НА ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ БЕЗ СИГАРЕТ

Матч «Ростов» - «Урал» был генеральной репетицией действия всех служб нового стадиона и города перед стартом ЧМ-2018. Напомним, что в южной столице России пройдут 5 игр грядущего мирового первенства.

Проведение третьего «теста» подразумевало под собой полную загрузку «Ростов Арены» зрителями. С этим проблем не возникло. Около 30 тысяч билетов на матч раскупили за несколько дней, еще часть отдали детским домам и благотворительным фондам. Всего набралось 42 тысячи зрителей – солидная проверка для нового стадиона.

Спрос был даже на места по 6 тысяч рублей. Что вам могли предложить за такие деньги? Уютное кожаное кресло и мини-банкет.

«Последняя» репетиция включала в себя и изменения в правилах прохода на стадион. Больше всего болельщики были возмущены тем, что на «Ростов Арену» не пускали с сигаретами. Их стюарды изымали на входе, поэтому любители вредных привычек докуривали пачки в новом парке возле стадиона, который был открыт 1 мая.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

Третью тестовую игру на «Ростов Арене» «прозвали» еще «официальным матчем-открытием» нового стадиона. В честь такого события на площади возле одной из центральных трибун городские власти устроили праздник. Дети танцевали, музыкальные группы пели, а болельщики мокли под дождем, но все равно веселились.

Возле второй центральной трибуны свой праздник устроил и «Ростов». Болельщикам подготовили ряд конкурсов и предлагали ответить, например, на вопрос о том, умеет ли Элдор Шомуродов готовить плов. Люди отвечали, что нападающий знатный кулинар и не получали приз. Ростовский узбек плов только ест.

Ближе к старту церемония перенеслась на поле. Сначала символические ключи от стадиона передали президенту желто-синих Арташесу Арутюнянцу, а следом трибуны хором спели любимую песню ростовчан «Ростов-город, Ростов-Дон». При этом каждый болельщик поднял в воздух плашку клубных цветов. Получилось эффектно.

РЕЗУЛЬТАТ УСТРОИЛ ВСЕХ

Праздник праздником, но к последнему туру «Ростов» оказался не в самой лучшей турнирной ситуации. Перед командой Валерия Карпина всерьез замаячили «стыки», но зависели желто-синие все же сами от себя. Все было просто – победа над «Уралом» и хозяева без проблем остаются в премьер-лиге.

К счастью для болельщиков, к финишу сезона все лидеры «Ростова» все-таки восстановились, поэтому состав команды выглядел оптимально. В атаку вернулись Ионов и Сигурдарсон, а ассистировать им должен был Калачев.

«Урал» начал матч бодрее, но в первом тайме острее был «Ростов». Ионов, Скопинцев и Паршивлюк устроили фестиваль нереализованных моментов, заставив Карпина нервничать на бровке.

Переживал главный тренер «Ростова» зря. После отдыха хозяева все-таки забили. Ионов вовремя подставил голову после срезки Кулакова и попал в объятия партнеров. В последние полчаса матча опасные моменты из игры исчезли, а желто-синие уверенно довел матч до минимальной победы – 1:0. Счет, который в итоге устроил и «Урал».

«Ростов» – «Урал» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 57 Ионов

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85)

Предупреждения: Фидлер (41), Ароян (88)