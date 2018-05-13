Каррера не выпустил в основе Комбарова, а Глушаков не вышел даже на замену. Думаю, что-то там внутри происходит. Когда в команде не спокойно, футболисты не играют в свою силу. «Динамо» играло слаженно и показало, где у «Спартака» главные проблемы – это оборона и невозможность организовать игру в нападении.

Начнем с защиты. Кутепов привез пенальти, а затем Карасев не рискнул поставить второй чистейший пенальти в ворота «Спартака». Иначе все было бы кончено еще раньше.

По поводу организации игры в нападении. По отдельности вся группа атаки «Спартака» смотрится неплохо – техничные, мастеровитые. Но те же Промес, Луис Адриану, Зе Луиш люди зависимые. Им нужно подносить снаряды. Сегодня такого человека на поле не было. А нервотрепка, которая есть внутри, дает о себе знать, особенно, когда команда начинает проигрывать, когда матч складывается неудачно.

Смотрел эту игру в компании в Сочи, и меня спрашивали: «Не кажется вам, что Промес и Адриану какие-то инертные, безразличные?» Я ответил, что иностранцы приезжают сюда зарабатывать. Они свои условные два миллиона получат в любом случае, выиграет «Спартак» сегодня или нет.

Мы живем в другом мире, чем европейцы. Поэтому они часто нас не понимают. Нам дороги честь флага, традиции клуба, а они относятся с чисто профессиональной точки зрения к своим обязанностям.

Было ясно, что Максимович уходит, не вписался в команду, ничем себя не проявил. Но раз человек в команде, получает деньги, значит должен играть. Каррера его выпускает на важный матч.

Еще один вопрос мне постоянно задают: что делать с Каррерой? Скажу так: в прошлом сезоне он привел команду к золотым медалям, в нынешнем завоевал бронзу. Здесь тонкий момент для руководства - нужно выяснить, есть ли вина Карреры в том, что «Спартак» так плохо выглядит в конце сезона? Если же вина игроков, я, прежде всего, имею в виду Глушакова и Комбарова, которые мечтали сыграть на чемпионате мира, а теперь их участие под вопросом, то не стоит рубить с плеча по поводу Карреры.