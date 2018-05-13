Два часа, которые потрясли РФПЛ. хронология сумасшедшего 30-го тура
Заключительный тур премьер-лиги получился уникальным: все восемь встреч имели турнирное значение, определяя не только итоговое положение команд в таблице, но и всевозможные «бонусы» – попадание напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, само по себе участие в еврокубках, сохранение места в РФПЛ, участие в стыковых матчах или вылет в ФНЛ. Мы решили увековечить этот удивительный тур подробной хронологией того, как менялись расклады в 30-м туре – минута за минутой.
Матчи 30-го тура
Спартак – Динамо – 0:1, ЦСКА – Анжи – 2:1, Краснодар – Рубин – 1:1, Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0, Уфа – Тосно – 5:0, Ростов – Урал – 1:0, Амкар – Ахмат – 0:0, Арсенал – Локомотив – 2:0
14:00
Начало всех матчей
|
Лококомотив 60 Чемпион досрочно
|
Спартак 56 Групповой турнир ЛЧ
|
ЦСКА 55 Квалификация ЛЧ
|
Краснодар 53 Групповой турнир ЛЕ
|
Зенит 50 Квалификация ЛЕ
|
Уфа 40 Проходит в ЛЕ
|
Арсенал 39
|
Ахмат 38
|
Урал 37
|
Динамо 37
|
Рубин 37
|
Ростов 34 Остается в РФПЛ
|
Амкар 34 Попадает в «стыки»
|
Анжи 24 Попадает в «стыки»
|
Тосно 24 Вылетает в ФНЛ
|
СКА-Хабаровск 13 Вылетает в ФНЛ без вариантов
14:08
Зенит – СКА-Хабаровск – 1:0
|
Зенит
|
53* Зениту нужна еще и победа Рубина в Краснодаре
14:11
ЦСКА – «Анжи» – 1:0
|
Спартак
|
57 Отступает в квалификацию ЛЧ
|
ЦСКА
|
58 Пробивается в групповой турнир ЛЧ
|
Анжи
|
24 Выбывает в ФНЛ
|
Тосно
|
25 Попадает в «стыки»
14:23
Зенит – СКА-Хабаровск – 2:0
|
Зенит
|
53 Ничего не меняется, кроме настроения Заболотного
14:29
Арсенал – Локомотив – 1:0
|
Уфа
|
41 Не попадает в еврокубки
|
Арсенал
|
42 Временно проходит в Лигу Европы
14:31 – 14:33
Уфа – Тосно – 1:0 и 2:0
|
Уфа
|
43 «Возвращается» в Лигу Европы
|
Арсенал
|
42 Снова не добирается до еврокубков
|
Анжи
|
24 Обходит Тосно в споре за «стыки»
|
Тосно
|
24 Скорей всего, теперь уже точно вылетает
14:35
ЦСКА – Анжи – 1:1
|
Спартак
|
57 Гол Хубулова возвращает красно-белых в групповой турнир ЛЧ
|
ЦСКА
|
56 Отходит обратно на 3-е место
|
Анжи
|
25 Укрепляет свою позицию
|
Тосно
|
24 Начинает терять надежды
14:38
Спартак – Динамо – 0:1
|
Спартак
|
56 По личным встречам по-прежнему опережает ЦСКА
|
ЦСКА
|
56 Армейцев устраивает только собственная победа
14:39
Зенит – СКА-Хабаровск – 3:0
|
Зенит
|
53 «Зенит» сделал все, от него зависящее, и теперь болеет за «Рубин»
15:06
Зенит – СКА-Хабаровск – 4:0
15:09
Уфа – Тосно – 3:0
|
Уфа
|
43 Башкортостан начинает праздновать прорыв в Европу
|
Анжи
|
25 Дагестан может выдохнуть и готовиться к «стыкам»
|
Тосно
|
24 Ленинградская область продолжает отмечать победу в Кубке
15:14
Ростов – Урал – 1:0
|
Урал
|
37 Опасное положение: если Амкар забьет, Урал отправится в «стыки»
|
Ростов
|
37 Теперь ростовчане не просто спасаются, но и опережают Урал
|
Амкар
|
35 Нужен гол!
15:16
Краснодар – Рубин – 1:0
|
Спартак
|
56 «Быки» спартаковцам не конкуренты
|
ЦСКА
|
56 ЦСКА все равно опережает Краснодар по личным встречам
|
Краснодар
|
56 Путевка в ЛЕ почти в кармане, путевка в ЛЧ – в руках Анжи…
|
Зенит
|
53 Эх, Рубин!
15:20
ЦСКА – Анжи – 2:1
|
Спартак
|
56 Теперь нужно забивать два
|
ЦСКА
|
58 Снова вторые!
|
Краснодар
|
56 …в руках Анжи, а не в воротах!
15:35
Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0
15:40 – 15:43
Уфа – Тосно – 4:0 и 5:0
15:47 – 15:49
Краснодар – Рубин – 1:1, Арсенал – Локомотив – 2:0
|
Краснодар
|
54 Никаких изменений
15:49 – 15:57
Матчи закончились
|
Лококомотив
|
Чемпион России-2017/18!
|
Спартак
|
Только лишь квалификация ЛЧ
|
ЦСКА
|
И все-таки групповой турнир ЛЧ!
|
Краснодар
|
Групповой турнир Лиги Европы
|
Зенит
|
Квалификация Лиги Европы
|
Уфа
|
Впервые в истории выступит в еврокубках!
|
Арсенал
|
|
Ахмат
|
|
Урал
|
|
Динамо
|
|
Рубин
|
|
Ростов
|
Остается в РФПЛ
|
Амкар
|
Попадает в «стыки»
|
Анжи
|
Попадает в «стыки»
|
Тосно
|
Вылетает в ФНЛ
|
СКА-Хабаровск
|
Вылетает в ФНЛ