортостан начинает праздновать прорыв в Европу

Анжи

25 Дагестан может выдохнуть и готовиться к «стыкам»

Тосно

24 Ленинградская область продолжает отмечать победу в Кубке

15:14

Ростов – Урал – 1:0

Урал

37 Опасное положение: если Амкар забьет, Урал отправится в «стыки»

Ростов

37 Теперь ростовчане не просто спасаются, но и опережают Урал

Амкар

35 Нужен гол!

15:16

Краснодар – Рубин – 1:0

Спартак

56 «Быки» спартаковцам не конкуренты

ЦСКА

56 ЦСКА все равно опережает Краснодар по личным встречам

Краснодар

56 Путевка в ЛЕ почти в кармане, путевка в ЛЧ – в руках Анжи…

Зенит

53 Эх, Рубин!

15:20

ЦСКА – Анжи – 2:1

Спартак

56 Теперь нужно забивать два

ЦСКА

58 Снова вторые!

Краснодар

56 …в руках Анжи, а не в воротах!

15:35

Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0

15:40 – 15:43

Уфа – Тосно – 4:0 и 5:0

15:47 – 15:49

Краснодар – Рубин – 1:1, Арсенал – Локомотив – 2:0

Краснодар

54 Никаких изменений

15:49 – 15:57

Матчи закончились

Лококомотив

Чемпион России-2017/18!

Спартак

Только лишь квалификация ЛЧ

ЦСКА

И все-таки групповой турнир ЛЧ!

Краснодар

Групповой турнир Лиги Европы

Зенит

Квалификация Лиги Европы

Уфа

Впервые в истории выступит в еврокубках!

Арсенал

 

Ахмат

 

Урал

 

Динамо

 

Рубин

 

Ростов

Остается в РФПЛ

Амкар

Попадает в «стыки»

Анжи

Попадает в «стыки»

Тосно

Вылетает в ФНЛ

СКА-Хабаровск

Вылетает в ФНЛ
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