По итогам чемпионата-2017/18 определились шесть российских участников еврокубков-2018/19. ​«Локомотив», «Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге чемпионов, «Краснодар», «Зенит» и «Уфа» – в Лиге Европы.

Напомним, что шестая команда РФПЛ получила путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря тому, что победитель Кубка страны – «Тосно» - не успел подать в РФС документы для прохождения лицензирования УЕФА. Таким образом, «Краснодар» переместился из третьего отборочного раунда ЛЕ сразу в групповой турнир, а «Зенит» - из второго раунда квалификации в третий.

В основной этап Лиги чемпионов напрямую вышли «Локомотив» и ЦСКА. А вот «Спартаку» придется пробиваться туда (и соответственно, бороться за бонус в 12 млн евро) через два квалификационных раунда. Соперники там будут непростыми, а какие именно – зависит от развязок в других национальных чемпионатах и исхода финала Лиги Европы.

Нам выгодно, чтобы 16 мая «Марсель» проиграл в Лионе «Атлетико» (который уже квалифицировался в группу ЛЧ через испанскую примеру). Тогда вакансию победителей ЛЕ заполнит бронзовый призер французской лиги («Марсель» или «Лион»), взамен которому в третьем отборочном раунде квалификации ЛЧ компанию «Спартаку» составят серебряные призеры чемпионатов Турции и Чехии. Одним опасным оппонентом у команды Массимо Карреры станет меньше.

Вот как выглядит «карта еврокубков-2018/19» на данный момент.

ЕВРОКУБКИ-2018/19

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ГРУППОВОЙ ТУРНИР (32 УЧАСТНИКА)

26 – НАПРЯМУЮ

ЛОКОМОТИВ

ЦСКА

БАРСЕЛОНА

АТЛЕТИКО

РЕАЛ

ВАЛЕНСИЯ

БАВАРИЯ

ШАЛЬКЕ

ХОФФЕНХАЙМ

БОРУССИЯ Д

МАН СИТИ

МЮ

ТОТТЕНХЭМ

ЛИВЕРПУЛЬ

ЮВЕНТУС

НАПОЛИ

РОМА

ЛАЦИО

ПСЖ

МОНАКО

ПОРТУ

ШАХТЕР

БРЮГГЕ

ГАЛАТАСАРАЙ

ЛИОН/МАРСЕЛЬ*

ВИКТОРИЯ П**

* Вакансия победителя финала ЛЕ-2017/18 «Атлетико» - «Марсель».

** Вакансия победителя финала ЛЧ-2017/18 «Реал» - «Ливерпуль».

6 – ЧЕРЕЗ КВАЛИФИКАЦИЮ

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ (4 ПУТЕВКИ В ГТ)

ПУТЬ ЛИГ (2 ПУТЕВКИ В ГТ)

ТРЕТИЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)

СПАРТАК

МАРСЕЛЬ/ЛИОН или ТУРЦИЯ 2-е + ЧЕХИЯ 2-е

БЕНФИКА/СПОРТИНГ

ДИНАМО К

БЕЛЬГИЯ 2-е

+ 3 (ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО РАУНДА)

ЛИГА ЕВРОПЫ

ГРУППОВОЙ ТУРНИР (48 УЧАСТНИКОВ)

17 – НАПРЯМУЮ

КРАСНОДАР

БЕТИС

ВИЛЬЯРРЕАЛ

АЙНТРАХТ/ЛЕЙПЦИГ

ЧЕЛСИ

АРСЕНАЛ

ИНТЕР

МИЛАН/АТАЛАНТА

МАРСЕЛЬ/ЛИОН

РЕНН

ВОРСКЛА

БЕЛЕДИЕСПОР

+ 5 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКИ)

6 – ПРОИГРАВШИЕ В ЧЕТВЕРТОМ РАУНДЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ

4 – ПРОИГРАВШИЕ В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ ПУТИ ЛИГ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ

21 – ЧЕРЕЗ КВАЛИФИКАЦИЮ

ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ (8 ПУТЕВОК В ГТ)

ПУТЬ ЛИГ (13 ПУТЕВОК В ГТ)

ТРЕТИЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)

ЗЕНИТ

ФЕЙЕНООРД

ЛЮЦЕРН

ОЛИМПИАКОС

+8 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУБКИ И ЛИГИ)

+3 (ПРОИГРАВШИЕ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ ПУТИ ЛИГ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ)

+37 (ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО РАУНДА)

ВТОРОЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)

РОССИЯ 6-е

СЕВИЛЬЯ

ЛЕЙПЦИГ/ШТУТГАРТ

БЕРНЛИ

АТРОМИТОС

АСТЕРАС

АДМИРА

ЮРГОРДЕН

ХАПОЭЛЬ Х

АЗ

+17 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУБКИ И ЛИГИ)

+47 (ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РАУНДА)