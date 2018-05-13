В 30-м туре РФПЛ случилось примечательное событие: полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов распечатал ворота голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева расчетливым ударом со штрафного, напомнив о давней слабости вратаря.

Гол Хубулова – заготовка под Акинфеева

Гол Хубулова со штрафного – заготовка «Анжи» под соперника, 100%. Сразу два игрока южан встали в армейскую стенку, перекрыв видимость Игорю Акинфееву, а полузащитник пробил во вратарский угол. Хавбек изначально готовился бить именно туда.

В «Анжи» знали: Акинфееву свойственно делать шажок за стенку при штрафных ударах. В этом была возможность убедиться в играх РФПЛ, Лиги чемпионов и матчах национальных сборных. Значит, его можно ловить на противоходе.

В чемпионате России показательны голы Яна Дюрицы и Владимира Рыкова. Защитники «Локо» и «Мордовии» совершали мощный разбег и с силой вгоняли мяч в верхний от Акинфеева угол, неприкрытый стенкой. Странно, что по движениям бьющих голкипер не читал ситуацию, совершая вместо этого шажок за стенку.

Дюрица забил Акинфеву в 2011 году. Удар словак наносил с 30 метров! Но перестроиться Игорь все равно не успел.

Рыков поразил ворота Игоря в 2015-м. Отличился россиянин ударом с линии штрафной. При мощном выстреле и попадании в угол у вратаря, дернувшегося за стенку, нет шансов спасти свою команду.

В Лиге чемпионов в угол Акинфеева со штрафного забивал фантазиста «Ромы» Франческо Тотти.

На Евро-2016 во вратарский угол мяч направил англичанин Эрик Дайер.

На ЧМ-2014 Акинфееву в его угол мог забить Дрис Мертенс, но попал в штангу – вратарь команду не выручал.

Когда Акинфееву в его угол забивали Тотти и Дайер, то комментаторы грустно вздыхали, говоря, что футболистам удались замечательные удары. Но не отмечали тенденцию: Игорю свойственно делать шажок за стенку, который при удачном ударе невозможно компенсировать ничем: ни реакцией, ни прыгучестью. Хубулов и Дайер и вовсе били больше на технику, уповая на точность, чем на силу. Англичанин забил, хотя мяч пролетел в полутора метрах от штанги!

Совет Гилерме Самедову

Но не только голы подтверждают тот факт, что Акинфеева тянет к углу, прикрытому стенкой.

В 2016 году ЦСКА играл с «Локо». Железнодорожники заработали штрафной, исполнять который отправился Александр Самедов. И тут к нему через все поле рванул вратарь Гилерме, чтобы прошептать совет. И полузащитник пробил в угол голкипера! Но удар получился несильным, плюс мяч шел на удобной высоте – Акинфеев с ним справился.

Кому, как не вратарю, знать манеру действий своего коллеги? Во внимательности бразильцу не откажешь.

Логично задаться вопросом: почему вратарю никто не подскажет об его слабости? Один из тренеров вратарей премьер-лиги в приватном разговоре высказал такое предположение: Акинфеев невысок, а потому будет пропускать еще больше, если откажется использовать интуицию. В данном случае уходы за стенку объясняются просто: туда бьют чаще.

Наблюдательность не менее важна, чем тактика и психология

Однажды Пеп Гвардиола признался, что его любимое занятие в тренерской профессии – изучать соперников. Потому что однажды приходит понимание: вот этими слабостями можно пользоваться и побеждать. Сюда относятся как командные недочеты, так и индивидуальные. Эйфория тренера от подобных озарений зашкаливает.

У Акинфеева есть индивидуальный недочет. Самые внимательные соперники им пользуются. Как во внутренних соревнованиях, так и международных.

При успехах на поле (победа, забитый мяч, мастерски разыгранный эпизод…), равно как и в случае неудач, обычно говорят либо о тактике, либо о психологии. Наблюдательность – третья глава в этом списке, не менее важная.

Скриншоты: «Матч ТВ», «Матч Наш Футбол», «Матч Футбол 2».