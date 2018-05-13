После победы над хабаровским СКА Заболотный радовался голу и сочувствовал «Тосно», а Кришито раздавал много прощальных интервью.

«Я бы не сказал, что сезон был суперпровальным»

Игроки «Зенита» даже после 6:0 очень хотели разъехаться по домам, а не делиться мыслями о футболе. Как всегда, это не относится к Антону Заболотному, впервые забившему за петербургский клуб в официальных матчах.

– Спасибо Ерохину за хорошую передачу, – форвард адресовал благодарность автору покера. – Я рад и счастлив, что смог закончить эту серию в этом сезоне. Что так случилось. Долгожданный гол... Я долго к этому шел, был вознагражден за работу.

– Казалось, у вас даже слезы были.

– Было чуть-чуть, но надо было дальше играть.

– Важно было так крупно выиграть?

– Да, прощались с игроками, надо было на хорошей ноте закончить этот не суперудачный сезон.

– Удивились, что Манчини уходит?

– Нет, слухов много ходило. Объявил он нам только сегодня. Размышлять об этом не было возможности.

– Такие крутые сальто, только вы делаете?

– Не знаю, наверное, да.

– Надеемся, увидим еще.

– Конечно увидите, буду стараться.

– «Тосно» вылетел. Жаль ребят?

– Ребят жаль, но это больше ошибка руководства. Они играли, несмотря на то, какая ситуация там, какая ситуация в семьях. Деньги не платятся. Передо мной не закрыт долг. Руководство относится к игрокам не очень хорошо. Ребята отдавались, заслужили Кубок России. В следующем сезоне они, я думаю, будут бороться за возвращение в премьер-лигу.

– Можно сказать, что этот гол стал толчком?

– Конечно, это толчок. Я бы не сказал, что сезон суперпровальный. У меня есть личные рекорды. Я отыграл 29 матчей, один матч пропустил из-за карточек. У меня не было травм, я не пропустил ни одной тренировки. Для меня это подвиг. У меня дебютный сезон в РФПЛ, я забил пять мячей. Это отличный результат. Нужно продолжать работать, стараться.

– Вас включили в расширенный список. Как будете готовиться?

– Да, уже прислали нам план, по которому будем заниматься. Буду готовиться.

«Манчини заслужил работу в сборной»

Доменико Кришито после круга почета по стадиону был нарасхват.

– Все 7 лет в России я чувствовал себя как дома, меня отлично приняли тут, – говорил итальянец на поле. – Я наслаждался каждым днём в Петербурге. Болельщики, как всегда, были на высоте, хочу извиниться перед ними, что мы не смогли стать чемпионами.

– Какие моменты будут самыми памятными?

– Их было очень много. Но больше всего запомнились разгромные победы над «Спартаком».

Теперь уже бывший капитан «Зенита – один из редких игроков, кто ушел со стадиона через микст-зону и унес с собой много памятных подарков, начиная компакт-диском и заканчивая картиной с опечатками рук.

– Это был невероятный день. Я хочу поблагодарить всех людей, которые приняли меня здесь. Этот день был очень важным для меня, все-таки последняя игра за «Зенит». Теперь я буду болельщиком команды.

– До матча знали, что вас заменят в конце?

– Нет, но я предполагал такое развитие событий. Тренер понимал значимость этого дня для меня и дал возможность поблагодарить всех, кто был на стадионе. Я должен еще сказать спасибо тренеру за такую возможность.

– Наверняка представляли себе, каким будет последний матч за «Зенит». Ожидания совпали?

– Сложно что-то заранее ожидать. Я понимал, что будет блестящая церемония, но когда увидел такое количество слов на итальянском от болельщиков, испытал непередаваемые эмоции. Еще раз спасибо каждому.

– Когда приняли решение покинуть Петербург?

– Несколько месяцев назад я разговаривал с семьей. После семи лет в Петербурге мы посчитали, что пришло время вернуться домой. Хотя Петербург останется для нас вторым домом, потому что мои дети здесь выросли. Сейчас пора вернуться в «Дженоа». Эта команда – в моем сердце. Я был там с 14 лет. Очень рад, что вернусь туда, но в то же время мне грустно покидать «Зенит».

– Рассчитываете, что Манчини позовет вас в сборную Италии?

– Роберто заслужил эту должность. Я читал в итальянской прессе, что он будет новым тренером сборной. Он очень хороший специалист, и этот сезон в «Зените» – не его вина. На поле выходили игроки, и мы там допускали ошибки. Повторюсь, это отличный тренер, ему по силам тренировать сборную. Я его поздравляю и надеюсь, что буду в национальной команде.