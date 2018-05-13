– Во время подготовки к матчу все было спокойно, а вот сегодня нервячок ощущался. И на базе, и в автобусе. Понимали, что если не выиграем, поставим место в премьер-лиге под сомнение.

– Что теперь ждет команду?

– Поедем праздновать, хотя праздновать особо нечего. А если вы о дальнейших планах, то сделаем все, чтобы этого напряга со «стыками» больше не было.

– Какое усиление требуется для того, чтобы команда боролась за попадание в еврокубки?

– Не хочу отвечать на такие вопросы. Любой клуб в мире всегда хочет усиления. Конечно, усиление требуется, и руководство это понимает. В рамках возможного – приобретения будут.

– Сегодняшний успех насколько зависел от везения, а насколько от потения?

– На 90 процентов было потение, на 10 везение. Можно создавать моменты, а вот чтобы их реализовывать, нужно и везение. Любой рикошет может залететь, а можно не попасть в пустые. Но везение надо заслужить потением.

– Вы тренировали «Ростов» во второй части сезона. Что не удалось за это время?

– Не удалось раскрепостить команду, начиная с первого весеннего тура. Где-то нам не хватало веры в себя.

– Показалось, что вы были недовольны Скопинцевым, но он остался на поле до конца. Почему замены были под самый конец игры?

– Недовольство у бровки – это больше эмоции, которые иногда бьют через край. Делать замены раньше не видел смысла, игра до гола шла в приемлемом русле. А потом Калачев попросил замену, Гулиев подустал, так что замены напрашивались.

– Какие у вас планы на чемпионат мира? Увидим ли мы вас в качестве эксперта?

– Если меня не уволят из «Ростова», то не увидите. Если останусь тут, то соберемся плюс-минус через месяц, начнем подготовку в Ростове, потом уедем в Австрию на сбор.