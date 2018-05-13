Заключительный тур премьер-лиги получился уникальным: все восемь встреч имели турнирное значение, определяя не только итоговое положение команд в таблице, но и всевозможные «бонусы» – попадание напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы, само по себе участие в еврокубках, сохранение места в РФПЛ, участие в стыковых матчах или вылет в ФНЛ. Мы решили увековечить этот удивительный тур подробной хронологией того, как менялись расклады в 30-м туре – минута за минутой.

Матчи 30-го тура

Спартак – Динамо – 0:1, ЦСКА – Анжи – 2:1, Краснодар – Рубин – 1:1, Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0, Уфа – Тосно – 5:0, Ростов – Урал – 1:0, Амкар – Ахмат – 0:0, Арсенал – Локомотив – 2:0

14:00

Начало всех матчей

Лококомотив 60 Чемпион досрочно Спартак 56 Групповой турнир ЛЧ ЦСКА 55 Квалификация ЛЧ Краснодар 53 Групповой турнир ЛЕ Зенит 50 Квалификация ЛЕ Уфа 40 Проходит в ЛЕ Арсенал 39 Ахмат 38 Урал 37 Динамо 37 Рубин 37 Ростов 34 Остается в РФПЛ Амкар 34 Попадает в «стыки» Анжи 24 Попадает в «стыки» Тосно 24 Вылетает в ФНЛ СКА-Хабаровск 13 Вылетает в ФНЛ без вариантов

14:08

Зенит – СКА-Хабаровск – 1:0

Зенит 53* Зениту нужна еще и победа Рубина в Краснодаре

14:11

ЦСКА – «Анжи» – 1:0

Спартак 57 Отступает в квалификацию ЛЧ ЦСКА 58 Пробивается в групповой турнир ЛЧ Анжи 24 Выбывает в ФНЛ Тосно 25 Попадает в «стыки»

14:23

Зенит – СКА-Хабаровск – 2:0

Зенит 53 Ничего не меняется, кроме настроения Заболотного

14:29

Арсенал – Локомотив – 1:0

Уфа 41 Не попадает в еврокубки Арсенал 42 Временно проходит в Лигу Европы

14:31 – 14:33

Уфа – Тосно – 1:0 и 2:0

Уфа 43 «Возвращается» в Лигу Европы Арсенал 42 Снова не добирается до еврокубков Анжи 24 Обходит Тосно в споре за «стыки» Тосно 24 Скорей всего, теперь уже точно вылетает

14:35

ЦСКА – Анжи – 1:1

Спартак 57 Гол Хубулова возвращает красно-белых в групповой турнир ЛЧ ЦСКА 56 Отходит обратно на 3-е место Анжи 25 Укрепляет свою позицию Тосно 24 Начинает терять надежды

14:38

Спартак – Динамо – 0:1

Спартак 56 По личным встречам по-прежнему опережает ЦСКА ЦСКА 56 Армейцев устраивает только собственная победа

14:39

Зенит – СКА-Хабаровск – 3:0

Зенит 53 «Зенит» сделал все, от него зависящее, и теперь болеет за «Рубин»

15:06

Зенит – СКА-Хабаровск – 4:0

15:09

Уфа – Тосно – 3:0

Уфа 43 Башкортостан начинает праздновать прорыв в Европу Анжи 25 Дагестан может выдохнуть и готовиться к «стыкам» Тосно 24 Ленинградская область продолжает отмечать победу в Кубке

15:14

Ростов – Урал – 1:0

Урал 37 Опасное положение: если Амкар забьет, Урал отправится в «стыки» Ростов 37 Теперь ростовчане не просто спасаются, но и опережают Урал Амкар 35 Нужен гол!

15:16

Краснодар – Рубин – 1:0

Спартак 56 «Быки» спартаковцам не конкуренты ЦСКА 56 ЦСКА все равно опережает Краснодар по личным встречам Краснодар 56 Путевка в ЛЕ почти в кармане, путевка в ЛЧ – в руках Анжи… Зенит 53 Эх, Рубин!

15:20

ЦСКА – Анжи – 2:1

Спартак 56 Теперь нужно забивать два ЦСКА 58 Снова вторые! Краснодар 56 …в руках Анжи, а не в воротах!

15:35

Зенит – СКА-Хабаровск – 6:0

15:40 – 15:43

Уфа – Тосно – 4:0 и 5:0

15:47 – 15:49

Краснодар – Рубин – 1:1, Арсенал – Локомотив – 2:0

Краснодар 54 Никаких изменений

15:49 – 15:57

Матчи закончились