ХОХЛОВ: ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛИ ЗА ТАБЛИЦЕЙ, НО ПРОСЧИТАЛИСЬ

– Это было московское дерби. Мы настраивались на эту игру, как на последний бой, потому что понимали – очки нужны и нам, и сопернику. Матч получился тяжелым, был высокий накал страстей. Что мы с игроками планировали, то и получилось.

– Почему приняли решение сыграть сегодня в пять защитников и довольны ли действиями игроков в этой расстановке?

– Из-за дисквалификации эту игру пропускал Морозов, а Темников травмирован. Нам нужно было сбалансировать игру. В предыдущем матче с «Рубином» мы поняли, как играть в защите. На неделе еще поправили игру в атаке. Мне кажется, у нас получилось.

– После предыдущего тура вы уже праздновали сохранение места в РФПЛ, а затем выяснилось, что при определенных раскладах «Динамо» могло все-таки оказаться в стыковых матчах. Стало ли это «холодным душем»?

– Не просчитали мы эту ситуацию, что при равенстве очков у пяти команд «Динамо» может оказаться в стыках. Внимательно следили за таблицей и делали упор на этот результат, но просчитались. После выходных пришел в команду и сказал, что так будет даже интереснее готовиться к «Спартаку», хотя и так понимал, что настраивать футболистов не придется. Тем не менее, дополнительный стимул мы получили.

– А возможность попасть в еврокубки мотивировала команду? Смотрели результаты параллельных матчей?

– Когда в перерыве вошли в раздевалку, кто-то хотел посмотреть результаты других матчей, но я попросил не обращать внимание на игры других команд. Поэтому не надо объявлять их игрокам.

КАРРЕРА: НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ, Я СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ

– По итогам сезона у вас больше позитива или негатива?

– Больше негатива. У нас был шанс завоевать серебро и выйти в Лигу чемпионов напрямую, но мы не достигли ни одной из поставленных задач. Несмотря на третье место, этот сезон нельзя назвать позитивным.

– А какие-то позитивные моменты в строительстве команды в текущем сезоне вы можете выделить?

– Самым позитивным моментом можно назвать 18-матчевую беспроигрышную серию. Именно она позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата.

– Какой была мотивация Марио Пашалича и Николы Максимовича с учетом того факта, что это был их заключительный матч в красно-белой футболке?

– Они профессионалы. Сегодня мы проиграли, потому что у «Динамо» было больше спортивной злости. Соперники боролись за каждый мяч, желали выиграть каждый стык и победить в матче. Недостаточно иметь качественных игроков, если они выходят на поле без злости. Это было видно с самого начала матча. При таком раскладе всегда нелегко.

– Кто виноват в том, что «Спартаку» не хватает спортивной злости?

– Я, ведь я являюсь тренером. Не ищу себе никакого алиби – я ответственен за все происходящее, когда все хорошо, и несу ответственность, когда все плохо. Когда все идет хорошо, можно похвалить и других, но когда все идет плохо, я беру ответственность на себя.

– Почему вы решили сыграть с первых минут в два центральных защитника, а после пропущенного мяча – в три? В чем логика?

– У нас не получалось перекрывать все зоны на поле, и я попытался что-то предпринять. Но это ни к чему не привело.

– Софьян Ханни был заменен в перерыве на Зе Луиша. Для того, чтобы бомбардировать штрафную площадь соперника?

– Да. У нас не получалось находить свободные зоны между линиями, и я поставил Зе Луиша, чтобы он боролся в штрафной.

– У вас есть понимание, каким будет «Спартак» в следующем сезоне?

– Завтра у нас будет встреча с руководством, на которой мы все обсудим. Постараемся заложить фундамент на следующий год.

– Тот факт, что в нынешнем сезоне не удалось достичь ни одной из поставленных задач, ударил по вашему самолюбию?

– Конечно, ведь я ответственен за этот результат и беру вину за это на себя. Но при этом ни о чем не жалею, поскольку сделал все, чтобы поднять «Спартак» как можно выше. Весь год я трудился на благо «Спартака». Порой получается, порой нет, но мне не в чем себя упрекнуть.

– Почему с первых минут на поле вышел Максимович?

– Он высокий, а у соперника было много высоких игроков. Максимович выполнил свой долг, как и все остальные. После игры я могу сделать определенные выводы, но перед ней не могу представить, как сложится матч. Поэтому делаю выбор исходя из того, что видел на тренировках среди недели. И, конечно, отталкиваюсь от соперника.

– Назовите два самых памятных матча в сезоне?

– Естественно, это матчи Лиги чемпионов с «Севильей» и в Ливерпуле. Это «Спартак» – может выиграть 5:1, а может проиграть 0:7.

– Как тренер может подготовить игроков, чтобы у них было больше спортивной злости?

– Хороший вопрос (улыбнулся). Спортивную злость нельзя натренировать. Это у тебя в крови и в сердце. Спортивная злость – это амбиции достичь высоких целей и отсутствие прохладного отношения к тому, что делаешь. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать, надо трудиться. Не все умеют переживать то давление, которое существует. Тем более когда ты уверен в своем мастерстве и считаешь, что можешь выиграть без труда. Это совсем неправильный подход.

Еще будучи футболистом я знал свои способности и тренировался на 300%, чтобы быть готовым продемонстрировать свои способности. Потому что у меня были амбиции чего-то достичь. Игрок без амбиций может хорошо отыграть сезон, а следующий – неудачно. Потому что он довольствуется прошлым. Игрок со злостью и амбициями злится, когда проигрывает матч даже на тренировке. Но все это нельзя вбить человеку в голову.

– То есть в «Спартаке» есть футболисты, которые вышли на второй сезон недостаточно мотивированными?

– Нет, я никого не обвиняю и не показываю ни на кого пальцем. Я ответил на вопрос в общем.

– Значит, в «Спартаке» таких футболистов нет?

– Нет.

– Почему Фернандо появился только на 68-й минуте?

– Это был мой выбор. У соперника в центре поля физически очень развитые футболисты, поэтому я сделал такой выбор. Может, это было ошибочное решение, но до матча я видел это так.