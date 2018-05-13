Теперь «Спартаку» надо болеть за «Атлетико»
По итогам чемпионата-2017/18 определились шесть российских участников еврокубков-2018/19. «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА выступят в Лиге чемпионов, «Краснодар», «Зенит» и «Уфа» – в Лиге Европы.
Напомним, что шестая команда РФПЛ получила путевку во второй раунд квалификации Лиги Европы благодаря тому, что победитель Кубка страны – «Тосно» - не успел подать в РФС документы для прохождения лицензирования УЕФА. Таким образом, «Краснодар» переместился из третьего отборочного раунда ЛЕ сразу в групповой турнир, а «Зенит» - из второго раунда квалификации в третий.
В основной этап Лиги чемпионов напрямую вышли «Локомотив» и ЦСКА. А вот «Спартаку» придется пробиваться туда (и соответственно, бороться за бонус в 12 млн евро) через два квалификационных раунда. Соперники там будут непростыми, а какие именно – зависит от развязок в других национальных чемпионатах и исхода финала Лиги Европы.
Нам выгодно, чтобы 16 мая «Марсель» проиграл в Лионе «Атлетико» (который уже квалифицировался в группу ЛЧ через испанскую примеру). Тогда вакансию победителей ЛЕ заполнит бронзовый призер французской лиги («Марсель» или «Лион»), взамен которому в третьем отборочном раунде квалификации ЛЧ компанию «Спартаку» составят серебряные призеры чемпионатов Турции и Чехии. Одним опасным оппонентом у команды Массимо Карреры станет меньше.
Вот как выглядит «карта еврокубков-2018/19» на данный момент.
ЕВРОКУБКИ-2018/19
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППОВОЙ ТУРНИР (32 УЧАСТНИКА)
26 – НАПРЯМУЮ
ЛОКОМОТИВ
ЦСКА
БАРСЕЛОНА
АТЛЕТИКО
РЕАЛ
ВАЛЕНСИЯ
БАВАРИЯ
ШАЛЬКЕ
ХОФФЕНХАЙМ
БОРУССИЯ Д
МАН СИТИ
МЮ
ТОТТЕНХЭМ
ЛИВЕРПУЛЬ
ЮВЕНТУС
НАПОЛИ
РОМА
ЛАЦИО
ПСЖ
МОНАКО
ПОРТУ
ШАХТЕР
БРЮГГЕ
ГАЛАТАСАРАЙ
ЛИОН/МАРСЕЛЬ*
ВИКТОРИЯ П**
* Вакансия победителя финала ЛЕ-2017/18 «Атлетико» - «Марсель».
** Вакансия победителя финала ЛЧ-2017/18 «Реал» - «Ливерпуль».
6 – ЧЕРЕЗ КВАЛИФИКАЦИЮ
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ (4 ПУТЕВКИ В ГТ)
ПУТЬ ЛИГ (2 ПУТЕВКИ В ГТ)
ТРЕТИЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)
СПАРТАК
МАРСЕЛЬ/ЛИОН или ТУРЦИЯ 2-е + ЧЕХИЯ 2-е
БЕНФИКА/СПОРТИНГ
ДИНАМО К
БЕЛЬГИЯ 2-е
+ 3 (ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО РАУНДА)
ЛИГА ЕВРОПЫ
ГРУППОВОЙ ТУРНИР (48 УЧАСТНИКОВ)
17 – НАПРЯМУЮ
КРАСНОДАР
БЕТИС
ВИЛЬЯРРЕАЛ
АЙНТРАХТ/ЛЕЙПЦИГ
ЧЕЛСИ
АРСЕНАЛ
ИНТЕР
МИЛАН/АТАЛАНТА
МАРСЕЛЬ/ЛИОН
РЕНН
ВОРСКЛА
БЕЛЕДИЕСПОР
+ 5 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИГИ И КУБКИ)
6 – ПРОИГРАВШИЕ В ЧЕТВЕРТОМ РАУНДЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ
4 – ПРОИГРАВШИЕ В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ ПУТИ ЛИГ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ
21 – ЧЕРЕЗ КВАЛИФИКАЦИЮ
ПУТЬ ЧЕМПИОНОВ (8 ПУТЕВОК В ГТ)
ПУТЬ ЛИГ (13 ПУТЕВОК В ГТ)
ТРЕТИЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)
ЗЕНИТ
ФЕЙЕНООРД
ЛЮЦЕРН
ОЛИМПИАКОС
+8 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУБКИ И ЛИГИ)
+3 (ПРОИГРАВШИЕ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ ПУТИ ЛИГ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЧ)
+37 (ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО РАУНДА)
ВТОРОЙ РАУНД (ИЗ ЧЕТЫРЕХ)
РОССИЯ 6-е
СЕВИЛЬЯ
ЛЕЙПЦИГ/ШТУТГАРТ
БЕРНЛИ
АТРОМИТОС
АСТЕРАС
АДМИРА
ЮРГОРДЕН
ХАПОЭЛЬ Х
АЗ
+17 (ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУБКИ И ЛИГИ)
+47 (ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РАУНДА)