Матч прощаний

«Зенит» заранее сообщил, что на игре последнего тура будет чествование двух игроков, которые еще помнят время, когда команда выигрывала чемпионство и успешно играла в еврокубках. И у Доменико Кришито, и у Виктора Файзулина найдется своя причина для ухода из клуба. Итальянца последние годы каждое трансферное окно отправляли на родину: то в родной «Дженоа», то в один из миланских клубов. Теперь он вернется в Италию надолго. По слухам из итальянской прессы, его в Генуе ждет аж восьмилетний контракт. Если все срастется – Кришито его отработает как игрок и как директор клуба.

Файзулину такой ход событий пока не светит. Несмотря на почти три года без игровой практики, очевидно, что Виктор не собирается заканчивать с футболом и сейчас прощается только с «Зенитом». Было бы, конечно, красиво, чтобы полузащитник закончил петербургский этап карьеры непосредственно на поле, но он только недавно начал тренироваться. Может, и одного стыка хватило бы, чтобы добить игрока. Поэтому на матче Файзулин – в деловом костюме, а Кришито – в игровой форме.

Но всю неделю зенитовские болельщики готовились прощаться не только с легендарными для клуба игроками. Роберто Манчини уклонялся от вопросов об уходе из клуба, хотя его назначение в сборную Италии – почти решенный вопрос. Ситуацию подогрел сам «Зенит». Сначала представители сине-бело-голубых подтверждали наличие списка потенциальных приемников, а за два часа до стартового свистка официальный сайт выдал желанную новость о разрыве контракта без компенсаций. Это не освобождало тренера моментально от исполнения обязанностей, но итальянец все равно выглядел очень довольным на предматчевом флэш-интервью. Он перестал и сам мучиться, и мучить болельщиков.

Матч открытий

Запуск станции метро «Новокрестовская», находящейся около стадиона, был не единственным сюрпризом для болельщиков. «Зенит» пошел по пути некоторых топ-клубов Европы (например, «Баварии») и на последний домашний матч вышел в новой игровой форме.

«Зенит» и Nike представляют новую домашнюю игровую форму 👕🔝 Первый матч в новых лазурных футболках — уже сегодня!



Подробности: https://t.co/eLNaAdZ85R pic.twitter.com/NteIk41Gov — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.

Следующее открытие – появление в стартовом составе не вылечившегося от травмы Андрея Лунева, а номинального третьего вратаря команды Егора Бабурина. «Зенит» заинтриговал болельщиков, когда опубликовал в соцсетях фотографию вратарской футболки с 99-м номером, но обманул ожидания. Бабурин, которые последние пару сезонов был первым номером во второй команде, сыграл в премьер-лиге впервые за три года. Благодаря этому держится его удивительное достижение: в чемпионате он еще не пропускал.

Манчини если и удивил, то только решением по вратарю. Остальные десять позиций занимали основные игроки. Кто мог доставить потревожить Бабурина, так это его одноклубники, которые заигрывались в собственной штрафной, и будь гости из Хабаровска более мастеровитыми – перехват и последующее наказание последовали бы сразу. Но куда чаще армейцы пропускали контратаки, из-за чего Сергею Передне только и приходилось хвататься за голову.

Победу «Зенита» сделали игроки, к которым во время сезона чаще всего обращались претензии. Себастьян Дриусси потух после яркого дубля «Рубину» и начал проявлять себя, только когда вылетел Александр Кокорин. Каким будет будущее аргентинской компании с новым тренером – неясно. Зато форвард помог красиво попрощаться Кришито и использовал его идеальный пас через половину поля для быстрого гола.

Больше эмоций дал долгожданный результативный удар Антона Заболотного. Все весенние матчи за петербургский клуб он выигрывал много единоборств, но забил после обычного прострела вдоль ворот, где надо было только подставить ногу. Форвард с этой задачей справился и наконец продемонстрировал зенитовской публике знаменитый кульбит.

Голевой пас на Заболотного выдал Александр Ерохин, для которого это было только началом лучшего матча в жизни. Когда еще применишь к этому игроку понятие покера. И все четыре голевых случая получились однотипными. Номинальный полузащитник прибегал в штрафную, где мог подставить голову, как с первым и третьим голом, или сыграть на добивании, что получилось при втором и четвертом мяче. Все это сделало Ерохина вторым бомбардиром команды в чемпионате, но Александра Кокорина никто так и не перегнал. Тот, кстати, вместе с Эмануэлем Мамманой приехал на игру из Рима.

Матч ностальгии

Еще после быстрого гола Дриусси было понятно, что «Зениту» ничего не испортит праздник. Фанатский вираж напомнил о 10-летии с победы в Кубке УЕФА и заряжал имя Дика Адвоката. А потом вспоминал и других значимых людей. Когда на стадионе воспевали Сергея Семака, тот в параллельном матче выводил в Лигу Европы «Уфу». Николас Ломбертс мог услышать кричалку в свою честь вживую: он накануне прилетел в Петербург и побывал на клубной базе. Получил овацию и Михаил Бирюков, которому в начале недели исполнилось 60 лет.

С самим Манчини фанаты были более недружелюбны. Для него «на дорожку» перепели знаменитую песню «Ленинграда». А когда тренер показался на медиа-экране, его моментально освистали. Возможно, поэтому клуб не устроил для Роберто такую же эмоциональную церемонию, как с Кришито и Файзулиным. Для Доменико она началась даже в конце матча: Илья Скроботов заменил его за четыре (по игровому номеру) минуты до конца основного времени, а фанаты стали доставать заготовленные баннеры в честь игрока. Итальянец предупреждал, что вряд ли сдержит эмоции, что и вылилось в слезы на скамейке. Еще сильнее это происходило перед самим кругом почета, когда футболист в очередной раз за неделю благодарил Петербург за семь прекрасных сезонов. А пока он шел по полю, фанаты праздновали его голы, которые крутились на экранах.

С этого момента в «Зените» началась очередная перезагрузка. Она может коснуться не только тренеров и игроков – раз Сергею Фурсенко тоже досталось общественное порицание. Ближайшие дни могут перевернуть все.

«Зенит» – «СКА-Хабаровск» – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 6 Дриусси, 2:0 – 21 Заболотный, 3:0 – 38 Ерохин, 4:0 – 49 Ерохин, 5:0 – 60 Ерохин, 6:0 – 78 Ерохин

«Зенит»: Бабурин, Мевля, Кришито (Скроботов, 87), Смольников, Кузяев, Ерохин, Ригони, Паредес, Жирков (Набиуллин, 67), Заболотный, Дриусси (Оздоев, 61)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Пуцко, Наваловский (Максименко, 70), Черевко, Савичев, Димидко (Казанков, 46), Федотов (Никифоров, 84), Самсонов, Канунников, Кабутов

Предупреждения: Кузяев (37), Мевля (54), Жирков (56), Савичев (65), Черевко (74)